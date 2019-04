Resultado do jogo Criciúma x São Paulo na Copa Sul-Americana 2014

22:01 Nós vamos ficando por aqui. Obrigado por ter acompanhado a partida conosco! Até a próxima!

21:56 A próxima partida acontece na próxima quinta-feira (4), no Morumbi, às 20h.

48' Boschilia bateu a falta para fora e o árbitro apitou o final do jogo! O Criciúma vence por 2 a 1 e leva vantagem para a próxima partida!

47' Falta perigosa para o São Paulo!

45' 3 minutos de acréscimo!

40' No Criciúma, Paulo Baier sai para a entrada de Michael.

37' São Paulo já não parece ter mais forças para atacar. Tigre está tranquilo no jogo, esperando acabar para comemorar a vitória.

34' ROGÉRIO! Rafael recebeu dentro da área e chutou rasteiro para a defesa do capitão do Tricolor.

33' Hudson leva cartão amarelo por falta.

32' Criciúma muda: sai Silvinho e entra Maurinho.

30' São Paulo toca a bola de pé em pé, tentando achar um espaço na zaga adversária.

27' UUUUUUUH! Na raça, Alvaro Pereira ganhou do zagueiro e cruzou na área. Alexandre Pato, de cabeça, colocou para fora.

24' Mudou o Tricolor: saiu Ademilson e entrou Ewandro.

23' No Criciúma, saiu Wellington e entrou Rafael.

20' São Paulo continua com a bola no pé e chegando mais ao ataque, mas sem criatividade nenhuma. Criciúma marca forte.

18' Dentro da área, Pato dominou, ganhou do zagueiro e tocou para Souza, que não conseguiu dominar, já que o zagueiro estava marcando forte e tirou a bola.

17' Tricolor vai tentando exaustivamente a bola pelos lados do campo, mas não consegue chegar com perigo.

16' No São Paulo, sai Maicon e entra Boschilia.

14' Paulo Baier cobrou escanteio e Ronaldo cabeceou para fora, não levando perigo para o gol de Rogério Ceni.

13' Criciúma toca a bola tranquilamente no campo de defesa.

10' Pato recebeu no meio-campo e tentou o passe para Ademilson, que passava sozinho pela direita. No entanto, o zagueiro tirou.

8' Alexandre Pato está sentindo dores no ombro e vira preocupação para os médicos do São Paulo.

7' UUUUUUUUH! Cruzamento na área e após o cabeceio, a bola explodiu na trave de Rogério Ceni.

6' Silvinho foi lançado e Lucão parou o atacante com falta pelo lado direito. Cartão amarelo para o zagueiro.

5' Souza tentou a jogada pela esquerda, mas errou o drible e o adversário chutou a bola em seu corpo.

4' Alexandre Pato cobrou a falta e a pelota bateu na barreira.

3' Pato levou pela direita, driblou Ronaldo e sofreu a falta. O jogador tomou cartão amarelo.

2' UUUUUUUUUUUH! Silvinho correu pela esquerda, cruzou na área e Paulo Baier deu um toque na bola. Ela subiu e foi para fora.

0' Começa a segunda etapa! Até aqui, o Criciúma vai vencendo o São Paulo por 2 a 1.

21:06 O São Paulo também está no gramado! Tudo pronto para começar a segunda etapa!

21:05 O Criciúma está de volta ao gramado!

21:00 O gol de Lucca, o segundo do Criciúma.

20:59 O gol de empate do São Paulo, feito por Alexandre Pato.

20:58 O primeiro gol do Criciúma, feito por Silvinho.

20:50 Maicon: "Os dois gols foram falta de atenção nossa. Agora vamos ver o que o Muricy fala para voltarmos para o segundo tempo e virar a partida"

20:49 Pato: "Não podemos tomar esses gols não"

45+1' Fim da primeira etapa! Lucca e Silvinho fizeram para o Tigre, que vence o São Paulo por 2 a 1. Gol do Tricolor foi de Alexandre Pato.

45' UUUUUUUUUUH! Silvinho recebeu e, de longe, chutou forte. A bola desviou no zagueiro e passou perto.

44' Com o resultado, o Criciúma joga por um empate na partida de volta, e o Tricolor tem que vencer por 1 a 0, no mínimo.

43' GOL DO CRICIÚMA! Paulo Baier recebeu dentro da área e rolou para Lucca, que chutou no cantinho de Rogério. 2 a 1.

