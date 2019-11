Resultado do jogo Sport x Palmeiras no Campeonato Brasileiro 2014

21:28 Muito obrigado a você que acompanhou Sport 2x1 Palmeiras na Vavel Brasil! Para ficar antenado nas notícias do seu time, curta nossa página no Facebook ou siga no Twitter.

21:20 As equipes voltam a jogar pelo nacional no próximo final de semana. Enquanto o Leão vai até Rio de Janeiro encarar o Fluminense no domingo (24), às 16h, o Verdão recebe o Coritiba no sábado (23), às 21h

21:18 Com o triunfo, o Sport chega à 6ª colocação, com 25 pontos. O Palmeiras, por outro lado, vai caindo para a lanterna, com 14 pontos, com os resultados de momento

90+2' Final de jogo na Arena Pernambuco para Sport 2x1 Palmeiras! Leão volta a vencer após três rodadas, enquanto o Verdão chega ao décimo jogo sem vitória!

90' Dois minutos de acréscimo assinalados por Héber Roberto Lopes!

87' Patric cruza e Neto Baiano sobe para cabecear, mas erra o lance e perde mais uma boa oportunidade

84' Sport domina o jogo, goleando no número de finalizações na partida: Sport 20x6 Palmeiras

80' Sport segue chegando forte no ataque, mas peca nas finalizações e perde a oportunidade de matar o jogo. Palmeiras tenta explorar as falhas

76' UHHHHHHHH! Renê cruza na pequena área e Neto Baiano finaliza de perna direita, mas o atacante leonino perde boa chance

72' Última substituição no Sport! SAI Felipe Azevedo, ENTRA Diego Souza

70' Palmeiras equilibra as ações leoninas, mas peca nas finalizações. Segue Sport 2 a 1 Palmeiras

69' Sport segue em cima e chega perto de marcar o terceiro gol! Patric faz boa jogada pela direita e cruza para Rithely, que chuta à esquerda, mas sem assustar Fábio

65' Com a entrada de Ibson, Sport segura as investidas do Palmeiras no ataque e tenta explorar com mais eficiência os lances ofensivos

62' Substituição no Sport! SAI Érico Júnior, ENTRA Ibson, estreando com a camisa rubro-negra

60' Palmeiras vem para o ataque e faz uma verdadeira blitz, mas Magrão fica com a bola

54' Substituições no Palmeiras! Gareca resolve fazer as duas últimas mudanças que tinha. SAEM Mouche e Allione, ENTRAM Diogo e Leandro

53' UHHHHHHHHHH! Neto Baiano recebe lançamento em profundidade e deixa Patric, livre de marcação, para fazer o terceiro, mas o lateral-direito chuta em cima do goleiro

52' Assustado com a desvantagem no marcador, Palmeiras tenta atacar, mas o Sport não cede espaços

48' Leão segue em cima do Palmeiras. Após cruzamento, Fábio cortou o perigo antes de Neto Baiano chegar

46' Substituição no Palmeiras! SAI Wesley, ENTRA Cristaldo

46' Bola rolando na etapa final na Arena Pernambuco! Sport vai vencendo por 2 a 1

20:26 Mesmo no intervalo, muitos torcedores ainda estão do lado de fora da Arena Pernambuco à espera da entrada

20:24 Já Gareca tem o meia-atacante Leandro, destaque do Verdão na Série B de 2013, como opção no banco

20:22 Não saiam daqui! Já já as equipes retornam ao gramado e a bola vai rolar para a etapa final!

20:19 É bom ressaltar que o Sport tem no banco o meia Diego Souza, recém-contratado. Atleta pode ser opção de Eduardo Baptista para o segundo tempo

20:16 Palmeiras começou melhor, mas o Sport foi determinado em busca da virada e conseguiu. Foi a primeira vez no campeonato que o Leão saiu em desvantagem no marcador e reverteu

45' Final de primeiro tempo na Arena Pernambuco para Sport 2 x 1 Palmeiras! Leão sai em vantagem no intervalo com um gol contra do goleiro Fábio e outro de Patric; Henrique marcou para o Verdão

42' UHHHHHHHHH! Patric cruza na pequena área e Neto Baiano chega para completar, acertando a trave esquerda

