Copa do Brasil: entenda o sorteio que definirá os confrontos das oitavas de final

No dia 19 de fevereiro, Real Noroeste-ES e Rio Branco-AC deram o pontapé inicial da Copa do Brasil de 2014. A partida, terminada em 1 a 1 era válida pelo jogo de ida do que se chamou de "fase inicial" da maior competição de clubes do país. O vencedor, Rio Branco, que venceu o jogo de volta por 1 a 0, se juntou a outros 79 clubes que jogaram a primeira fase da competição.

De lá para cá, foram três fases eliminatórias, 128 jogos, 346 gols, 70 eliminações, algumas goleadas, um bom número de zebras e, enfim, 10 classificados. Na última quinta-feira (14), chegou ao fim a terceira fase da competição e foram definidos os times que se juntarão aos seis representantes brasileiros na Copa Libertadores da América de 2014. A partir de agora, os clubes que representaram o Brasil no torneio continental também brigarão pelo título.

Não é exagero dizer que começa agora uma nova Copa do Brasil. Além da entrada dos novos participantes e do nível mais alto dos confrontos, também há uma mudança na estrutura do torneio. Em janeiro, foram sorteados dos confrontos da primeira fase e também os cruzamentos das duas seguintes. Agora, começa tudo de novo. Nesta segunda (18), acontece, a partir das 11h, na sede da CBF no Rio de Janeiro, o sorteio que definirá os jogos das oitavas de final e também os cruzamentos até a grande final do torneio.

A CBF ainda não divulgou as datas dos jogos das oitavas de final, tampouco os das fases seguintes, mas sabe-se que o torneio deve conhecer o seu campeão na última semana de novembro. Também é válido lembrar que o vencedor garante vaga na Copa Libertadores da América de 2015 e, consequentemente, nas oitavas de final da próxima edição.

Os 16 classificados

Quando o cruzamento dos confrontos das três primeiras fases foi definido, lá em janeiro, a lógica dizia que os classificados seriam Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, Fluminense, Vasco, Internacional, Coritiba, Vitória e Goiás. Na prática, porém, não foi bem assim que as coisas aconteceram.

Já na primeira fase, Vitória e Goiás deram adeus ao sonho do título ao serem eliminados por J. Malucelli-PR e Botafogo-PB, respectivamente. Eliminações surpreendentes e que, tal como no caso de outro eliminado na primeira fase, Criciúma, levantaram suspeitas, já que todos foram beneficiados com uma vaga na Copa Sul-Americana.

Na terceira fase, foi a vez de São Paulo, Inter e Fluminense serem surpreendidos. Os dois Tricolores construíram boas vantagens fora de casa - 2 a 1 sobre o Bragantino e 3 a 0 para o América-RN, respectivamente -, mas não conseguiram avançar após perderem, respectivamente, por 3 a 1 e 5 a 2 em seus domínios. Já o Internacional, por sua vez, perdeu em casa no jogo de ida, 2 a 1 para o Ceará e foi eliminado após perder por 3 a 1 no Castelão.

Por sua vez, Corinthians, Santos, Palmeiras, Vasco e Coritiba fizeram valer o favoritismo em suas chaves e continuam sonhando com o título, tal como os seis brasileiros que disputaram a Libertadores. Três deles, Botafogo, Flamengo e Atlético-PR (os dois últimos campeão e vice da última Copa do Brasil), foram eliminados ainda na fase de grupos. Grêmio e Atlético-MG caíram nas oitavas e o Cruzeiro naufragou nas quartas. Em todo caso, uma decepção grande que pode ser esquecida no segundo semestre.

Para isso, no entanto, terão que, anres de mais nada, superar as zebras. O Ceará, líder da Série B, pode ser só uma surpresa, mas a presença de Santa Rita-AL, Bragantino e dos potiguares ABC e América é mais do que isso. As zebras, que já foram além do que os prognósticos apontavam, agora querem continuar surpreendendo.

