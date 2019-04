Mano Menezes critica árbitro e lamenta chances desperdiçadas do Corinthians: "Faltou ser mais incisivo"

Após o empate do Corinthians em 1 a 1 contra o Bahia neste sábado (16), Mano Menezes se mostrou insatisfeito com a atuação do árbitro Anderson Daronco. A principal reclamação do técnico foi sobre o primeiro gol dos baianos, marcado por Kieza após cobrança de falta levantada na grande área. Segundo o comandante alvinegro, o atacante estava em posição de impedimento ao cabecear a bola para anotar o tento na Arena Corinthians, em São Paulo. Irritado, Mano criticou a imprensa e afirmou que quando um lance da mesma origem do gol do Bahia e anotado a favor do Corinthians, fazem um estardalhaço.



"Uma das forças do Bahia é a bola parada. Não tinha necessidade naquele momento. Tínhamos o jogo controlado em termos defensivos, não estávamos sofrendo. Ali foi precipitação nossa. Numa dessas bolas sofremos o gol, levemente em impedimento pelo que vi. Quando é a nosso favor, dizem que somos favorecidos, então tem de ser assim. Vou até ler algumas colunas amanhã (17), porque quando é a nosso favor fazem estardalhaço, embora eu não goste disso", disse o técnico.



Mano afirmou que não foi falha da defesa após o Timão sofrer o gol em uma bola parada, e voltou afirmar que o erro foi somente da arbitragem. O técnico criticou a postura de Anderson Daronco em parar o jogo a todo momento por conta da disputa intensiva dos jogadores na grande área nas bolas paradas.



"Para não deixar passar em branco: minha defesa é bem treinada para marcar bola parada. Quando você faz bem feito e a arbitragem erra, tem de falar. O arbitro picotou o jogo o tempo inteiro. Não é a maneira que queremos que o jogo seja jogado. Ele parou três ou quatro vezes na bola parada para falar que não podia agarrar. Marca pênalti se esta agarrando, então. Não adianta dar cinco minutos depois. Não é esse o padrão que todo mundo defende?", afirmou Mano Menezes.



Reconhecendo o rendimento abaixo do Corinthians diante do Bahia, Mano Menezes afirmou que o time não esteve bem, e ainda ressaltou que o adversário estava bem postado taticamente. O técnico do Timão também comentou sobre a boa atuação de Petros, que foi um dos poucos jogadores que chegou ao ataque com frequência.



"Hoje, a equipe, individualmente, não esteve bem. Quando você encontra um time bem postado, é necessário um drible, uma jogada que abra a defesa. Fizemos pouco isso. Outros jogadores, que não o Petros, tem essa incumbência. Faltou um pouco de iniciativa", declarou o técnico.



Breve, Mano disse que Petros errou ao empurrar o árbitro na vitória do Corinthians sobre o Santos, no último domingo (10). "A gente sabe que o Petros errou, mas não é para tanto como o pessoal tem falado. As penas precisam ser educativas, não só punitivas, ressaltou.



Questionado sobre o que faltou para o Corinthians vencer o Bahia e conquistar mais três pontos, Mano declarou que o time errou no momento da finalização, já que os jogadores foram objetivos em algumas jogadas. Mesmo com a forte marcação imposta pelo Bahia, o técnico do alvinegro reconheceu que faltou aproveitar a facilidade pelos lados, onde o rival dava espaços. Inclusive o gol de empate do Timão marcado pelo zagueiro Gil teve a jogada construída por Guerrero pela lateral esquerda.



"Merecemos vencer no segundo tempo. Tivemos volume, criamos oportunidades, mas faltou ser incisivo, colocar a bola para dentro. Chegar com mais gente na área, posicionar melhor o tempo inteiro... Tínhamos facilidade pelos lados. Quando você encontra, sabe que o cruzamento vai chegar na área. Os jogadores precisam fazer essa leitura. Quando fizemos bem, criamos oportunidades. Até no primeiro tempo. Quase fizemos o gol da vitória. É trabalhar mais em cima disso. Principalmente quando tem volume, tem de ter chegada forte para definir o jogo", completou Mano Menezes.