40' Sport passa a imprimir um ritmo mais forte na partida e demonstra mais estabilidade na defesa, enquanto o Palmeiras vai cedendo os espaços em busca do empate

38' UHHHHHHHHHH! Patric lança em profundidade para Felipe Azevedo, que adianta a bola e chuta, mas Fábio defende. No rebote, o atacante leonino se complica e perde a chance do terceiro gol

35' Torcida do Sport se inflamou na Arena Pernambuco após a virada e não para de cantar

32' GOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Após blitz na zaga palmeirense, a bola sobrou com Patric, que chutou sem chances de defesa de Fábio. Sport 2 x 1 Palmeiras

30' Meia hora de bola rolando na Arena Pernambuco e o Sport tem 56% de posse de bola. Palmeiras tem 44%

27' Torcida do Sport vai crescendo a cada instante e empurra o time em busca da virada. Palmeiras se defende e procura espaços para voltar à frente do marcador

25' CARTÃO AMARELO PARA VICTORINO! Matando o contra-ataque em cima de Ananias, o zagueiro do Palmeiras toma o primeiro cartão da partida

23' GOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Patric bate falta direto para o gol, o goleiro Fábio corta errado e acaba socando para a própria meta. Sport 1 x 1 Palmeiras

22' Sport segue em cima do Palmeiras e tem uma falta para levantar na pequena área

19' Jogo volta a ficar equilibrado na Arena Pernambuco. Sport pressiona em busca do empate

16' UHHHHHHHHHH! Renê alça bola na pequena área e Rithely cabeceia, mas Fábio faz um milagre

14' Antes da saída de bola, o Leão foi forçado a mexer no time. SAI Régis, contundido, ENTRA Ananias

13' GOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Após cruzamento de Mouche na pequena área, Henrique cabeceia na trave. No rebote, livre de marcação, o atacante palmeirense manda para o gol. Sport 0 x 1 Palmeiras

12' Régis cai em campo sentindo dores no posterior da coxa

9' Partida bastante equilibrada na Arena Pernambuco, com o Sport sem dar espaços para o Palmeiras

4' UHHHHHHHH! Victor Luís lança Mouche pela esquerda de ataque, que cruza na pequena área e Henrique, de primeira, finaliza rasteira. Magrão faz grande defesa

2' Marcelo Oliveira inverte na medida para Allione, que é bloqueado por Renê na hora de finalizar

0' Bola rolando na Arena Pernambuco para Sport x Palmeiras!

19:26 PALMEIRAS também no campo de jogo!

19:23 SPORT no gramado!

19:20 Em instantes as equipes entrarão em campo para a bola rolar!

19:15 Faltando apenas 15 minutos para a bola rolar na Arena Pernambuco, público ainda é pequeno dentro do estádio. Trânsito no trajeto dificulta a chegada dos torcedores

19:13 Há 5 jogos sem marcar, o atacante Neto Baiano, do Sport, espera acabar o jejum diante do Palmeiras

19:07 Daqui a pouco a bola vai rolar na Arena Pernambuco! Não saiam daqui!

19:03 O Verdão, por outro lado, tem o zagueiro Tobio, o volante Josimar e o atacante Henrique

19:00 Para a partida de logo mais, o Sport tem o lateral-direito Patric, o zagueiro Ferron, o volante Wendel pendurados com dois cartões amarelos

18:53 Atletas das duas equipes entram em campo para realizar o último aquecimento antes da bola rolar

18:49 Aos poucos, a torcida rubro-negra vai chegando na Arena Pernambuco. Trânsito na BR-232 atrapalha a chegada dos torcedores

18:45 Já Gareca terá as seguintes peças entre os reservas: Deola, Gabriel Dias, Juninho, Weldinho, Josimar, Felipe Menezes, Diogo, Leandro e Cristaldo

18:43 Eduardo Baptista terá à disposição no banco de reservas: Saulo, Vitor, Ferron, Ibson, Augusto, Zé Mário, Ananias, Diego Souza e Aílton

18:39 SPORT TAMBÉM ESCALADO! Mantendo a mesma escalação do último jogo, Eduardo Baptista confirma o Leão com: Magrão; Patric, Oswaldo, Durval e Renê; Rithely, Wendel e Régis; Felipe Azevedo, Neto Baiano e Érico Júnior.

