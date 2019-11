Resultado do jogo Corinthians x Fluminens no Campeonato Brasileiro 2014

18:05 Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Corinthians e Fluminense. Acompanhe a repercussão da partida em breve aqui no site e não esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa página no Facebook!

18:00 O Fluminense foi melhor no primeiro tempo e o Corinthians superior no segundo. Fred e Romarinho, um em cada tempo, marcaram os gols do jogo. Com o resultado, nada mudou. O Timão continua no G-4 com 32 pontos e o Flu em 5º, com 30.

49' FINAAAAAAL DE JOGO!!!

46' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! SAI: Rafael Sobis; ENTRA: Gustavo Scarpa.

46' CARTÃO AMARELO PARA RAFAEL SOBIS!

44' Teremos três minutos de acréscimos.

43' CARTÃO AMARELO PARA ELIAS!

42' Fagner levanta bola na área adversária, Kléver sai bem do gol e soca a bola antes da cabeçada de Luciano.

39' TRAVE! Romero quase consegue a virada! Após cruzamento da direita, o paraguaio acerta a trave.

37' CARTÃO AMARELO PARA DIGUINHO!

36' CARTÃO AMARELO PARA GIL!

35' Romero passa por dois marcadores do Fluminense e chuta. Klever faz boa defesa.

34' Em sua primeira participação, Kenedy domina na lateral da área e conclui sobre o gol.

32' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS! SAI: Ferrugem; ENTRA: Fagner

32' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! SAI: Chiquinho; ENTRA: Kenedy

30' UUUH!! Em nova tabela, Renato Augusto e Romarinho complicam a defesa do Fluminense. Agora é o meia quem finaliza para fora.

Veja o gol de Romarinho, o do empate do Corinthians.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Romarinho faz linda tabela com Renato Augusto no ataque, recebe a devolução na área e finaliza no canto esquerdo de Kléver.

26' NÃO VALEU! Após cruzamento da esquerda, Henrique aparece livre na área. Chuta e marca. Gol é anulado por impedimento, inexistente.

25' UUUH!! Conca cruza da direita, e Fred cabeceia para baixo. Cássio espalma para escanteio. Milagre do goleiro do Timão.

23' Jogo fica pegado. O Corinthians começou melhor, mas o Fluminense já equilibrou.

21' Jean arrisca o chute da intermediária, mas a batida sai fraca, sem perigo

20' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! SAI: Wagner; ENTRA: Carlinhos.

19' POR POUCO! Klever sai mal, e Romero cabeceia para fora. Quase gol do Timão.

18' UUUH!!! Fred avança pela esquerda e, ao avistar Conca, tenta o passe em profundidade. Dentro da área. A bola cruza o gol de Cássio e sai.

16' Luciano chuta de fora da área e manda muito longe do gol de Klever.

15' O Corinthians pressiona. São dois escanteios em sequência. A torcida se anima na Arena.

14' Renato Augusto arremata do bico da área e Kléver faz fácil intervenção.

13' Fred é acionado no ataque e o assistente levanta a bandeira.

12' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS! SAI: Jadson; ENTRA: Luciano.

10' Na cobrança, Romero cabeceia longe do gol.

9' Ferrugem é derrubado por Henrique na ponta direita. Perigo contra a meta de Kléver.

8' Conca avança pela esquerda e cruza fechado. A bola passa por toda área e ninguém aparace para a conclusão.

7' Persistindo os resultados, Fluminense assume a 3ª posição na tabela.

6' Bruno é atingido no rosto e fica caído no gramado.

5' Segundo tempo começa equilibrado.

3' Elias estica passe para Romarinho na direita e manda a bola direto pela linha de fundo.

2' Fluminense ataca pela primeira vez e cava escanteio. Na cobrança, Elivelton comete falta.

1' Jadson bate falta da meia direita, Henrique escora para trás. Anderson Martins chuta para o meio e Elivélton isola.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!

0' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS! SAI: Lodeiro; ENTRA: Renato Augusto.

16:50 Fluminense foi superior ao Corinthians neste primeiro tempo. Aos 40 minutos, Gil derrubou Wagner na área e o juiz marcou o pênalti. Fred bateu e marcou o gol que vai dando a vitória ao Tricolor. Em instantes, começa o segundo tempo. Fique conosco!

46' FINAAAAL DE PRIMEIRO TEMPO!!

