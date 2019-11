Sofrendo com desfalques, São Paulo também pode perder Rogério Ceni para duelo com Internacional

O técnico Muricy Ramalho tem passado por dificuldades para escalar o time nas últimas partidas do São Paulo devido ao número de atletas lesionados: Osvaldo, Kaká, Denílson e Álvaro Pereira estiveram barrados pelo departamento médico do clube, mas já retornaram à equipe. Luis Fabiano, Antonio Carlos e Rodrigo Caio ainda estão fora da equipe. E agora mais dois nomes podem ser problema para o treinador: Rogério Ceni e Maicon.

O goleiro saiu de campo na partida contra o Palmeiras sentindo dores na coxa direita, o camisa um sentiu uma fisgada em lance disputado contra o atacante Leandro, em que fez a defesa e viu na sequência o ataque adversário desperdiçar a chance de balançar as redes. Já o meio-campista Maicon foi cortado da partida nos vestiários, também por prolemas na coxa direita, deixando o banco de suplentes do Tricolor com apenas seis atletas para o confronto.

A participação de Rogério Ceni e Maicon na partida contra o Internacional ainda não está totalmente descartada, os dois realizarão exames nesta terça-feira (19) para saber se terão condições de jogo ou não.

Luis Fabiano volta a treinar no campo

A boa notícia para os torcedores do Tricolor ficou por conta do retorno do centroavante Luis Fabiano aos treinamentos no gramado do centro de treinamentos do clube. O atacante está fora da equipe desde a parada para a Copa do Mundo, quando se lesionou em amistoso disputado nos Estados Unidos contra o Orlando City.

Apesar do retorno do atacante aos treinamentos, a volta do camisa nove à equipe ainda não tem data marcada. O objetivo da comissão técnica é evitar que o retorno precoce de Luis Fabiano aos gramados agrave ainda mais a lesão.