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRICIÚMAAAAAAA! LUCCA!

40' Michel Bastos cobrou a falta e, apesar de muitos jogadores do Tricolor na área, ninguém desviou e a pelota foi nas mãos de Bruno.

39' Cartão amarelo para Lucca, por falta em Paulo Miranda.

36' UUUUUH! Pato e Michel Bastos fizeram a tabela e o atacante chutou para a defesa de Bruno.

35' GOL, MAS NÃO VALEU! Paulo Baier, de letra, fez um golaço, mas o bandeirinha anulou a partida.

34' Pato tentou o levantamento na área, mas a bola passou por todo mundo e foi para fora.

31' São Paulo começa a marcar a saída de bola e dificulta bastante o jogo do Tigre que, após o gol, não levou mais perigo ao gol de Rogério Ceni.

29' Com este resultado, o São Paulo está levando uma ótima vantagem para a próxima partida, no Morumbi.

27' GOL DO SÃO PAULO! Michel Bastos chutou cruzado rasteiro e, do outro lado, Pato tocou para o fundo do gol! Empate do Tricolor!

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃAAAO PAAAAAULO! ALEXANDRE PATO!

25' Michel Bastos recebeu um bom passe, mas dominou errado e a pelota correu muito, ficando nas mãos do goleiro.

24' Alvaro Pereira fez boa jogada, invadiu a área, mas a bola escapou de seu pé e saiu pela linha de fundo.

23' Tricolor tenta tocar a bola, mas o Tigre marca forte e não deixa o adversário chegar perto de seu gol.

20' São Paulo não está bem na partida e não consegue criar absolutamente nada.

18' Criciúma chegou mais uma vez, mas agora Lucão afastou cruzamento perigoso vindo da direita.

16' GOL DO CRICIÚMA! Paulo Baier fez o corta luz e Silvinho apareceu sozinho, só colocando a bola no canto de Rogério. 1 a 0.

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRICIÚUUUUUMAAAA! SILVINHO!

14' Após saída errada do Tigre, Maicon ficou com a bola, rolou para Michel Bastos, que tentou o cruzamento, mas foi travado.

12' Souza arrancou, tocou para Pato e o centroavante não conseguiu continuar a jogada, perdendo a bola.

9' UUUUUUUUUUH! Álvaro Pereira recebeu um passe sensacional de Maicon e cruzou na área. A bola passou por todo mundo e ninguém desviou.

8' TRAVADO! Após cruzamento na área, Paulo Baier tentou desviar, mas foi trabavado pelo zagueiro.

7' Partida, até agora, está muito concentrada no meio campo. São Paulo fica um pouco mais com a bola no ataque, mas não consegue criar.

4' Paulo Baier cobrou e a zaga do Tricolor afastou tranquilamente.

4' Tigre tem falta perigosa para cobrar pelo lado direito.

3' Primeira falta do jogo. Ademilson tentou avançar, mas Ronaldo Alves o parou com falta.

2' Criciúma começa a partida trocando passes no campo de defesa, sendo pressionado pelos jogadores do Tricolor.

1' Pato tentou a jogada com o companheiro Ademilson, mas a bola saiu errado, ficando com o adversário.

0' Começa a partida em Santa Catarina! Criciúma e São Paulo iniciam a luta por uma vaga na próxima fase da Sul-Americana.

19:57 O São Paulo também está no gramado!

19:56 Criciúma já está no gramado do Heriberto Hülse!

19:50 Os termômetros marcam incríveis 12ºC em Santa Catarina. Muito frio.

19:47 A torcida vai chegando, mas, ao que parece, o Heriberto Hülse não estará lotado para a partida.

19:37 As duas equipes estão realizando aquecimento no gramado.

19:24 Criciúma confirmado! Bruno; Luis Felipe, Alcides, Ronaldo Alves e Giovanni; Serginho, João Vitor, Wellington, Bruno e Paulo Baier; Silvinho e Lucca

19:12 O Criciúma ainda não tem escalação confirmada para a partida de logo mais.

19:11 São Paulo escalado! Rogério Ceni; Paulo Miranda, Lucão, Edson Silva e Álvaro Pereira; Souza, Hudson, Maicon e Michel Bastos; Pato e Ademilson.

