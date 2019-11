Buscando retornar à liderança do Brasileirão, Cruzeiro recebe o Santos no Mineirão

Para tentar retornar à liderança do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro recebe o Santos, neste domingo (17), às 16h, no Mineirão. Após dois empates seguidos, o clube celeste quer garantir a vitória. Com 30 pontos, o atual campeão brasileiro precisa vencer para retornar à liderança. A Raposa faz uma grande campanha no campeonato Brasileiro, com 9 vitórias em 14 jogos. Um empate garante a equipe mineira na primeira colocação do competição.

O Santos quer embalar a segunda vitória consecutiva. Diante do Londrina, pela Copa do Brasil, na última quinta-feira (14), com um gol e uma assistência, Robinho desequilibriu e garantiu a vitória do time paulista. Para encostar no G-4 da competição, o Peixe precisa da vitória. Em 14 jogos, a equipe venceu 5, empatou 5 e perdeu 4.

Na última partida em que os times se enfrentaram, o Cruzeiro venceu o Santos com um gol de Everton Ribeiro, em um jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. No histórico de confrontos, as equipes estão empatadas com 19 vitórias para cada em 56 partidas disputadas.

Com retorno de Willian à equipe titular, Cruzeiro tem escalação definida

O técnico Marcelo Oliveira não teve muitos problemas para definir a equipe para a partida contra o Santos. Com todos os titulares a sua disposição e o retorno de Júlio Baptista e Ceará, o treinador definiu a escalação com apenas duas mudanças em relação a equipe que empatou com o Criciúma na última rodada: o atacante Willian, que após ter seu contrato renovado, será escalado com titular e o volante Henrique, que volta de suspensão. O Cruzeiro vai a campo com: Fábio; Mayke, Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Éverton RIbeiro e Ricardo Goulart; Willian e Marcelo Moreno.

"São convicções minhas. Optamos pelo Willian porque ele tem uma boa mobilidade. O Henrique é um jogador importantíssimo, ele marca e joga, cresceu muito conosco e é um jogador fundamental no esquema. O Mayke estou dando uma sequência para observa-lo bem, sabendo que temos um jogador no banco extraordinário e eficiente, que é o Ceara. Estamos tranquilos com as escolhas", disse Marcelo.

Em entrevista, Willian não escondeu a satisfação em retornar à equipe titular. "Fico feliz pela oportunidade, a gente trabalha pra isso. O Marcelo tem essas opções no elenco, está bem servido em todas as posições. Fico feliz de voltar ao time e espero aproveitar da melhor maneira possível para ajudar o Cruzeiro a vencer.", disse o atacante.

Marcelo Oliveira completará uma importante marca neste domingo (17): o treinador chegará a cem jogos oficiais no comando da equipe. Marcelo fez questão de enaltecer a marca e se mostrou orgulhoso.

"Cem jogos no Cruzeiro é motivo de orgulho sim, pois se trata de um grande clube do Brasil, está entre os melhores. Cem jogos no futebol brasileiro passa a ser uma coisa exaltada, pois existe a cultura de sempre trocar de treinador. Passei um ano e nove meses no Coritiba e aqui estou desde o começo de 2013. No Brasil precisamos gerar resultados e é isso que estamos buscando", enalteceu o treinador.

Edu Dracena volta à equipe titular e prevê partida difícil

O Santos já tem a equipe definida para a partida deste domingo (17). Além de Jubal, que está machucado, o clube paulista não irá poder contar com David Braz e Alison, que estão suspensos e Gabriel, que está com a seleção sub-20. O destaque é o retorno de Edu Dracena, que após um longo tempo sem iniciar uma partida, volta à equipe titular. O zagueiro prevê um jogo difícil contra o líder do campeonato. O Peixe deve ir a campo com: Aranha; Cicinho, Edu Dracena, Bruno Uvini e Eugenio Mena; Alan Santos, Arouca e Lucas Lima; Thiago Ribeiro, Leandro Damião e Robinho.

"A casa vai estar cheia, mas conheço bem aquele estádio. Se o Oswaldo precisar de mim, vou entrar e dar conta do recado.", disse Dracena.

Edu Dracena disse que espera um bom jogo, pelo fato das duas equipes jogarem no ataque, e elogiou a força coletiva do clube mineiro.

"Vejo que a força deles é coletiva. Há uma movimentação constante, com a chegada do Everton Ribeiro por trás dos atacantes e o apoio dos laterais. Não tem jogadores fixos. Temos de ter atenção. Será um bom jogo, pois os dois times jogam para frente. Acho que a partida de quinta deu uma confiança para o grupo, porque vínhamos de três derrotas seguidas", analisou o zagueiro.

Substituto de Alison, o meia Alan Santos recebeu elogios do treinador Oswaldo de Oliveira, que disse que o jogador é bastante técnico e faz o meio-campo santista funcionar com mais dinamismo.

"O Alan tem características diferentes das do Alison. É menos combativo, mas é muito técnico. Joga com cabeça em pé e faz nosso meio funcionar com mais dinamismo, porque se alterna com o Arouca. O Alison tem características das quais gosto muito, mas eu acho que as coisas vão se equilibrar", disse Oswaldo.