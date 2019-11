Resultado do jogo Flamengo x Coritiba na Copa do Brasil 2014

00:20 Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Flamengo e Coritiba. Acompanhe a repercussão da partida em breve aqui no site e não esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa página no Facebook!

00:15 Após perder por 3 a 0 em Curitiba, o Flamengo devolve o placar no Maracanã. Nos pênaltis, o Rubro-Negro por 3 a 2 e se classifca às quartas de final da Copa do Brasil. Flamengo e América-RN farão uma das partidas. Quem vencer, enfrenta Corinthians, Atlético-MG ou Palmeiras na semifinal.

DISPUTA POR PÊNALTIS | GOL! Canteros marca! FLAMENGO CLASSIFICADO!!

DISPUTA POR PÊNALTIS | PERDEU CARLINHOS! Se o Fla fizer, se classifica!

DISPUTA POR PÊNALTIS | PERDEU LÉO MOURA! Vamos às cobranças alternadas.

DISPUTA POR PÊNALTIS | PERDEU DUDU! Só depende do Léo Moura.

DISPUTA POR PÊNALTIS | GOL! Eduardo da Silva empata!

DISPUTA POR PÊNALTIS | GOL! Leandro Almeida desempata.

DISPUTA POR PÊNALTIS | PERDEU JOÃO PAULO! Continua empatado.

DISPUTA POR PÊNALTIS | GOL! Robinho empata!

DISPUTA POR PÊNALTIS | GOL! Chicão marcou! 1 x 0 Flamengo.

DISPUTA POR PÊNALTIS | PERDEU ELDER! Continua 0 x 0

DISPUTA POR PÊNALTIS | PERDEU ALECSANDRO! Continua 0 x 0

DISPUTA POR PÊNALTIS | TRAVESSÃO!! Perde Zé Love.

00:01 Cinco cobradores do Coritiba: Zé Love, Elder, Robinho, Leandro Almeida e Dudu.

00:00 Cinco cobradores do Flamengo: Alecsandro, Chicão, João Paulo, Eduardo da Silva e Léo Moura.

48' FINAAAL DE JOGO!! VAMOS PARA OS PÊNALTIS!!

45' Mais três minutos de acréscimos.

44' CARTÃO AMARELO PARA SAMIR!

44' Canteros levanta na área. Alecsandro desvia e o impedimento de Everton é assinalado.

43' Everton volta a ganhar jogada pela ponta esquerda e cruza. Leandro Almeida afasta.

41' Alex leva a mão às costas e aparenta sentir dores.

39' Carlinhos apoia pela esquerda e cruza na área. Paulo Victor segura.

38' Por ora, a decisão da vaga para enfrentar o América-RN nas quartas de final será nos pênaltis.

36' UUUH!! Zé Love bate firme da entrada de área e Paulo Victor faz grande defesa.

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! EDUARDO DA SILVA!! Na arrancada de Everton pela esquerda, o atacante finaliza e marca o terceiro. Resultado coloca a disputa por pênaltis!

32' Canteros cruza na entrada da área, Samir cabeceia para o meio, mas Vanderlei sai do gol e fica com a bola.

31' Márcio Araújo é acionado pela ponta direita. Carlinhos chega no tranco e comete a infração.

30' SUBSTITUIÇÃO NO CORITIBA! SAI: Rosinei; ENTRA: Baraka

29' Marquinhos Santos chama Baraka para entrar. É a última alteração do Coritiba.

28' Everton é acionado pela ponta esquerda, em posição de impedimento. Marcação equivocada.

27' Zé Love valoriza a falta. Deixa o gramado na maca, mas se recupera em seguida.

26' CARTÃO AMARELO PARA EVERTON!

25' Zé Love rouba bola de Léo Moura e cruza na área. Paulo Victor faz a ponte.

24' Léo Moura cruza da direita para a primeira trave. Alecsandro cabeceia à esquerda da meta.

23' CARTÃO AMARELO PARA ALEX!

22' Norberto faz grande jogada individual, passa por João Paulo e Samir e toca para Alex na área, mas o meia domina errado e sai com bola e tudo pela linha de fundo.

22' Coritiba evita a pressão flamenguista, mas ainda corre riscos. Os dois gols saíram em lances causuais

21' Canteros levanta na área e Helder tira de cabeça.

20' Everton faz boa jogada pela esquerda, toca entra as pernas de Luccas Claro, mas Hélder chega de carrinho na área e faz o desarme.

19' Robinho cobra falta na área rubro-negra. Luccas Claro cabeceia à direita da meta.

