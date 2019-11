Pelo placar mínimo, Chapecoense derrota o Fluminense na Arena Condá

O futebol não foi o ponto alto do confronto, mas a força de vontade que a equipe da Chapecoense apresentou durante os 90 minutos foi o suficiente para conquistar os três pontos, sair da Arena Condá com a vitória e mergulhar - ainda mais - o Fluminense na crise, completando quatro jogos sem vitória. O placar só veio a ser alterado na segunda etapa, quando Camilo fuzilou as redes tricolores em mais uma bizonha falha defensiva, fato que tem virado rotina nos jogos do Tricolor carioca.

Com a vitória, a Chapecoense sobe uma posição, indo para 12º, com 19 pontos, enquanto o Fluminense dá adeus ao G-4, permanecendo com 26 pontos e caindo para a quinta colocação. Pelo Campeonato Brasileiro, os catarinenses voltam a campo contra o Botafogo, no próximo sábado (23), às 18h30, no Maracanã. Já o Tricolor terá pela frente o Sport, no domingo (24), às 16h, no mesmo local de seu adversário.

Walter assume a responsabilidade, mas placar segue zerado

Após a derrota para o Botafogo na última rodada, o técnico Cristóvão Borges decidiu modificar o esquema tático do Fluminense e promovou a entrada de Walter no ataque, atuando ao lado de Fred, para dar mais presença no ataque. Logo no início, a mudança parece ter dado resultado. As duas primeiras oportunidades surgiram passando pelos pés do camisa 18. Aos 5, fez bom jogo de corpo antes de achar Conca, que rolou para Jean chutar de fora, raspando a trave. Em seguida, iniciou a jogada que terminou na tabela entre Conca e Jean. De frente para o gol, o camisa 9 chutou fraco, nas mãos de Danilo, e sofreu com as vaias vindas da torcida da Chapecoense presente na Arena Condá.

O que parecia ser o início de uma pressão, parou após o décimo minuto. O ritmo do jogo caiu, e assim como o clima frio que tomava conta de Santa Catarina, ambas as equipes pouco trabalhavam ou chegavam ao ataque. Enquanto o futebol não chamava atenção pela sua qualidade, os cartões começaram a surgir. Devido a forte marcação, muitas faltas e princípios de confusão. Os defensores Henrique e Jaílton foram amarelados após puxões de camisa e ríspidos xingamentos. Em seguida, foi a vez de Abuda acertar um forte carrinho em Bruno, também sendo advertido.

Sem conseguir infiltrações pelo centro de campo, a melhor chance da Chapecoense no primeiro tempo veio na bola aérea. Fabiano, livre pela direita, cruzou na medida para Bruno Rangel - livre na pequena - cabecear por cima da meta de Diego Cavalieri. A resposta do Fluminense veio nos pés de Conca, que aos 31, que deixou o cruzamento rasteiro de Carlinhos passar entre suas pernas, dando chance para Bruno soltar uma bomba, obrigando Danilo a fazer uma excelente defesa.

Já próximo ao fim, foi a vez de Walter mostrar novamente sua presença no jogo e criar excelentes oportunidades. Na primeira, repetiu o antológico lance que Pelé não conclui em gol, aproveitando que o goleiro Danilo estava adiantado e finalizando do meio de campo. Mas o arqueiro conseguiu se recuperar e tocou para escanteio. Por último, o camisa 18 cruzou da esquerda para Fred, na pequena área. Porém a força e o mal posicionamento do atacante não foram suficientes para a conclusão em gol. Este foi o último lance, que definiria o fim da primeira etapa.

Camilo marca diante de um Fluminense perdido em campo

Na segunda etapa, uma mudança tática definiu os rumos da partida. Sentindo dores, Bruno foi substituído por Edson, fazendo com que o volante Jean fosse improvisado na lateral direita. Em vista dessa nova postura, o técnico da Chapecoense intimou seus jogadores a atuarem por aquele setor do campo, e dali surgiram as melhores oportunidades. Primeiro com Bruno Rangel, que subiu mais que a defesa tricolor para cabecear. Mas devido a sua grande impulsão, não conseguiu tocar na bola como desejava, recuando para Cavalieri.

O caminho eram as bolas aéreas, e dali veio o castigo. Após Henrique espirrar o taco na hora de afastar para lateral, Fabiano cruzou de cabeça para a pequena área e Camilo, de peixinho, fuzilou para as redes, para delírio da torcida presente na Arena Condá. O placar mostrava a justiça, enquanto uma Chapecoense bem organizada pressionava o Fluminense, perdido, e sem opções para sair para o jogo. Por pouco, o próprio Camilo não ampliou o marcador, após sair mano a mano com Elivélton e bater rasteiro, obrigando Cavalieri a realizar grande defesa.

O técnico Cristóvão Borges, vendo seus comandados perdidos, chamou Rafael Sóbis para campo em busca de mudanças, mas nem mesmo a presença do camisa 23 foi suficiente para que o panorâma fosse modificado. O Fluminense só conseguia chegar ao campo de ataque na base dos chutões, quando Henrique tentava realizar ligações diretas, buscando um dos três atacantes tricolores presentes no campo de ataque. Na maioria delas, sem sucesso e permitindo o contra-ataque alviverde, que caia em velocidade com Camilo e Bruno Rangel.

Em um desses contra-ataques, Tiago Luís recebeu cruzamento na pequena área e só não marcou o segundo da Chapecoense pois escorregou no momento da finalização. Sem opções, sem organização e sem força de vontade para tentar uma reação, restou ao Fluminense reclamar da cera que o goleiro Danilo fez na cobrança do tiro de meta. O resultado foram cartões amarelos para Cícero e Carlinhos, este, expulso após a reclamação excessiva. Com um a menos, o Tricolor já não ameaçava a aguerrida Chapecoense, que segurou a vitória até o apito final.