18:35 PALMEIRAS DEFINIDO! Escalado pelo treinador Ricardo Gareca, o Verdão vai a campo no 4-4-2: Fábio; Wendel, Tobio, Victorino e Victor Luís; Marcelo Oliveira, Renato, Wesley e Allione; Mouche e Henrique.

18:33 O Sport já chegou ao campo de jogo! A bola rola na Arena Pernambuco em menos de uma hora

18:15 O meio-campista ainda defendeu o treinador Gareca, que pode deixar o comando do Palmeiras em caso de derrota: "Tenho na minha cabeça isso, temos de ganhar contra o Sport. Temos de ir ao Recife pelos três pontos e ir jogo por jogo. Uma vitória vai dar confiança aos jogadores, ao treinador, aos torcedores. Isso vai dar força ao time para a sequência. Vamos passo a passo"

18:12 Quem falou do lado do Palmeiras foi o meia-atacante Mouche, que garante estar focado na partida para reencontrar o caminho das vitórias e afastar a má fase: "Não penso nisso (rebaixamento). Penso na partida, que vai ser difícil. É um jogo em que podemos começar uma caminhada positiva. Temos possibilidade de conseguir uma vitória no Recife e voltar a São Paulo todos felizes. Estamos em um clube grande, vestimos a camisa do Palmeiras e temos de defender o time para estar o mais acima possível e ser protagonista. Confiamos nos jogadores, no técnico, na diretoria e nos torcedores"

18:09 TRIO DE ARBITRAGEM CATARINENSE! O comando é de Héber Roberto Lopes, da Fifa, auxiliado pelos conterrâneos Kléber Lúcio Gil, também do quadro internacional, e Carlos Berkenbrock. O quarto árbitro será o pernambucano Gilberto Castro Júnior, da CBF.

18:07 A respeito do jejum de vitórias da sua equipe, o cabeça-de-área garantiu que não é motivo para desespero e espera voltar a vencer pelo clima favorável nos bastidores: "Todo mundo aqui está tranquilo. Não dá para ficar naquela loucura, naquela pressão. O ambiente no clube está descontraido e vamos voltar a conseguir as vitórias

18:05 Em entrevista coletiva, Rithely, volante do Sport, falou sobre a oportunidade de atingir 150 jogos com a camisa rubro-negra, garantindo estar habituado à capital pernambucana por estar há três anos: "Estou muito feliz em completar mais uma marca com a camisa do Sport. Já estou aqui no Recife há três anos e todo mundo sabe que me sinto em casa no clube. Espero comemorar meus 150 jogos com mais uma vitória, em cima do Palmeiras"

18:03 A Arena Pernambuco é o palco do confronto de logo mais entre Sport e Palmeiras. O estádio tem capacidade para 46 mil torcedores e promete receber bom público, por conta da boa fase do Leão. O duelo não ocorrerá na Ilha do Retiro devido ao acordo que o clube rubro-negro fechou com o consórcio da Arena.

18:00 Na última movimentação realizada antes da viagem a Recife, o comandante do Palmeiras optou pela entrada de Victorino no lugar do zagueiro e Wesley na cabeça-de-área, substituindo o meia. Com isso, o time deverá começar com: Fábio, Wendel, Victorino, Tobio e Victor Luis; Renato, Marcelo Oliveira, Wesley, Allione e Mouche; Henrique, sendo a primeira partida do defensor uruguaio como titular desde 2012, quando chegou ao Verdão.

17:57 O Palmeiras, por sua vez, também tem duas baixas para o confronto que começa em instantes. O zagueiro Lúcio, suspenso, e o meia Valdívia, lesionado, são os desfalques de Gareca para o jogo.

17:54 Sem indicar mudanças no time titular que empatou com o Atlético-PR, o Leão deverá ir a campo com: Magrão; Patric, Oswaldo, Durval e Renê; Wendel, Rithely e Régis; Felipe Azevedo, Neto Baiano e Érico Júnior.

17:51 Para a partida, o treinador Eduardo Baptista ainda tem o desfalque do zagueiro Ewerton Páscoa, lesionado no duelo contra o Flamengo. Além dele, o comandante também não tem à disposição o volante Rodrigo Mancha, também machucado.