18:30 Alvaro Pereira, lateral do São Paulo: "Em algum momento, tínhamos de mostrar nosso valor dentro de campo. Temos capacidade de brigar pelo título do Brasileiro e ir longe na Sul-Americana. As individualidades apareceram, mas de uma forma coletiva, o que fez uma diferença muito grande. Temos de continuar dessa maneira", disse.

18:23 O estádio Heriberto Hülse é o palco da partida de logo mais. Com capacidade para 19 mil pessoas, ele estará cheio para a estreia das equipes na competição internacional deste ano.

18:22 Depois de ser vendido, Douglas deu algumas declarações e agradeceu muito o São Paulo, dizendo que o clube estará sempre em seu coração.

18:20 Nesta semana, o Tricolor anunciou a venda do lateral direito Douglas. O jogador irá para o Barcelona, da Espanha.

18:18 Cléber e Santana e Alcides são os novos jogadores do Criciúma para a sequência do Campeonato Brasileiro.

18:15 FIQUE DE OLHO: Alexandre Pato, atacante do São Paulo. Pato é a grande esperança de gols do Tricolor, ao lado de Alan Kardec. O jogador vem sendo decisivo nas partidas.

18:11 FIQUE DE OLHO: Paulo Baier, meia do Criciúma. O veterano é o grande destaque da equipe do Tigre no ano. Na Sul-Americana, promete um bom futebol para levar sua equipe bem longe na competição.

18:10 Wilson Vaterkemper é o técnico interino do Criciúma. O técnico disse que o Tigre não irá desprezar a Sul-Americana: "Em conversa, a diretora expôs a preocupação com Brasileiro, o qual estamos focados, mas não vamos desprezar a Sul-Americana. Tentamos formar a melhor equipe sabendo que o Criciúma tem compromisso importante no domingo", disse.

18:06 Quem pensa no confronto entre Criciúma e São Paulo acha que as duas equipes só se enfrentaram em Campeonatos Brasileiro ou qualquer outra competição nacional. No entanto, se engana quem acha isso. Em 1992, as duas equipes se enfrentaram pela Copa Libertadores da América, na fase de quartas-de-final. A primeira partida aconteceu na casa do Tricolor, e o São Paulo venceu por 1 a 0. Na segunda partida, no campo do Tigre, empate por 1 a 1, e Tricolor nas semis. Mais para frente, o São Paulo se sagrou campeão.

18:05 Na última vez que as duas equipes se encontraram, a partida acabou em 1 a 1. A peleja, que foi válida pela 13º rodada do Campeonato Brasileiro deste ano, aconteceu no Morumbi, e teve gols de Alan Kardec e Rodrigo Souza.

18:02 Criciúma e São Paulo se enfrentaram apenas 17 vezes na história. Ao todo foram sete vitórias do Tricolor, cinco empates e cinco vitórias do Tigre. Jogando no Heriberto Hülse, palco da partida de logo mais, os mandantes venceram 4, perdeu apenas uma e empatou três.

18:00 Apesar da melancólica eliminação na Copa do Brasil, o São Paulo vai muito bem no Campeonato Brasileiro. Na última partida pela competição, o adversário foi o Santos. Com gols de Ganso e Pato, o Tricolor venceu o Peixe por 2 a 1 e assumiu a vice-liderança da competição.

17:58 O São Paulo chegou à Copa Sul-Americana da mesma maneira que o Criciúma: sendo eliminado da Copa do Brasil. Diante do Bragantino, o Tricolor até começou o confronto bem, vencendo o adversário por 2 a 1 fora de casa. No entanto, no Morumbi, um vexame. 3 a 1 contra e eliminação.

17:57 Na partida antes de enfrentar o Tricolor Paulista, o Tigre enfrentou o Flamengo, em partida válida pela 17º rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, o Criciúma perdeu por 2 a 0, se complicando na competição nacional.

17:56 O Criciúma se classificou para a Copa Sul-Americana por conta da eliminação na Copa do Brasil, frente ao Londrina. O time de Santa Catarina perdeu por 2 a 0 fora de casa e venceu por 2 a 1 em casa. Com isso, o Tigre entrou na competição internacional.

17:55 Muito boa tarde, leitor que navega na VAVEL Brasil! A Copa Sul-Americana 2014 chegou! A partir de agora você acompanha todas as emoções de Criciúma x São Paulo, pela primeira fase da competição. A partida tem início marcado para as 20h, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.