Resultado do jogo Figueirense x São Paulo no Campeonato Brasileiro 2014

18:00 Vamos encerrando aqui a transmissão em tempo real de Figueirense 1x1 São Paulo. Continue ligado aqui na Vavel Brasil para saber tudo sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Curta nossa página no Facebook e siga o Twitter @VAVEL_Brasil. Um grande abraço a todos e até a próxima.

17:57 Com o resultado o São Paulo permanece no G-4, mas agora na terceira colocação, já o Figueirense fica na décima terceira colocação.

49' Fim de jogo no Orlando Scarpelli.

48' Alteração no São Paulo, sai Kaká, entra Boschilia.

46' Kaká aplaude ironicamente o árbitro e recebe o cartão amarelo.

45' Teremos 4 minutos de acréscimos.

44' Com um a mais o Figueirense toca a bola na defesa.

42' Michel Bastos se enrosca com o zagueiro do Figueirense que simula uma agressão e o juiz vai na onda, cartão vermelho para o atleta do São Paulo.

39' Busca a virada o Tricolor, a defesa do Figueira vai se segurando como pode.

36' Alteração no Figueirense, sai Clayton, entra Pablo.

35' Michel Bastos arrisca de longe, direto pela linha de fundo.

32' Alteração no Figueirense, sai Marcão, entra Everaldo.

30' Rogério Ceni bate firme, no meio do gol, Tiago Volpi cai para a esquerda e nada pode fazer.

30' GOOOOOOOOOOOOOOLLL DO SÃO PAULO!!!!!! ROGÉRIO CENI!!!

29' Rogério Ceni com a bola.

29' Pênalti para o São Paulo.

25' Alteração no São Paulo, sai Ademílson, entra Reinaldo.

23' Bola alçada na área do São Paulo e Marquinhos quase amplia a vantagem do Figueira.

20' O Figueirense consegue anular o setor de criação do São Paulo e corre poucos riscos.

16' Rogério Ceni cobra falta e a bola fica na barreira.

15' Cartão amarelo para paulo Roberto por falta em Denílson.

14' O São Paulo aperta a defesa catarinense que vai se segurando bem até aqui.

10' MILAGRE!!!! Escanteio para o São Paulo, Alan Kardec ganha no alto e cabeceia firme, Tiago Volpi faz um milagre e salva o Figueira, a bola ainda toca no travessão e a zaga afasta.

7' O São Paulo tenta sair ao ataque e deixa o contra-ataque para o Figueirense.

5' QUASE!!! Clayton chega à linha de fundo e toca na saída de Rogério Ceni, a bola passa à frente do gol vazio do São Paulo.

4' Faz a festa a torcida do Figueira no Orlando Scarpelli.

2' Giovanni Augusto recebe na cara de Rogério Ceni que faz grande defesa, mas no rebote o atacante empurra para o gol vazio.

2' GOOOOOOOOOOLLLLL DO FIGUEIRENSE!!!! GIOVANNI AUGUSTO!!!

0' Começa o segundo tempo.

0' Alteração no Figueirense: Sai Thiago Heleno, entra Nirley.

16:57 Rodada de apenas um gol neste domingo até o momento, confira os resultados de momento: Corinthians 0x1 Fluminense, Botafogo 0x0 Santos, Coritiba 0x0 Atlético-MG, Sport 0x0 Criciúma. Todas as partidas estão no intervalo.

16:51 Em um jogo que esteve longe de empolgar os torcedores, Rogério Ceni e Tiago Volpi impediram a bola de chegar às redes nas poucas oportunidades de gol do primeiro tempo.

47' sem anunciar o tempo de acréscimo o árbitro encerra o jogo aos 47 do primeiro tempo, intervalo no Orlando Scarpelli.

43' São Paulo chega ao ataque tocando a bola de pé em pé e Osvaldo finaliza pra fora.

39' Paulo Miranda vacila e perde a bola na defesa, Rogério Ceni conserta tudo fazendo boa defesa no cruzamento.

38' Michel Bastos arrisca de longe e a bola vai direto pela linha de fundo.

36' Tiago Volpi tira mal e Rafael Toloi finaliza à esquerda do gol do Figueirense.

35' Osvaldo arrisca de fora da área mas é travado pela defesa alvinegra.

31' Cartão amarelo para Ademílson por reclamação.

27' DEFESAÇA!!! Tiago Volpi faz uma linda defesa no chute à queima roupa de Kaká.

25' Com Rogério Ceni recuperado a bola volta a rolar.

22' Na dividida Clayton acerta a perna direita de Rogério Ceni que fica no gramado.

22' Grande chegada do Figueirense, Paulo Miranda toca na bola para tirar de Clayton e Rogério Ceni chega para chutar pela lateral.

19' Kaká cobra falta na área e Tiago Volpi sai do gol para afastar o perigo.

17' O São Paulo começa a dominar a partida e pressiona.

15' Boa assistência de kaká para Alan Kardec que finaliza e o goleiro do Figueirense faz grande defesa.

12' O jogo fica preso no meio de campo.

9' Choveu muito em Florianópolis na noite de ontem, o gramado molhado atrapalha os atletas.

8' Aos poucos o São Paulo começa a entrar na partida.

5' Figueirense domina a partida, o São Paulo não consegue sair de sua defesa.

2' O Figueirense começa pressionando a saída de bola do São Paulo.

0' O Figueirense busca o primeiro ataque mas a bola fica com Rogério Ceni.

