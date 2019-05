Em busca da segunda vitória seguida, Náutico recebe o Oeste

Apenas duas posições separam Náutico e Oeste na Série B do Campeonato Brasileiro, no entanto, os pernambucanos respiram fora da zona de rebaixamento, com cinco pontos de vantagem, enquanto os paulistas abrem o Z-4 da competição. Na noite desta terça-feira (19), os dois times vão se enfrentar, na Arena Pernambuco, às 19h30, em partida válida pela 17ª rodada do campeonato e para ambos é vencer ou vencer.

O Timbu, que terá Dado Cavalcanti pela segunda vez no comando, busca vencer novamente e se distanciar ainda mais da zona da degola. Em caso de vitória, os alvirrubros chegaram aos 24 pontos e abriram oito pontos para o rival desta noite. Já para a equipe do Oeste o resultado positivo será fundamental para, dependendo dos outros resultados, deixar a tenebrosa zona de rebaixamento e chegar aos 18 pontos.

Na última rodada, o Timba foi até Cuiabá encarar o Luverdense e retornou ao Recife com os três pontos na bagagem ao vencer por 2 a 0, enquanto que o clube de Itápolis foi derrotado dentro de seus domínios, pelo Vila Nova, por 3 a 1.

Em toda a história do futebol brasileiro, Náutico e Oeste nunca se enfrentaram. Apesar de se tratar de uma equipe centenária – no caso do clube de Rosa e Silva – e de outra com mais de 90 anos de existência – a Onça Rubro-Negra, jamais estiveram frente a frente em uma partida.

O duelo desta noite será comandado por Jânio Pires Gonçalves, do Tocantins, que pertence ao quadro de árbitros da CBF e é agente de esportes. Antes, apitou dois jogos da segundona e dois da Série C do Campeonato Brasileiro. Francisco Casimiro de Sousa e Gilvan Cavalcante dos Santos Medrado, ambos do Tocantins, serão os auxiliares.

Com um desfalque e dois retornos, Dado Cavalcanti deve manter grande parte da equipe

O técnico Dado Cavalcanti tinha um pensamento para o jogo de logo mais. O treinador gostaria de repetir a equipe que atuou bem e conseguiu a vitória, por 2 a 0, diante da Luverdense. No entanto, isso ficará apenas na vontade, pois o técnico terá um desfalque na zaga. O zagueiro Renato Chaves, que saiu lesionado no último jogo, foi vetado pelo departamento médico e, com isso, será substituído pelo jovem zagueiro Flávio.

Dado Cavalcanti lamentou bastante a ausência do atleta e afirmou que espera não ter que fazer outra modificação por conta de lesão. De acordo com o comandante, a intenção é fazer a manutenção da equipe para que seja adquirido mais entrosamento. Além disso, ele tratou de demonstrar bastante confiança no zagueiro Flávio.

“Renato [Chaves] não vai participar do jogo, pois sentiu dores na coxa e não poderá atuar. Sendo assim, terei que fazer uma substituição forçada. Espero que não precise fazer outra porque quero manter a escalação para o time ficar mais confiante. Flávio é o substituto imediato. Tenho a confiança de que ele possa fazer uma boa partida pois é um garoto que demonstrou qualidade em outras partidas”, comentou o treinador.

Para a partida desta noite, o técnico Dado Cavalcanti poderá contar com o retorno de duas peças importantes. Trata-se do meia argentino Cañete e do atacante Marinho. Os dois atletas ficaram de fora da última partida por conta de suspensão. O primeiro foi expulso logo na estreia, enquanto o segundo recebeu o terceiro cartão amarelo. Apesar de não ser uma surpresa se os dois entrarem como titular, isso, provavelmente, não deve acontecer neste duelo diante do Oeste.

O Náutico deverá ter seu esquema tático mantido. Desta maneira, deverá ser formado no esquema 4-3-3, com uma variação para o 4-1-4-1. O Timbu, provavelmente, será escalado da seguinte maneira: Júlio César; Rafael Cruz, Mário Risso, Flávio e Roberto; João Ananias, Paulinho e Vinícius; Sassá, Tadeu e Crislan.

Oeste terá desfalque no meio e treinador tem dúvida no ataque

O momento não é fácil, principalmente, após ser derrotado pelo pior time do campeonato – o Vila Nova – por 3 a 1, na última rodada. O Oeste depende bastante da vitória para tentar sair da zona de rebaixamento, que a equipe está na 17ª colocação, com 16 pontos e o primeiro time fora do Z-4 – Paraná – tem a mesma pontuação. A missão do time de Itápolis já é difícil e para esse duelo o técnico Luís Carlos Martins terá um importante desfalque.

Um dos principais jogadores do elenco, o volante João Denoni, que tem passagem pelo Palmeiras, não poderá enfrentar o Timbu, pois recebeu o terceiro cartão amarelo no último duelo e, com isso, ficou suspenso para este confronto. Sendo assim, o técnico Luís Carlos Martins colocará o volante Ramires.

Apesar de confirmar a entrada de Ramires, Luís Carlos Martins não quis saber de revelar o restante do time. De acordo com o comandante, o duelo diante do Náutico é uma importante chance para recuperar os pontos perdidos dentro de casa: “Ainda não decidi sobre o time. É um jogo importante para a gente recuperar pontos perdidos e vamos em busca disso.”

A dúvida de Luís Carlos Martins é com relação ao ataque da equipe, que vem tendo uma desempenho muito abaixo do esperado. Sendo assim, Luís Carlos poderá promover a saída do atacante Waguininho para a entrada de Lelê, que formaria o ataque com Serginho. Já o meio de campo do rubro-negro será formado por Éverton Dias, Ramires, Roger Gaúcho e Kléber.

Luís Carlos Martins colocará a equipe de Itápolis no tradicional esquema 4-4-2. Desta maneira, o time será escalado da seguinte forma: Anderson; Negreti, Cris, Lucas Bahia e Fernandinho; Éverton Dias, Ramires, Roger Gaúcho e Kléber; Waguininho (Lelê) e Serginho.