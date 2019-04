Buscando retomar o caminho das vitórias, Goiás recebe o líder Cruzeiro no Serra Dourada

Partida válida pela décima sétima rodada do Brasileirão 201, à ser realizada no Serra Dourada

INCIDENCIAS : Partida válida pela décima sétima rodada do Brasileirão 201, à ser realizada no Serra Dourada

Em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, Goiás e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (24), às 18h30, no estádio Serra Dourada. O Goiás recebe o líder do campeonato e tenta a vitória para encerrar uma sequência de quatro derrotas consecutivas. Em 16 jogos, o esmeraldino acumula cinco vitórias, cinco empates e seis derrotas, somando 20 pontos, três acima da zona de rebaixamento.

O Cruzeiro quer conquistar a terceira vitória consecutiva. Na última quinta-feira (21), a Raposa venceu o Grêmio no Mineirão. Com 11 vitórias em 16 partidas, o clube celeste vem mostrando que é forte candidato a conquistar novamento o Campeonato Brasileiro.

O retrospecto entre as duas equipes é favorável para o Cruzeiro. Em 49 jogos, foram 26 vitórias do clube mineiro, 13 vitórias do clube goiano e dez empates. A última vez em que as equipes se enfrentaram, o Cruzeiro venceu por 2 a 1, com dois gols do atacante Willian, que será titular na partida deste domingo (24).

Drubscky fecha treino e faz mistério sobre a escalação

O técnico do Goiás, Ricardo Drubscky, fechou os portões do último treino antes da partida contra o Cruzeiro, e manteve o mistério em relação ao time titular. Dois titulares são desfalques garantidos: Amaral e Ramon, que estão se recuperando de lesão, não jogam. Drubscky deve fazer alterações na equipe que foi goleada pelo Corinthians, na última quinta-feira (20).

"Com o que nós temos dá para fazer um pouco mais, me incluo nisso. Não abro mão da minha parcela de culpa. Acho que o time sentiu muito o terceiro gol do Corinthians, até lá estávamos fazendo um bom jogo, criando boas oportunidades", disse o treinador.

Drubscky disse que espera uma vitória contra o líder, para que dê um novo ânimo à equipe: "É com esse espírito que encaramos esse momento. Acreditamos que um bom jogo contra o líder e sendo feliz com o resultado positivo é uma bomba de corrente positiva que cai sobre o nosso elenco”.

O treinador disse que espera uma partida difícil, mas negou qualquer tipo de marcação individual nos atletas cruzeirenses.

"Por ideologia, jogamos com marcação por zona. Esse é um tipo de marcação muito responsável, responsabilizamos os 11 jogadores e o time está cumprindo bem essa função. O time do Cruzeiro é recheado de boas opções, estaremos atentos a todas", disse.

Devido ao duelo contra o Corinthians no meio de semana, Drubscky teve apenas um dia para preparar os atletas para enfrentar o líder. Os jogadores que realizaram a partida contra o alvinegro paulista fizeram apenas um treino regenerativo, e é provável que as mudanças sejam feitas apenas por questão de lesão, para manter o entrosamento do time.

Sem Ricardo Goulart, Marcelo Oliveira tem dúvidas para definir a escalação

Ricardo Goulart, artilheiro do Brasileirão e recém-convocado para a Seleção Brasileira, está fora da partida deste domingo (24). Goulart se queixou de dores musculares, e o técnico Marcelo Oliveira decidiu poupar o jogador. Com a sua ausência, Júlio Baptista, Alisson, Marlone e Dagoberto brigam pela vaga do meia na equipe titular. O atacante Marcelo Moreno, que não atuou na partida contra o Grêmio por questões contratuais, retorna à equipe. O lateral Mayke e o volante Henrique, também podem ser poupados.

O atacante Dagoberto, analisou o confronto contra o Goiás e disse que espera uma partida bastante difícil, mas ressaltou que mesmo a partida sendo fora, a equipe tem que jogar pensando em conquistar a vitória.

"Contra o Goiás nós vamos ter mais um jogo muito difícil, porque é uma equipe muito forte. Mas mesmo jogando fora, nós temos que manter o que a nossa equipe vem fazendo. Independentemente de onde jogue, temos que jogar da mesma forma para buscar a vitória", disse Dagoberto.

Na briga pela titularidade do ataque do Cruzeiro, Dagoberto recebeu elogios do treinador Marcelo Oliveira. Segundo Marcelo, o jogador sempre se comporta de forma profissional e que não se importa com a reserva.

"O Dagoberto sempre se comportou de forma profissional. Cabe ao técnico escalar e ser coerente e, quando tem grupo de qualidade semelhante, um jogador importante às vezes fica fora, mas pode ganhar titularidade no próximo jogo e seguir. Ele tem muita qualidade. Converso com todos e sempre com intuito de conscientizar de que temos grupo forte. Tem jogador de qualidade que vai ficar fora do banco num jogo e pode estar escalado no próximo. Todos são importantes. Dagoberto é importante e criativo, outros marcam e recompõe mais. Esse negócio de suplência ou titularidade pra mim não tem muita importância, porque todos podem entrar e decidir", finalizou.