17:48 Durante a semana, o Sport realizou apenas dois treinamentos, mas já poderá contar com a presença dos meio-campistas Diego Souza e Ibson, recém-contratados, apresentados na última segunda-feira (18) e já regularizados. Diego Souza e Ibson são relacionados e podem estrear no Sport

17:46 FIQUE DE OLHO: Henrique, atacante do Palmeiras. Enquanto a defesa do Verdão é a segunda pior do nacional, com 21 gols sofridos, o centroavante contratado para suprir a saída de Alan Kardec vem fazendo sua parte. Até o momento, são 6 tentos marcados em 12 jogos, totalizando metade da marca da equipe.

17:44 FIQUE DE OLHO: Régis, meia-atacante do Sport, que estreou bem na última rodada do Brasileirão. No último jogo, a sua estreia, marcou o gol que evitou o Leão ser derrotado pelo Atlético-PR e participou efetivamente dos lances ofensivos, fazendo a bola rodar.

17:41 Enquanto isso, Ricardo Gareca, comandante do Palmeiras, vem sendo bastante questionado e vê seu cargo ameaçado. Quanto a isso, o elenco palmeirense se mostrou favorável à permanência do treinador. O volante Marcelo Oliveira assegurou que Gareca vem desempenhando boa função, mesmo sem vencer: "O Gareca tem passado muita confiança ao time. Nós nos adaptamos rapidamente ao estilo dele, e tem nos ajudado muito. Só falta a vitória"

17:38 Durante a semana, Eduardo Baptista, técnico do Sport, comentou sobre a força que a torcida rubro-negra poderá impor na Arena Pernambuco, por estar sempre presente: "Eu confio demais na força da torcida do Sport. Não importa onde a gente jogue, ela sempre comparece. Tenho certeza que na Arena não será diferente. A acústica de lá favorece muito para o barulho do torcedor. Certamente teremos um público muito bom e a pressão que essa torcida fará será tão grande quanto a que já é conhecida na Ilha"

17:36 Em 2008, a grande goleada da história do duelo entre Sport e Palmeiras foi aplicada justamente pelos azarões. O Leão contou com uma noite inspirada do meia Romerito e ganhou por incríveis 4 a 1 em casa; o jogo foi válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, conquistada pela equipe rubro-negra naquele ano.

17:33 Em 2009, os adversários de hoje protagonizaram as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Na ocasião, o goleiro Marcos, ídolo do Palmeiras, decidiu o confronto com duas defesas na disputa por pênaltis e ajudou o clube na classificação às quartas de final da competição.

17:31 O último jogo entre as equipes foi em setembro de 2013, pela Série B do Campeonato Brasileiro, e terminou com uma vitória apertada do Palmeiras por 2 a 1. Na ocasião, o Sport estava dividindo as atenções com a Copa Sul-Americana, competição que o Leão irá disputar também nessa temporada 2014:

17:27 Favorito no jogo de logo mais, o Sport conta com um retrospecto pra lá de negativo no confronto: em 44 partidas, são 12 vitórias, 10 empates, contra incríveis 22 vitórias do Palmeiras.

17:25 Contra o São Paulo, no último domingo (17), mais um resultado negativo. Tomando gol nos minutos finais do jogo, o Palmeiras não resistiu e foi derrotado. Kardec marca no fim e São Paulo vence clássico contra o Palmeiras

17:24 Já o Palmeiras não vive sua melhor fase: há nove jogos sem vencer, entrou na zona de rebaixamento após a última rodada e ocupa a 17ª colocação, com 14 pontos ganhos. No Brasileiro são 9 derrotas, 2 empate e só 4 vitórias.

17:20 Na última rodada, o Sport empatou com o Atlético-PR por 1 a 1, com gol marcado pelo meia e estreante Régis. Sport empata com o Atlético-PR e aumenta jejum de vitórias

17:18 O mando de campo é do Sport, que ocupa a 9ª colocação, com 22 pontos ganhos. Até aqui, foram 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas.

17:15 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Sport x Palmeiras, pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, partida a ser disputada às 19h30, na Arena Pernambuco.