44' Haverá um minuto de desconto.

Veja o gol de Fred, o primeiro do jogo.

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!!! Fred cobra no canto esquerdo, sem chances pra Cássio!!

40' PÊNALTI PARA O FLUMINENSE! Gil derruba Wagner.

38' Romarinho passa por três marcadores e cruza para Lodeiro, que chuta sem direção.

37' Chiquinho cruza da esquerda, Cássio escorrega no lance, mas nenhum jogador do Fluminense aparece para a conclusão.

35' Partida segue truncada e os dois arqueiros são pouco exigidos.

34' Conca cobra infração da meia esquerda e Fábio Santos afasta de cabeça.

33' Jadson bate escanteio da direita, Romarinho resvala na primeira trave e Bruno isola.

32' Ferrugem é lançado na direita e busca Romarinho no meio. Wagner ajuda na marcação e tira o perigo.

31' Conca cobra o escanteio e Cássio defende com facilidade.

30' Bruno arranca pela direita, chega ao fundo, mas Anderson Martins aparece bem e desvia para escanteio.

29' Ferrugem finaliza da meia direita e a bola passa à esquerda do gol.

28' QUASE! Rafael Sóbis acha Jean na entrada da área e o volante conclui rente ao travessão.

26' SALVA DIGUINHO!! Jadson cobra escanteio da esquerda, Ralf escora de cabeça e Romero, na pequena área, é bloqueado por Diguinho na hora do chute.

24' Wagner chuta de fora da área, e Cássio defende em dois tempos.

23' Romarinho tenta tabela com Jadson no ataque, Henrique aparece bem e recua para Kléver.

22' Fred, do Fluminense, recebe na área, cai e pede pênalti. O juiz não marca.

20' Ralf pega sobra da zaga e, da entrada da área, finaliza por cima da meta.

18' Lodeiro é atingido no tornozelo e é atendido no gramado.

17' Jean derruba Lodeiro. Torcida reclama e pede cartão ao volante do Fluminense, nada assinalado pela arbitragem.

16' Fluminense melhor que o Corinthians nos primeiros minutos. Mais organizado e mais consciente.

15' Rafael Sóbis faz a cobrança, Jean escora de cabeça e a bola passa à esquerda do gol.

14' Jean é deslocado na meia esquerda. Boa chance para o Fluminense.

13' Romero é lançado em profundidade e o assistente levanta a bandeira.

11' Fred experimenta da meia esquerda e Cássio defende em dois tempos.

10' Conca toca para Fred na área e o atacante é pego em impedimento.

9' Equipes concentram jogadas pelo meio. Resultado: nenhuma jogada de perigo foi construída.

8' Wagner é lançado na esquerda, entra na área e cruza nas mãos de Cássio.

7' Romarinho desce pela direita e tenta passe para Jadson na área. Elivélton estica a perna e faz o corte.

6' Gil busca Romero em profundidade, Elivélton se antecipa e recupera a bola.

5' Fluminense tenta dar a resposta. Pela esquerda, Chiquinho divide com Ferrugem e ganha escanteio. Anderson Martins subiu mais alto e afastou a cobrança de cabeça.

4' Fábio Santos divide com Henrique e cava primriro escanteio para o Corinthians.

3' Fred derruba Elias no meio de campo. Jogo é lento, as duas equipes marcam com força.

2' Partida começa movimenta na Arena Corinthians.

1' Romero tenta criar o primeiro ataque do Corinthians, porém, é desarmado pela defesa tricolor.

0' COMEÇA O JOGO!!!

15:55 Hino nacional em execução na Arena Corinthians.

15:45 Técnico do Fluminense Cristóvão Borges surpreende ao manter Carlinhos na reserva. Chiquinho será o titular da lateral-esquerda.

15:45 O ataque do Corinthians tentará provar seu valor sem Guerrero. Serão três jogos sem o peruano. Contra o Flu, os titulares são Romero e Romarinho

15:30 FLUMINENSE ESCALADO! Kléver, Bruno, Henrique, Elivélton e Chiquinho; Diguinho, Jean, Wagner e Conca; Rafael Sobis e Fred.

15:30 CORINTHIANS ESCALADO! Cássio, Ferrugem, A. Martins, Gil e F. Santos; Ralf, Elias, Lodeiro e Jadson; Romarinho e Romero.

