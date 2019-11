Resultado do jogo Palmeiras x São Paulo no Campeonato Brasileiro 2014

18:05 Vamos encerrando aqui nossa transmissão de Palmeiras 1x2 São Paulo. Continue ligado na VAVEL BRASIL para saber tudo sobre o Campeonato Brasileiro. Siga o twitter @VAVEL_Brasil e curta nossa página no Facebook. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até a próxima!

18:00 Com a vitória o São Paulo termina a rodada na quinta colocação, agora mais perto do G4, já o Palmeiras ainda aguarda os jogos que encerram a rodada para saber sua posição ao final da rodada. O alviverde pode entrar na zona de rebaixamento em caso de vitória de Figueirense ou Botafogo.

17:56 Um grande clássico no segundo tempo, jogo aberto com chances dos dois lados. Nos detalhes o São Paulo se saiu melhor, o Palmeiras teve a bola do jogo nos pés de Cristaldo e desperdiçou, na sequência em uma infelicidade do goleiro Fabio o Tricolor decidiu a partida.

49' FIM DE JOGO NO PACAEMBU. VITÓRIA DO SÃO PAULO.

47' O Palmeiras se lança ao ataque descoordenadamente, o São Paulo retoma a bola e troca passes.

45' 4 minutos de acréscimos na segunda etapa.

43' Cruzamento perfeito de Álvaro Pereira, Alan Kardec cabeceia, a bola toca na trave, nas costas de Fábio e entra, São Paulo na frente nos minutos finais.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO SÃO PAULO!!!! ALAN KARDEC!!!

41' PERDEU!!!! Leandro, no primeiro toque na bola sai na cara de Rogério Ceni que faz a defesa, no rebote o atacante rola a bola para Cristaldo que fura perdendo a chance sem goleiro. INACREDITÁVEL!!!

40' Alteração no Palmeiras. Sai Felipe Menezes, entra Leandro.

38' Descida do São Paulo ao ataque, Lucio afasta o perigo.

35' Pressão palmeirense, a zaga do São Paulo vai afastando como pode, o clube Tricolor não consegue voltar ao ataque.

33' Bola alçada na área pelo ataque do Palmeiras, afasta a zaga Tricolor.

30' Jogo bastante truncado depois dos dois gols, as equipes buscam o gol mas esbarram na forte marcação dos dois times.

27' Quem fica no ataque é o Palmeiras, o São Paulo não consegue encaixar o contra-ataque.

24' Alteração no Palmeiras, sai Mouche, entra Cristaldo.

21' Rafael Toloi para o contra-ataque do Palmeiras e leva o cartão amarelo.

20' Chute de longe, Rogério Ceni faz grande defesa.

20' Cobrança de falta rápida para Alexandre Pato, Fábio sai bem do gol e fica com a bola.

17' Jogo muito mais aberto no segundo tempo, as equipes buscam o gol.

15' Henrique, com tranquilidade deslocou Rogério Ceni para empatar a partida.

15' GOOOOOOOOOOOOOLL DO PALMEIRAS!!! HENRIQUE!!!

14' Arremate da entrada da área, a bola toca no braço de Edson Silva e o árbitro assinala pênalti.

14' Pênalti para o Palmeiras.

12' Alan Kardec invade a área e bate cruzado, a bola passa perto da trave assustando o goleiro Fábio.

10' Após o gol o Palmeiras passa a buscar o ataque.

8' Fabio recebe bola recuada, na tentativa de chutar para a frente deixa a bola nos pés de PH Ganso que serve Pato, livre dentro da área para tocar na saída do goleiro e abrir o placar. São Paulo na frente no Pacaembu.

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO SÃO PAULO!!!!! ALEXANDRE PATO!!!

6' O São Paulo volta mais presente no campo de ataque neste segundo tempo.

3' Primeira chegada do São Paulo ao ataque, Kaká e Alan Kardec são travados pela zaga alviverde.

0' As equipes voltam sem alterações do vestiário.

0' Autoriza o árbitro, bola em jogo no segundo tempo.

16:52 Pelo São Paulo Alexandre Pato e Alan Kardec foram meros espectadores da partida, enquanto Henrique e Mouche pelo Palmeiras também pouco tocaram na bola, participando do jogo muito mais na marcação no meio de campo do que efetivamente no ataque.

16:50 Um primeiro tempo muito fraco no Pacaembu, apenas uma finalização certa de cada equipe, ambas sem levar grande perigo para a meta adversária.

46' Fim de primeiro tempo no Pacaembu.

45' Teremos 1 minuto de acréscimo.

41' Kaká alça bola na área em cobrança de falta e o bandeira marca impedimento do ataque Tricolor.

36' O Palmeiras volta a ficar mais tempo no ataque, mas não finaliza contra o gol de Rogério Ceni.

32' Fabio sai mal do gol, PH Ganso arrisca e a zaga do Palmeiras afasta o perigo.

29' Sequência de passes errados deixa o jogo amarrado no meio de campo.

25' Rogério Ceni cobra falta na barreira, no rebote PH Ganso arrisca o chute direto pela linha de fundo.

22' O São Paulo troca passes mas não consegue evoluir e avançar ao ataque.

20' Alteração no Palmeiras. Sai Valdívia, entra Felipe Menezes.

19' O São Paulo busca o ataque mas não consegue finalizar.

18' Retirado de maca do gramado Valdívia vai sendo levado para os vestiários, o chileno não voltará ao gramado.

15' Jogo parado, Valdívia caído no gramado.

12' O Palmeiras controla as ações neste início de jogo, mas finalizou apenas uma vez ao gol de Rogério Ceni.

10' Cartão Amarelo para Souza, que está suspenso da próxima partida do São Paulo.