0' Autoriza o árbitro, começa o jogo no Orlando Scarpelli.

15:55 Hinos de Santa Catarina e nacional sendo excutados no Orlando Scarpelli.

15:53 Em campo também o São Paulo.

15:52 O Figueirense vem para o gramado.

15:43 As duas equipes estão no vestiário, dentro de minutos voltam ao campo para o início da partida.

15:35 Com a proximidade da partida o público chega em bom número ao estádio. Cerca de quatro mil são-paulinos também devem estar presentes.

15:26 As equipes se aquecem no gramado.

15:21 Aos poucos o público começa a tomar conta das arquibancadas.

15:12 A movimentação de torcedores ainda é pequena no Orlando Scarpelli a pouco mais de 40 minutos do início da partida.

15:00 Quem apita a partida de hoje é Wilton Pereira Sampaio, de 33 anos, árbitro da Federação Goiana de Futebol. Wilton foi eleito o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro de 2013.

14:53 O São Paulo não poderá colocar em campo o quarteto que vem tendo resultados positivos nas últimas rodadas, com Kaká, PH Ganso, Alexandre Pato e Alan Kardec. Para o aatacante Alan Kardec, o clube não pode ficar refém deste quarteto, e deve estar pronto para atuar sem os quatro jogadores juntos. "Não podemos ficar reféns do quarteto. Quem vier a ter uma oportunidade será cobrado da mesma maneira. Eu, Ganso, Kaká e Pato estávamos conseguindo bons resultados, o entrosamento era natural. Não sabemos quem vai entrar, mas, quem entrar, terá responsabilidade porque precisamos dessa vitória".

14:50 O jovem volante Dener, de 19 anos, deverá estar em campo nesta tarde contra o São Paulo. Formado nas categorias de base do clube catarinense, o volante se vê preparado para ajudar a equipe e começar a ganhar novas oportunidades no time principal. "Eu estou me preparando, me sinto preparado para os desafios. Creio que todo mundo acredita no meu potencial, a torcida, a comissão técnica e os companheiros. Às vezes um torcedor conversa comigo e me passa confiança, então estão todos comigo e quando as coisas são assim, tudo começa a acontecer naturalmente em prol do bem".

14:46 Já o treinador do São Paulo Muricy Ramalho, conhecido pela fama de mal-humorado e pelo foco no trabalho entrou no clima de descontração do rachão no último treino antes da partida, e foi visto até tirando onda com os jogadores a cada lance errado no recreativo.

14:43 Argel Fucks estará no banco de reservas na partida de logo mais devido a um efeito suspensivo referente à punição de um jogo recebida pela expulsão na partida contra o Atlético-MG. Até que novo julgamento seja realizado o treinador pode trabalhar normalmente.

14:41 Os treinadores chegam para a partida com pensamentos distintos. Preocupado com a zona de rebaixamento, o técnico Argel Fucks quer seu time focado na briga contra a parte de baixo da tabela. "Nós só vamos estar tranquilos, vamos dizer assim, mais leves, quando tivermos conquistado mais oito vitórias e ficarmos de vez sem risco. Aí sim a gente pensa em algo a mais, por enquanto não dá. Domingo é o São Paulo, depois o Inter e mais para frente o Fluminense, não tem jogo fácil".

14:36 E não é só o técnico catarinense que sofre com os desfalques, para esta partida Muricy Ramalho não poderá contar com Álvaro Pereira, PH Ganso e Alexandre Pato suspensos, além de Luis Fabiano e Antonio Carlos contundidos, além de Rodrigo Caio que retorna ao time somente na próxima temporada.

14:33 O Figueirense terá dois desfalques importantes para enfrentar o São Paulo, o técnico Argel Fucks não poderá contar com a dupla de volantes Luan e Rivaldo. Luan se recupera de lesão e Rivaldo cumpre suspensão na partida de hoje.

14:27 Outro jogador que reencontra sua ex-equipe é Michel Bastos. Recém-contratado pelo São Paulo o lateral teve uma boa passagem com a camisa do Figueirense, e retorna ao Orlando Scarpeli neste domingo, desta vez como adversário.

14:23 A partida será especial para o meio-campista Marco Antonio, atleta do Figueirense revelado na base do São Paulo. O jogador já atuou contra sua ex-equipe quando vestia a camisa do Grêmio.

14:17 Já o Figueirense fez História atuando contra uma equipe paulista neste campeonato, ao bater o Corinthians por 1 a 0 no primeiro jogo da Arena Corinthians.

14:12 O Tricolor busca na partida de hoje sua primeira vitória contra equipes catarinenses no Campeonato Brasileiro. Atuando no Morumbi o clube paulista foi derrotado por 1 a 0 pela Chapecoense e empatou em 1 a 1 com o Criciúma.

14:07 O São Paulo iniciou a rodada na segunda colocação, atrás apenas do líder Cruzeiro, já o Figueirense ocupa a 13ª posição e se preocupa muito mais com a proximidade da zona de rebaixamento do que com a briga para se aproximar do grupo dos quatro primeiros.

14:05 Este será o 24º encontro entre Figueirense e São Paulo, até o momento são 16 vitórias do São Paulo, 4 empates e 3 vitórias do Figueirense, com 44 gols do Tricolor e 20 do Figueira.

14:00 Boa tarde leitores do VAVEL Brasil, a partir de agora você acompanha todas as emoções de Figueirense e São Paulo pela 18ª rodada do Campeonato brasileiro, a partida acontece no Orlando Scarpelli e a bola rola às 16h.