No domingo, Kaká reencontra vítima de seu primeiro gol pelo São Paulo

O ano era 2001, e o adversário o Santos. Kaká, ainda menino, dava seus primeiros passos com a camisa do São Paulo no time profissional. Foi então que o garoto marcou um gol, o primeiro com a camisa do Tricolor. Neste domingo (24), Kaká reencontrará o Santos, em partida válida pela 17º rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h, no Morumbi.

Ao site oficial do clube, Kaká relembrou o gol que fez, dizendo que foi um momento muito importante em sua carreira.

"Foi um momento especial, principalmente por ser um clássico no Morumbi, então é impossível não ficar marcado na lembrança. Foi um gol histórico pra mim e, por isso, aquele jogo é importante na minha carreira", declarou.

Fazer um gol em casa é sempre bom. No entanto, Kaká não sente este gosto desde 2003, quando saiu do São Paulo. Na sua volta, neste ano, o jogador já anotou um tento, mas foi diante do Goiás, no Serra Dourada

"Não fico ansioso com isso, porque sei que cedo ou tarde sairá o gol, mas tenho treinado para que seja logo", disse o camisa 8, que ainda acrescentou.

"Tenho me preparado para jogar, porque as coisas acontecem naturalmente", finalizou.