9' Valdívia cobra falta perigosa, mas joga a bola direto pela linha de fundo.

6' Jogo muito pegado nos primeiros minutos, a bola não sai do meio de campo.

4' A primeira finalização é do Palmeiras, Rogério Ceni faz boa defesa em desvio de Henrique.

2' O São Paulo começa o jogo buscando o ataque, o Palmeiras não consegue manter a posse de bola nos primeiros momentos da partida.

0' Autoriza Pericles Bassols, bola em jogo para Palmeiras e São Paulo.

15:56 Hino nacional no Pacaembu.

15:54 Palmeiras entrando em campo neste momento.

15:51 São Paulo já em campo, camisa tricolor, calções e meias pretos.

15:38 Os jogadores realizam o trabalho de aquecimento no Pacaembu.

15:30 Superando as expectativas da diretoria palmeirense, 17 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para o clássico, a chegada dos torcedores é tranquila até o momento.

15:15 Maicon que ficaria no banco de reservas do São Paulo foi cortado por contusão e está fora da partida, com isso o Tricolor terá apenas seis atletas no banco de suplentes.

15:00 Segundo a diretoria palmeirense, mais de onze mil ingressos haviam sido vendidos até a tarde de sábado, a expectativa é de que estejam presentes nas arquibancadas do Pacaembu quinze mil torcedores.

14:53 A partida deste domingo marcará o reencontro de Alan Kardec com o Palmeiras, pela primeira vez o atacante irá enfrentar sua ex-equipe. A contratação de Kardec foi motivo de uma rusga entre as diretorias de São Paulo e Palmeiras, com declarações fortes dos dois presidentes, gerando um desconforto entre os clubes.

14:47 Fique de olho: Kaká, meia do São Paulo. A partida deste domingo diante do Palmeiras será o primeiro clássico de Kaká em seu retorno ao São Paulo. A entrada do meia como titular também é uma esperança do torcedor de que o time apresente um futebol melhor do que o apresentado na última quarta-feira, diante do Bragantino.

14:42 Fique de olho: Valdívia, meia do Palmeiras. Após uma negociação frustrada com o futebol árabe, o meia Valdívia está de volta ao Palmeiras, e deverá estar em campo como titular na partida de logo mais. Alvo dos recentes protestos da torcida palmeirense, Valdívia precisa mostrar em campo que merece uma nova chance do torcedor alviverde.

14:38 Após a eliminação na Copa do Brasil, Muricy Ramalho garantiu que não pensa em abandonar o cargo de treinador do São Paulo, e que só sai se não se sentir bem no clube: "Não precisa alguém falar o que preciso fazer ou alguém chegar e me mandar embora. Se não me sentir bem, eu saio. Estamos oscilando demais. Ganhamos no Dia dos Pais, do Vitória e, na quarta, foi aquele desastre contra o Bragantino. Nosso time não está dando a resposta que precisa. No futebol, você precisa ganhar. Não me iludo", disse Muricy.

14:33 Pressionado pelo momento vivido no Palmeiras, Ricardo Gareca espera que uma vitória no clássico seja o início de uma nova fase no alviverde: "Penso no melhor sempre. A posição hoje não é a melhor. Falta muito. Um time ganha cinco jogos e o panorama muda completamente. Para isso tem que conseguir. Seria bom dar uma alegria ao torcedor domingo, que comecemos já com o clássico. tenha a esperança que o Palmeiras melhore e consiga coisas importantes no futuro. Temos potencial para pensar nisso", disse o treinador.

14:27 Eliminado da Copa do Brasil após ser derrotado pelo Bragantino dentro do Morumbi na última quarta-feira (13), o São Paulo também está longe de viver uma lua de mel com sua torcida. Após a eliminação na competição nacional a equipe saiu de campo vaiada e sob os gritos de "vergonha".

14:23 Próximo da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem sofrido constantes protestos por parte de sua torcida. Antes do último treino para a partida, na manhã de ontem, cerca de 300 torcedores se reuniram em frente ao centro de treinamento da equipe para protestar contra a diretoria e atletas do clube.

14:17 Na quinta colocação com 23 pontos, o São Paulo não entrará no G-4 nesta rodada mesmo em caso de vitória no clássico, mas pode encostar definitivamente nos líderes da competição. Já o Palmeiras precisa dos três pontos para se distanciar das últimas colocações, com apenas 14 pontos conquistados o alviverde pode entrar na zona de rebaixamento em caso de derrota nesta tarde.

14:12 No Campeonato Paulista 2008 a semifinal foi disputada entre Palmeiras e São Paulo, e com uma vitória por 2 a 0 o Verdão despachou o Tricolor e seguiu para a decisão contra a Ponte Preta, na qual conquistaria o título de campeão estadual.

14:08 Na Copa Libertadores de 2005 São Paulo e Palmeiras se enfrentaram nas oitavas de final, e com duas vitórias (1 a 0 e 2 a 0) o Tricolor avançou na competição, na qual se sagraria tricampeão do torneio. O gol de Cicinho, que deu a vitória ao time do Morumbi na primeira partida do confronto certamente foi um dos mais bonitos da competição.

14:05 A partida de hoje será o 304º confronto entre as equipes. Até o momento a vantagem é do São Paulo com 104 vitórias contra 98 do Palmeiras, além de 101 empates. No número de gols marcados, a vantagem também é do Tricolor, que balançou as redes 411 vezes contra 397 tentos do time alviverde.

14:00 Boa tarde para você leitor da VAVEL Brasil. A partir de agora você acompanha aqui todas as emoções de Palmeiras x São Paulo, que se enfrentam pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio do Pacaembu, em São Paulo.