Conheça os classificados:

Time Como se classificou ABC-RN Eliminou Desportiva-ES, Atlético-GO e Novo Hamburgo-RS América-RN Eliminou Boavista-RJ, Náutico-PE e Fluminense-RJ Atlético-MG Disputou a Libertadores Atlético-PR Disputou a Libertadores Botafogo-RJ Disputou a Libertadores Bragantino-SP Eliminou Lajeadense-RS, Figueirense-SC e São Paulo-SP Ceará-CE Eliminou Parnahyba-PI, Chapecoense-SC e Internacional-RS Corinthians-SP Eliminou Bahia de Feira-BA, Nacional-AM e Bahia-BA Coritiba-PR Eliminou CENE-MS, Caldense-MG e Paysandu-PA Cruzeiro-MG Disputou a Libertadores Flamengo-RJ Disputou a Libertadores Grêmio-RS Disputou a Libertadores Palmeiras-SP Eliminou Vilhena-RO, Sampaio Corrêa-MA e Avaí-SC Santa Rita-AL Eliminou Guarani-SP, Potiguar de Mossoró-RN e Santa Cruz-PE Santos-SP Eliminou Mixto-MT, Princesa do Solimões-AM e Londrina-PR Vasco da Gama-RJ Eliminou Resende-RJ, Treze-PB e Ponte Preta-SP

Os potes

Os 16 times classificados para as oitavas de final foram divididos em dois potes, chamados de A e B. O critério utilizado foi o Ranking da CBF, mas com uma ressalva: os seis times vindos da Libertadores ficam no Pote A independentemente de estarem entre os oito melhores dentre os 16. Assim, o Santos (9º), sexto melhor dentre os classificados fica no Pote B, ao passo que o Atlético/MG (15º), 10º dentre os 16, fica no A.

Assim, o Pote A tem os seis representantes brasileiros da Libertadores mais os dois melhores no Ranking da CBF dentre os 10 classificados, sendo os oito restantes pertencentes ao Pote B. A única função dos potes é evitar os cruzamentos nas oitavas de final. Ou seja: quem está no Pote A só pode enfrentar um dos oito times do Pote B. Logo, estar no pote principal não traz nenhuma vantagem, exceto, claro, evitar cruzamentos precoces contra times, em tese, mais fortes.

Conheça os times do Pote A:

Time Critério Atlético-MG Disputou a Libertadores Atlético-PR Disputou a Libertadores Botafogo-RJ Disputou a Libertadores Corinthians-SP Melhor entre os 10 classificados no Ranking da CBF (2º no geral) Cruzeiro-MG Disputou a Libertadores Flamengo-RJ Disputou a Libertadores Grêmio-RS Disputou a Libertadores Vasco da Gama-RJ 2º melhor entre os 10 classificados no Ranking da CBF (4º no geral)

Agora os times do Pote B:

Time Critério ABC-RN 7º melhor entre os 10 classificados no Ranking da CBF (29º no geral) América-RN 9º melhor entre os 10 classificados no Ranking da CBF (36º no geral) Bragantino-SP 8º melhor entre os 10 classificados no Ranking da CBF (34º no geral) Ceará-CE 6º melhor entre os 10 classificados no Ranking da CBF (22º no geral) Coritiba-PR 5º melhor entre os 10 classificados no Ranking da CBF (13º no geral) Palmeiras-SP 4º melhor entre os 10 classificados no Ranking da CBF (11º no geral) Santa Rita-AL 10º melhor entre os 10 classificados no Ranking da CBF (sem ranking) Santos-SP 3º melhor entre os 10 classificados no Ranking da CBF (9º no geral)

Os grupos

Cada pote é formado por quatro grupos de dois times que tem uma única função: definir os confrontos que só acontecerão em uma eventual final. Estar no Grupo 1, 2, 3 ou 4 não impede time algum de enfrentar algum clube do Grupo 1, 2, 3 ou 4 de outro pote.

O chaveamento do torneio a partir de agora terá dois lados que, para ilustrar, chamaremos de E (esquerdo) e D (direito). Cada lado é composto por quatro jogos (que chamaremos de J1, J2, J3 e J4) e, nas quartas de final, J1 joga contra J2 e J3 joga contra J4. Na semifinal, os dois vencedores do lado esquerdo se enfrentam, assim como no lado direito. Isso significa que o único enfrentamento entre lado esquerdo e lado direito ocorre na final.

