Erik faz três e Goiás vence o Atlético-PR no Serra Dourada

INCIDENCIAS : Partida válida pela 18º rodada do Campeonato Brasileiro 2014, realizada no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.

O Goiás entrou em campo neste Domingo (31), no Serra Dourada, para enfrentar o Atlético-PR em jogo válido pela penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasleiro. O Verdão venceu por 3 a 1, com três gols de Erik. O gol do Furacão foi marcado por Cléo.

Na primeira etapa, o Goiás foi soberano. Jogando melhor, o Verdão foi para cima e conseguiu marcar dois gols. Em duas falhas da defesa atleticana, Erik, de apenas 20 ansos, fez os dois tentos para o esmeraldino.

A segunda etapa foi fraca, mas mesmo assim saiu um gol. O Atlético-PR até melhorou na partida, conseguindo um gol com Cléo. Mesmo assim, o tento não foi suficiente para evitar a derrota.

Com o resultado, o Goiás ocupa agora a 12º colocação do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos. O Atlético-PR está na 10º posição, com 24 pontos ganhos. Na próxima rodada, o esmeraldino enfrenta a Chapecoense, fora de casa, no sábado (6), às 21h. O Furacão pega o Palmeiras, no domingo (7), na Arena da Baixada, às 18h30.

Goiás é soberano e consegue boa vantagem

Na primeira etapa, o Goiás dominou as ações, pressionando o time paranaense em todo instante do jogo, mas, como nas outras partidas em que saiu derrotado, o time goiano não conseguia finalizar com qualidade ao gol adversário e não tinha tantas chances de gol, apesar do bom volume e boa marcação apresentada pelos jogadores.

Apesar das chances, o gol esmeraldino só foi sair aos 39 minutos, quando Erik fez boa jogada, limpou para o pé esquerdo e chutou no canto. A bola, defensável, acabou passando por todo mundo e morrendo no cantinho do gol.

Três minutos depois, a situação do Goiás ficou muito boa, consequentemente complicando a do Atlético-PR. Esquerdinha fez a jogada e tocou para Erik, que bateu cruzado, ampliando o marcador no Serra Dourada: 2 a 0.

Os times foram para o intervalo com motivações distintas, mas com a torcida do Goiás, que compareceu em número baixo ao estádio, feliz com o resultado.

Atlético melhora, mas não consegue evitar derrota

Para o segundo tempo, o treinador Leandro Ávila tirou Paulinho Dias, que não apareceu bem na primeira etapa, para dar vaga a Douglas Coutinho e consequentemente dar mais volume ao ataque atleticano. Já Ricardo Drubscky não mexeu no time do Goiás, crendo em um time com a mesma vontade e vigor do primeiro tempo.

As chances já começaram a aparecer nos primeiros momentos da segunda etapa, todas passando pelos pés de Coutinho, que mostrou mudança no jogo após a sua entrada, em favor do Atlético-PR.

Aos 16 minutos, jogando melhor, o Furacão foi premiado. Após Erik perder um gol sozinho para o Goiás, Sueliton ficou com a bola, arrancou e cruzou para Cléo, que cabeceou para o fundo das redes, descontando no placar.

Drubscky, vendo que estava perdendo o meio, fez substituições para tentar recuperar as condições de jogo e não sofrer riscos até o final da partida. Custou a mudança de postura do time do Goiás, mas assim que aconteceu, já causou o terceiro gol da equipe, que saiu mais uma vez dos pés de Erik.

O Atlético-PR tentou, mas não conseguiu mais fazer absolutamente nada para evitar a vitória goiana, visto que faltava pouco tempo para o termino da partida