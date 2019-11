Com novidades de Cruzeiro e Corinthians, Dunga convoca a Seleção Brasileira

Na manhã desta terça-feira (19), o técnico Dunga fez a sua primeira convocação na segunda passagem pela Seleção Brasileira. Entre algumas novidades e outros nomes já conhecido, foram dez remanescentes da disputa da Copa do Mundo de 2014, além de nomes do futebol brasileiro.

A convocação serve para dois amistosos, que serão disputados contra Colômbia e Equador nos dias 5 e 9 de setembro, respectivamente, quando Dunga fará sua reestreia no comando da Seleção Brasileira. Os jogos serão, também, os primeiros após o vexame nas duas últimas partidas do Mundial, contra Alemanha e Holanda.

Entre as novidades, Éverton Ribeiro, melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2013, Ricardo Goulart, ambos do Cruzeiro, e Elias, do Corinthians, eram os mais esperados. Além dos três, Dunga surpreendeu ao convocar o zagueiro Gil, também do Corinthians. Pedidos de boa parte da torcida para a disputa da Copa do Mundo, o zagueiro Miranda, do Atlético de Madrid, e o meia Philippe Coutinho, do Liverpool, ganharam uma oportunidade.

Confira a convocação completa:

GOLEIROS

Rafael (Napoli)

Jefferson (Botafogo)

LATERAIS

Maicon (Roma)

Danilo Silva (Porto)

Filipe Luis (Chelsea)

Alex Sandro (Porto)

ZAGUEIROS

David Luiz (PSG)

Marquinhos (PSG)

Miranda (Atlético de Madri)

Gil (Corinthians)

VOLANTES

Fernandinho (City)

Ramires (Chelsea)

Luiz Gustavo (Wolfsburg)

Elias (Corinthians)

MEIAS

Oscar (Chelsea)

Willian (Chelsea)

Philippe Coutinho (Liverpool)

Éverton Ribeiro (Cruzeiro)

Ricardo Goulart (Cruzeiro)

ATACANTES

Neymar (Barcelona)

Hulk (Zenit)

Diego Tardelli (Atlético-MG)