E é justamente por isso que os grupos definem quem não se enfrenta antes da decisão, pois, no sorteio, os dois times do mesmo grupo vão para lados opostos da chave. Um para o lado esquerdo, um pra o lado direito. O critério é novamente o Ranking da CBF, mas agora independente de ter disputado a Libertadores ou não. Isso, evidentemente, respeitando o mesmo pote, ou seja, o Santos não vai formar par com um time do Pote A e o Atlético-MG não será colocado ao lado de um do Pote B.

Eis os Grupos do Pote A:

Grupo 1

Time Critério Grêmio-RS Líder do Ranking da CBF Corinthians-SP Vice-líder do Ranking da CBF

Grupo 2

Time Critério Flamengo-RJ 3º colocado no Ranking da CBF Vasco da Gama-RJ 4º colocado no Ranking da CBF

Grupo 3

Time Critério Cruzeiro-MG 5º melhor entre os oito times do Pote A no Ranking da CBF (8º no geral) Atlético-PR 6º melhor entre os oito times do Pote A no Ranking da CBF (10º no geral)

Grupo 4

Time Critério Botafogo-RJ 7º melhor entre os oito times do Pote A no Ranking da CBF (12º no geral) Atlético-MG 8º melhor entre os oito times do Pote A no Ranking da CBF (15º no geral)

Agora, os grupos do Pote B:

Grupo 1

Time Critério Santos-SP Melhor entre os oito times do Pote B no Ranking da CBF (9º no geral) Palmeiras-SP 2º melhor entre os oito times do Pote B no Ranking da CBF (11º no geral)

Grupo 2

Time Critério Coritiba-PR 3º melhor entre os oito times do Pote B no Ranking da CBF (13º no geral) Ceará-CE 4º melhor entre os oito times do Pote B no Ranking da CBF (22º no geral)

Grupo 3

Time Critério ABC-RN 5º melhor entre os oito times do Pote B no Ranking da CBF (29º no geral) Bragantino-SP 6º melhor entre os oito times do Pote B no Ranking da CBF (34º no geral)

Grupo 4

Time Critério América-RN 7º melhor entre os oito times do Pote B no Ranking da CBF (36º no geral) Santa Rita-AL 8º melhor entre os oito times do Pote B no Ranking da CBF (sem ranking)

O sorteio passo a passo

O sorteio que definirá os confrontos das oitavas de final, com início previsto para as 11h, já tem um roteiro definido.

Basicamente, será realizado um sorteio dentro de cada um dos oito grupos. É um sorteio simples. Para cada grupo, haverá um pote, onde estarão os dois lados da chave, que aqui chamou-se de E e D, mas pode ganhar outra denominação.

Primeiro, sorteia-se o lado do time melhor ranqueado. No caso do Grupo 1 do Pote A, por exemplo, sorteia-se o lado do Grêmio. O oposto, é o do Corinthians. Na sequência, será sorteado o posicionamento dentro do lado definido. Ou seja, se será o J1, o J2, o J3 ou o J4 com ambos os times. Em suma: não é porque o Grêmio ficou com o J2 do lado esquerdo, por exemplo, que o Corinthians ficará com o J2 do lado direito.

O procedimento irá se repetir nos outros três grupos do Pote A até que todos os jogos estejam ocupados por um time. Depois, os confrontos serão definidos da mesma maneira através dos grupos do Pote B.

Começando novamente pelo Grupo 1, serão definidos os lados da chave de Santos e Palmeiras e, na sequência, seus respectivos jogos. Assim, como todos os oito jogos já terão um time do Pote A escolhido, os confrontos serão formados.

Por fim, serão sorteados os times que decidirão a classificação em casa e quem vai jogar a primeira partida em seus domínios. O mesmo acontecerá ao final de cada fase, com a definição dos mandos da fase seguinte. O gol fora de casa continua sendo critério de desempate, exceto quando as duas partidas forem realizadas na mesma cidade.