14:30 Com a lesão do Sandro Meira Ricci, Paulo Henrique Godoy Bezerra (SC) será o responsável pelo confronto deste domingo (31). Ele será auxiliado por Albino Andrade Albert Júnior (PE) e Elan Vieira de Souza (PE).

14:25 A Arena Corinthians é o palco do confronto de logo mais entre Corinthians e Fluminense. O estádio tem capacidade para 62 mil torcedores e promete receber bom público. Além disso, a empresa responsável pela manutenção do campo mudou o corte e fez listras diagonais na grama durante o último período sem partidas. (Foto: Divulgação/World Sports)

14:23 Solucionado o momento mais crítico do Fluminense no campeonato até aqui, o atacante Rafael Sobis enxerga a equipe fortalecida. As vitórias sobre o Sport, no Brasileiro, e Goiás, na Sul-Americana, ajudaram na recuperação do grupo. ''Todo mundo vai ter momento difícil. Tivemos o nosso, esperamos que ele não volte. Não vamos ganhar todos os jogos, temos de ser inteligente e lutar. Vamos tentar seguir assim'', afirmou.

14:20 O técnico do Corinthians Mano Menezes admite que pode perder muito com os desfalques. Além de Guerrero, outros três jogadores estão convocados por suas seleções e se “despedem” na partida contra o Fluminense: o zagueiro Gil e o volante Elias, chamados para a seleção brasileira, e o meia Lodeiro, convocado pelo Uruguai. ''O prejuízo existe. Não podemos achar que perder quatro jogadores por convocações em um jogo decisivo não vai trazer um prejuízo. Esperamos que seja reparável. Já me manifestei sobre isso, estando na situação A, e estando na situação B'', disse.

14:17 FIQUE DE OLHO: Wagner, meia do Fluminense. Com a suspensão de Cícero, um dos artilheiros, o camisa 19 retornará à equipe titular depois de um quadro de varizes intestinal. Além disso, o meia jogou 45 minutos na vitória diante do Goiás, pela Sul-Americana e terá, junto com Conca, a responsabilidade de armar as jogas da equipe. (Foto: Divulgação/Fluminense)

14:15 FIQUE DE OLHO: Luciano, atacante do Corinthians. Com a suspensão de Guerreiro, o camisa 18 será o seu provável substituto. Além disso, na última partida na Arena, contra o Goiás, na qual o Timão venceu por 5 a 2, ele entrou, marcou três gols e foi decisivo. (Foto: Agência Corinthians)

14:13 Apenas dois pontos separam Corinthians e Fluminense na tabela do Brasileirão. Um confronto que ainda é válido pelo primeiro turno, mas que já tem cara de decisão. ''O campeonato tem finais. Essa é uma das finais. Se pensamos em algo, temos de vencer, temos de nos preparar bem, estamos com o ânimo lá em cima, a confiança voltando. Temos tudo para fazer um grande jogo'', disse o atacante Rafael Sobis.

14:10 Sobre as polêmicas entre Corinthians e a arbitragem, diretoria do Timão pede que atletas esqueçam o assunto. ''Eu não gostaria de pensar dessa maneira, porque aí é o fim do futebol. Eu gostaria de achar que é uma fase. Conversei com o Mano, batemos um papo, e nós conversamos com os atletas. O foco são os 90 minutos de jogo. Esquecer arbitragem e dedicar todas as forças aos jogos. Estamos falando muito disso. Toda hora é essa coisa de punição. Vamos pensar na essência, na parte tática, no futebol de verdade, que é muito mais legal'', argumentou o gerente de futebol do clube, Edu Gaspar.

14:06 O Fluminense terá várias baixas para o confronto contra o Corinthians. Um deles é o volante Edson, que marcou dois gols na vitória do Tricolor por 2 a 1 sobre o Goiás, pela Copa SulAmericana. O volante se machucou ainda durante o aquecimento em disputa de futevôlei. Ao saltar para cabecear uma bola, perdeu equilíbrio e, na queda, acusou dores na coxa. Ele seria titular, afinal, Valencia, ainda sente dores no tornozelo direito e está vetado da partida. Quem também está fora é o goleiro Diego Cavalieri, com gastroenterite. Mesmo caso de Cícero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

14:03 Sem Guerreiro, suspenso, o técnico do Corinthians fez mistério e não adiantou quem entra na equipe, mas confirmou a mudança no estilo de jogo. ''Não necessariamente o sistema de jogo, mas a maneira como fazemos a jogada para chegar à frente. Não temos um homem de referência para segurar a bola. Os outros são mais jogadores de lado. É uma perda considerável para essa hora'', comentou.

