Palmeiras vence o Coritiba e deixa a zona de rebaixamento do Brasileiro

Desesperados, Palmeiras e Coritiba se enfrentaram na noite deste sábado (23), no Pacaembu, em partida válida pela 17º rodada do Campeonato Brasileiro 2014. Com gol de Juninho, o Verdão paulista venceu por 1 a 0.

O primeiro tempo da partida foi bastante pegado. Os primeiros minutos foram bons, com as duas equipes buscando o gol. Juninho, após bela jogada de Marcelo Oliveira, abriu o placar para o Palmeiras. No final, Leandro Almeida fez falta dura e foi expulso.

Já a segunda etapa não foi das melhores. Sem criatividade, o Coritiba ficou mais com a bola no ataque, mas não conseguia criar absolutamente nada. A chance mais perigosa aconteceu com Henrique, que sozinho chutou e a bola raspou a trave.

Com o resultado, o Palmeiras deixou a última colocação e foi para o 15º lugar, com 17 pontos, ainda podendo voltar à zona de rebaixamento no fim desta rodada. O Coritiba continua no Z-4, em 18º, com 15 pontos.

Na próxima rodada, o Verdão paulista enfrenta o Inter, no Pacaembu, no próximo sábado (30), às 18h30. O Coxa enfrenta o Atlético-MG, no domingo (31), às 16h, no Couto Pereira.

Juninho abre o placar em primeiro tempo pegado

Quando Palmeiras e Coritiba subiram as escadas rumo ao campo eles saberiam que estavam, mesmo ainda na 17º rodada do Brasileirão, prestes a disputar uma decisão - para muitos, uma guerra. Os dois estavam na zona de rebaixamento, situação que incomoda qualquer um.

Apesar do Coritiba também estar vivendo situação complicada, para o Verdão era ainda pior. Entrou em campo, na semana do centenário, na última colocação. Então, quando o árbitro apitou, Zé Eduardo quis logo deixar o torcedor palmeirense ainda mais triste, mas o chute forte de direita bateu na rede pelo lado de fora.

Faltas, torcida inflamada e gol: primeira etapa agitada

O Coxa continuou chegando por alguns minutos, sempre pelo lado direito, principalmente com o lateral Reginaldo. No entanto, as jogadas estavam acontecendo sem nenhum perigo. O Verde também chegou, e assustou: Allione recebeu e chutou forte, para a defesa de Vanderlei.

A primeira etapa era pegada, com muitas faltas. A possibilidade de um jogador pegar a bola e levá-la por muito tempo não existia. Porém, Marcelo Oliveira, corajoso, saiu disparado, driblou vários jogadores e não recebeu a falta. Quando viu que não poderia mais correr, só rolou para Juninho que, sozinho, livre e solto, tocou no canto, na saída do goleiro. Explodiu o Pacaembu.

Depois do gol do Verdão, os jogadores pareciam ter confudido os esportes. Ao invés do futebol, o que mais se via no gramado era o UFC - não, claro, na mesma violência, mas na mesma intensidade de "porradas". Quando o relógio marcou o último minuto da primeira etapa, Leandro Almeida deu um violento carrinho em Mouche, e viu o árbitro levatando o cartão vermelho.

Equipes não criam e Palmeiras vence

Faltavam apenas 45 minutos para uma das duas equipes terminarem o sábado fora da zona de rebaixamento - ou as duas terminarem na própria zona. Mesmo empurrado pela sua torcida, que não parou de cantar um minuto, o Verdão não conseguia criar muita coisa na segunda etapa.

No intervalo, o técnico Celso Roth colocou Geraldo, que jogou pela esquerda, tentando, quando a bola chegava, levar para cima dos marcadores e invadir a área - no final do jogo, o jogador sentiu a coxa e saiu. Apesar de ficar com a bola no pé no campo de ataque, a primeira chance da primeira etapa foi da equipe da casa.

Diferente dos primeiros 45 minutos, segundo tempo foi bastante fraco

Após receber um lançamento incrível, que veio do outro lado do campo, Juninho dominou e tentou driblar o zagueiro, sofrendo a falta. Wesley cruzou meia altura e Tóbio, no primeiro pau, desviou. Caprichosamente, a pelota bateu no travessão e saiu.

A partida continuou fraca, sem nenhuma criatividade. Na segunda vez que conseguiu chegar no segundo tempo, Henrique, sozinho, recebeu de Juninho e chutou no cantinho, e a bola passou muito perto do gol.

Já no final da partida, a grande chance do Coritiba: Élber, após cruzamento, ficou com a bola no pé livre para empatar. De direita, o jogador chutou forte e a bola foi para fora.