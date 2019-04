Com gol de Marcinho, Vitória surpreende e derrota Sport na Ilha do Retiro

Na noite dessa quinta-feira (28), Sport e Vitória se enfentaram no duelo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. Procurando obter a vantagem no primeiro jogo, o rubro-negro pernambucano acabou sendo derrotado dentro da Ilha do Retiro por 1 a 0, com gol marcado por Marcinho.

Com o triunfo, o time baiano pode até empatar na próxima quarta-feira (3), às 22h, no Barradão, que irá ficar com a vaga. O outro leonino, por outro lado, precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação ou qualquer vitória por um gol, exceto o 1 a 0, que leva à disputa de pênaltis.

Agora, as equipes voltam a atuar no próximo domingo (31), pela Série A do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Leão da Ilha recebe o Criciúma dentro de seus domínios, às 16h, o Leão da Barra tem pela frente o Flamengo, no seu estádio.

Sport e Vitória fizeram um jogo aberto, com chances de gol. Os pernambucanos buscavam o ataque e os baianos, os contra-ataques, quando foram premiados antes dos dez minutos do primeiro tempo no gol de Marcinho. O resto da partida seguiu na mesma tônica, mas o Leão da Barra levou melhor, conseguindo segurar os ímpetos do Leão da Ilha.

Sport pressiona, mas peca nas finalizações; Vitória aproveita contra-ataque

Empurrado pela torcida, o Sport começou pressionando o Vitória, em busca de sair na frente do placar para ficar mais tranquilo no decorrer da partida. Os visitantes, no entanto, se postavam bem defensivamente e atacavam em contra-ataque e explorando a velocidade dos laterais.

No primeiro bom momento, Ananias disparou e entrou na pequena área baiana em velocidade e, após trombada, caiu. Os torcedores até cobraram um possível pênalti, mas a arbitragem boliviana mandou seguir.

Apesar de fazer blitz próximas à entrada da área, o Leão pernambucano sofreu da forma que o comandante Eduardo Baptista havia alertado antes do jogo: o contra-golpe veloz do adversário. Após uma falha no setor ofensivo dos mandantes, Ayrton disparou e, ao ver Marcinho sair livre de marcação, serviu o companheiro, que chutou alto e sem chances para Magrão, abrindo o marcador.

Mesmo com mais posse de bola, o time da Praça da Bandeira não conseguia concluir os lances de ataque. Sendo obrigado a modificar, Baptista tirou Ewerton Páscoa, que voltou a sentir a lesão, e colocou Oswaldo. Logo em seguida, optou pela entrada de Diego Souza no lugar de Felipe Azevedo, que não estava em noite inspirada.

Com a entrada do meia, a equipe agrediu mais. Em uma das chances, Rithely recebeu de Patric na meia-lua e arriscou de primeira, mas a bola passou por cima do gol. Em seguida, o articulador leonino cobrou falta com perfeição e Fernández fez um milagre, colocando para escanteio.

Sport tenta, mas Vitória se segura e sai com a vantagem para a volta

Insatisfeito com a atuação do atacante Marcos Júnior, o treinador Ney Franco colocou Vinícius, visando dar mais qualidade ao ataque. Ainda que com a desvantagem, os anfitriões não conseguiam alcançar espaços e eram bloqueados antes de chegar à entrada da área.

Na primeira brecha dada, um lance incrível. Diego Souza cruzou na pequena área e o centroavante Neto Baiano esperou a saída errada do arqueiro e tocou, mas a bola foi lentamente na trave. Na sobra, o zagueiro Luiz Gustavo cortou o perigo.

Tentando segurar os ímpetos dos mandantes, o técnico da equipe da boa terra tirou Guillerme Beltrán, cansado, e preferiu colocar o volante Marcelo, priorizando a marcação ainda no meio-campo.

Indo em busca do segundo tento, o Vitória quase consegue ampliar e ficar ainda menos preocupado com o duelo em Salvador. Ao receber bola enfiada na pequena área, Dinei finalizou e obrigou Magrão a fazer uma boa defesa. Na reta final, quase o empate dos pernambucanos. Patric aproveitou o espaço pela direita e chutou direto para o gol, mas o camisa 1 dos baianos cortaram, dando números finais ao jogo.