14:00 Já no Fluminense, o desejo do técnico Cristóvão Borges de ter um atacante de velocidade no Fluminense, fica cada vez mais distante. A janela de transferências internacionais fechou. Além disso, achar bons jogadores que não completaram sete jogos na Série A é tarefa complicada. Resta a Segunda Divisão. Lá o Tricolor foi buscar Magno Alves, mas não deu certo.

13:56 Recentemente, nas últimas semanas, a diretoria do Corinthians esteve atrás de zagueiros. Mas não está mais interessada em contratar jogadores para a posição. André Dias, ex-São Paulo, e Vilson, ex-Palmeiras, estavam na mira. Entretanto, a negociação com ambos foi descartada.

13:53 O terceiro melhor ataque pode superar a defesa mais sólida do Campeonato Brasileiro. É esse o pensamento com o qual o Fluminense viajou para São Paulo na tarde deste sábado (30), onde no domingo, às 16h, enfrentará o Corinthians. O Tricolor crê que seu poderio ofensivo poderá envolver o sistema defensivo menos vazado do nacional. Em 17 jogos, o Fluminense já marcou 27 gols no Brasileirão. No quesito gols pró, fica atrás apenas do líder Cruzeiro, que já balançou as redes 34 vezes, e do vice-líder São Paulo, com 28 tentos marcados. O Corinthians, com 23 gols, se destaca pela solidez defensiva. A equipe foi vazada somente 11 vezes.

13:50 O técnico Mano Menezes relacionou 22 jogadores do Corinthians para a partida contra o Fluminense. Goleiros: Cássio, Danilo Fernandes e Walter; Laterais: Fagner, Fábio Santos, Ferrugem, Guilherme Andrade e Uendel; Zagueiros: Gil, Anderson Martins e Felipe; Volantes: Ralf, Elias e Bruno Henrique; Meio-campistas: Lodeiro, Renato Augusto, Jadson, Petros e Danilo; Atacantes: Romarinho, Ángel Romero e Luciano.

13:46 Por sua vez, o Fluminense vem de goleada sobre o Sport, no Maracanã, por 4 a 0. Conca, Fred (2x) e Cícero marcaram os gols que selaram a paz nas Laranjeiras, já que a equipe vinha em má fase. Com o resultado, o Tricolor permaneceu na quinta posição na tabela do Campeonato Brasileiro.

13:43 Na última rodada, o Corinthians vem de derrota para o Grêmio, na Arena, por 2 a 1. Barcos (2x) e Guerreiro marcaram os gols da partida. Com o resultado, o Timão desceu para a quara posição na tabela do Campeonato Brasileiro.

13:40 O último encontro entre Corinthians e Fluminense aconteceu pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2013. Naquela ocasião, o Timão venceu, em Araraquara, o Tricolor por 1 a 0, com gol de Alexandre Pato.

13:37 Apenas dois pontos separam Corinthians e Fluminense na tabela. Em quinto lugar, o Tricolor tem 29 pontos, enquanto o Timão soma 31. A vitória é importante para os dois clubes, já que o Cruzeiro derrotou a Chapeocoense no Mineirão. Ambos veem a Raposa distante ainda, com 42 ao total.

PTS JGS 1º Cruzeiro 42 18 2º Internacional 34 18 3º São Paulo 32 17 4º Corinthians 31 17 5º Fluminense 29 17

13:35 O confronto entre Corinthians e Fluminense acontece há mais de 81 anos. Os velhos rivais interestaduais já se enfrentaram em 95 ocasiões. O Timão venceu 34 vezes, o Tricolor venceu 34, alem de mais 27 empates. Foram marcados 254 gols (media 2,67 de gols/partida). O Fluminense marcou 126 gols contra 128 do Corinthians.

13:32 Em São Paulo, Fluminense enfrentar o Corinthians para voltar ao G-4 do Campeonato Brasileiro. O duelo entre a melhor defesa e o terceiro melhor ataque está marcado para este domingo (31), às 16h, na Arena Itaquera. Cícero e Guerrero, artilheiros de suas equipes, são desfalques certos para o confronto.

13:30 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Corinthians e Fluminense, partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputada às 16h, na Arena Corinthians.