Adversário de domingo, São Paulo não perde para o Figueirense há 11 jogos

Neste domingo (31), o São Paulo enfrenta o Figueirense, no Orlando Scarpelli, em Santa Catarina, em partida válida pela 18º rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor paulista entra em campo defendendo um tabu: não perde para o Figueira há 11 jogos.

Na história, as duas equipes se enfrentaram 25 vezes. Foram 16 vitórias do São Paulo, seis empates e apenas três vitórias do Figueirense. Como visitante, o Tricolor também leva vantagem: seis vitórias contra as únicas três do Figueira.

A última vitória da equipe catarinense sobre o clube do Morumbi aconteceu em 2005, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Com gols de Michel Bastos - que hoje é jogador do São Paulo - e dois de Adriano, o Figueira venceu por 3 a 1. O gol do Tricolor foi marcado por Amoroso.

De lá para cá, foram 11 jogos disputados. Foram nove vitórias do São Paulo e apenas dois empates. Na última partida, em 2012, Luis Fabiano e Douglas fizeram os gols da equipe paulista, jogando no Morumbi.

Já a partida mais importante destes 11 jogos aconteceu em 2008, no segundo turno do Brasileirão. O São Paulo brigava para ser campeão e estava arrancando na competição; o Figueirense, brigando para não cair.

No Morumbi completamente lotado, Borges anotou dois gols e Hugo um, fazendo o Tricolor vencer o Figueira por 3 a 1. Depois, o São Paulo sagrou-se campeão da competição e o Figueirense foi rebaixado para a segunda divisão.