Com novidades, Sport encerra preparação e Eduardo Baptista confirma equipe

O Sport está pronto para enfrentar o Fluminense, neste domingo (24), às 16h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O último treinamento, que foi realizado neste sábado (23), no estádio de São Januário, na capital carioca, acabou com algumas dúvidas do técnico Eduardo Baptista e o time foi confirmado para o jogo.

Sem contar com o meia Régis e o atacante Érico Júnior, ambos vetados pelo departamento médico por conta de lesão, o treinador rubro-negro ainda não tinha definido quem seria os substitutos dos dois atletas. No entanto, Eduardo Baptista deixou o mistério de lado e resolveu confirmar as entradas de Zé Mário e Ananias, respectivamente.

Com a confirmação de Zé Mário no meio de campo, e Ananias no ataque, a equipe deverá seguir com o mesmo esquema utilizado diante do Palmeiras, na última quarta-feira (19), quando os leoninos venceram, de virada, por 2 a 1. Além disso, o restante da escalação será a mesma. Sendo assim, os meias Diego Souza e Ibson vão ficar, ainda, no banco de reservas para entrar no decorrer do duelo.

Na movimentação desta manhã de sábado (23), foram feitas diversas situações de jogo, explorando bastantes os lances de contra-ataques, finalizações e, também, a bola parada do time: "O Eduardo Baptista nos pede muito empenho em todos os jogos. Estamos obedecendo tudo que ele pede e por isso as coisas estão dando certo", comentou o goleiro Magrão.

O Sport entrará em campo, neste domingo (24), diante do Fluminense, com a seguinte formação: Magrão; Patric, Oswaldo, Durval e Renê; Rithely, Wendel, Zé Mário e Ananias; Felipe Azevedo e Neto Baiano.