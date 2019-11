Cleber viaja para a Europa e será negociado com clube alemão

Terceiro colocado do Campeonato Brasileiro e lutando pelo título nacional, o Corinthians deve perder um jogador titular nesta semana. O zagueiro Cleber viajou até a Alemanha para realizar exames médicos e deve ser negociado com o Hamburgo, da primeira divisão local.

Sem valores divulgados, a transferência deve acontecer sem o clube concordar. O Alvinegro do Parque São Jorge não possui nenhuma porcentagem dos direitos econômicos de Cleber, que pertence totalmente ao grupo de empresários que o trouxeram para o Timão no final de julho do ano passado, quando o zagueiro deixou a Ponte Preta.

À época, um grupo de empresários formados por Thiago Ferro e Guilherme Miranda, ex-diretores da DIS, seção esportiva do Grupo Sonda; Fernando Garcia, irmão de Paulo Garcia, conselheiro da oposição alvinegra, Nilson Moura, diretor da Art Sports, e Marcus Sanchez, diretor da EMS e também agente de Léo Cittadini, promessa da base santista, pagou cerca de R$ 6 milhões à Ponte Preta para comprar o passe do jogador.

No acordo com o grupo, o Corinthians tinha até abril deste ano para exercer o direito de compra de 20% dos direitos econômicos por R$ 1,5 milhão. Entretanto, a diretoria alvinegra não o fez, por conta da situação financeira do clube.

Cleber tem contrato com o Corinthians até o final de 2017. Reserva no começo da sua passagem, o zagueiro ganhou espaço depois que Felipe assumiu a vaga de Paulo André, vendido ao Shanghai Shenhua, da China, mas foi muito mal e perdeu o lugar no time titular para Cleber.

Atualização: Em entrevista à Rádio Bradesco Esportes FM, o zagueiro confirmou que a negociação foi concretizada e será jogador do Hamburgo.