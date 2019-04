30/08/1987: com Müller e Pita, São Paulo empata com o Corinthians e vence o Paulistão

Partida válida pela final do Campeonato Paulista de 1987, realizada no estádio do Morumbi para 109 mil pessoas.

30 de agosto de 1987. Esta data está na memória de todos os são-paulinos nascidos ou não naquela época. Neste dia, o São Paulo conquistou seu 15º Campeonato Paulista. O título foi comemorado ainda mais pois foi em cima de seu maior rival, o Corinthians.

As duas equipes contavam com jogadores de qualidade. Pelos lados do Tricolor, Pita, Müller e Silas eram os destaques. Já no Timão, Biro-Biro e João Paulo comandavam a equipe.

Regulamento da competição

O Campeonato Paulista daquele ano contou com 20 equipes: América, Bandeirante, Botafogo, Corinthians, Ferroviária, Guarani, Internacional de Limeira, Juventus, Mogi Mirim, Noroeste, Novorizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Portuguesa, Santo André, Santos, São Bento, São Paulo, XV de Jaú e XV de Piracicaba.

Na primeira fase, os clubes jogavam entre si, em turno e returno. Os campeões de cada turno se classificavam para a fase semifinal. No entanto, se um time ganhasse os dois turnos seria campeão da competição. Para completar a semifinal, iriam os dois times com maior número de pontos obtidos na soma dos turno - exceto, claro, os campeões de cada.

Com isso, o primeiro turno foi vencido pelo Palmeiras. O São Paulo ficou com 21 pontos na sexta colocação. Já no segundo turno, o grande vencedor foi o Corinthians, com o Tricolor em segundo. Com isso, os classificados à próxima fase foram Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians, nesta ordem.

São Paulo vence Palmeiras e Corinthians e conquista o título

O Tricolor teve como adversário na semifinal da competição o rival Palmeiras. Na primeira partida, o empate de 0 a 0 ficou no placar. Já na segunda peleja, o São Paulo venceu por 3 a 1 e foi para final.

Aí, na final, o seu maior rival estava pela frente: o Corinthians. As duas partidas foram disputadas no Morumbi; a primeira com mando do Timão, e a segunda com o mando do Tricolor. 95.493 pessoas acompanharam um belo jogo de futebol.

A partida começou com o Corinthians jogando melhor, tanto que aos oito minutos um dos destaques do time abriu o placar. João Paulo colocou a bola no fundo da rede. Depois do gol, o São Paulo tentava pressionar, mas a bola não entrava de jeito maneira. Todos esperavam, até pelos jogadores que eram, que Müller ou Pita decidissem o jogo para o clube do Morumbi. Pois bem, eles não decidiram, e sim Edivaldo e Lê.

Edivaldo, aos 31 minutos, empatou a partida. 11 minutos depois, Lê virou. Na segunda etapa, o placar não foi modificado, terminando 2 a 1 para o São Paulo.

A segunda partida, com o mando do Tricolor, contou com mais de 109 pessoas no Cícero Pompeu de Toledo. Apesar de contar com muita expectativa, o jogo não teve muitas emoções, terminando em 0 a 0 e com o São Paulo campeão. Era o título de número 15 do clube.