18' O jogo de ida, no Paraná, foi Coritiba 3 a 0. Por isso, o Flamengo precisa repetir o placar para levar a decisão para os pênaltis.

17' Alex cobra falta na boca do gol. Leandro Almeida conclui por sobre a meta.

16' CARTÃO AMARELO PARA CHICÃO!

14' Com as entradas de Alex e Robinho, Coritiba agora tem praticamente força máxima em campo.

13' Mão na bola na área de novo, mas agora de Márcio Araújo. Falta de ataque do Fla.

12' SUBSTITUIÇÃO NO CORITIBA! SAI: Gil; ENTRA: Robinho.

12' SUBSTITUIÇÃO NO CORITIBA! SAI: Martinuccio; ENTRA: Alex.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO!! Alecsandro cobra o segundo penalti no meio e faz o segundo fo Flamengo!!

10' PÊNALTI PARA O FLAMENGO! João Paulo cruza da esquerda para a área e o árbitro vê toque de mão de Norberto.

8' Canteros cobra a falta na área, Alecsandro, de costas, desvia de cabeça, para fora.

6' Rosinei volta a sentir dores nas costas e preocupa a comissão técnica do Coritiba.

4' UUUH!!! Léo Moura é lançado na área, vai ao fundo e rola para Eduardo da Silva. Ele gira o corpo e chuta em cima de Norberto. Atacante pede toque de braço, mas juiz nada marca.

3' CARTÃO AMARELO PARA GIL!

2' Samir lança Everton na área, mas Luccas Claro usa o corpo e protege para ganhar o tiro de meta.

1' Flamengo já realizou as três substituições. Vanderlei Luxemburgo arrisca tudo com Eduardo da Silva.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!

0' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! SAI: Gabriel; ENTRA: Eduardo da Silva

22:50 O primeiro tempo se encaminhava para um empate sem gols, mas Zé Love, quase no fim da primeira etapa, derrubou João Paulo na área e o árbitro marcou o pênalti, que foi bem convertido por Alecsandro. O gol que vai dando a vitória ao Flamengo, mas não a classificação. Para isso, o Rubro-negro precisa fazer mais três gols. Em instantes, começa o segundo tempo. Fique conosco!

50' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO!!

49' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO!! ALECSANDRO!! Atacante chuta forte no canto direito e abre o placar no último minuto do primeiro tempo!!

48' CARTÃO AMARELO PARA ZÉ LOVE!

47' Léo Moura cruza na área e Zé Love derruba João Paulo.

46' PÊNALTI PARA O FLAMENGO!

45' Gabriel erra outro passe e fica na mira da torcida rubro-negra.

44' Teremos mais quatro minutos de acréscimos.

42' A torcida do Flamengo faz a sua parte, canta alto, mas o time não corresponde em campo.

41' Canteros é quem tenta organizar alguma coisa no time do Flamengo, mas não vive boa noite e erra muitos passes

40' Gabriel cobra dois escanteios seguidos da direita. A zaga coxa-branca afasta o perigo.

39' Zé Love avança pela meia esquerda e sofre falta de Recife.

38' Recife fica de costas para a bola, que bate em sua cabeça e sobra para um livre Martinuccio. Mas o atacante chuta sem grande perigo para defesa de Paulo Victor.

37' Coritiba administra bem a boa vantagem de 3 a 0 no jogo de ida.

36' Goleiro se recupera e a bola volta a rolar.

34' Márcio Araújo desloca o goleiro Vanderlei, que fica caído no gramado.

32' Canteros tenta esticada na área, para ninguém. A torcida rubro-negra se enerva.

32' Everton cruza na área. A bola desvia em Luccas Claro e sobra para Vanderlei.

30' Bruxa solta no Flamengo. Luiz Antônio e Paulinho foram substituídos e preocupam para a sequência da temporada.

29' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! SAI: Paulinho; ENTRA: Everton.

28' Paulinho sente pancada no tornozelo e parece não ter mais condições de jogo.

27' Martinuccio prende bola pela meia direita e sofre falta de Recife.

26' João Paulo rouba a bola, cruza para Gabriel do lado oposto do campo, mas ele perde na corrida para Carlinhos e comete a falta.

25' O tempo passa e o Flamengo não acha o caminho do gol. E precisa de três para levar a decisão para os pênaltis.

23' CARTÃO AMARELO PARA ROSINEI! É o primeiro do jogo.

22' Léo Moura sofre falta dura de Carlinhos, que não recebe o amarelo.

21' Chicão cobra a falta, na barreira. Paulinho ainda chuta, sem perigo.

20' Alecsandro recebe perto da área e sofre falta de Helder. Boa chance para o Flamengo.

19' Rosinei, ex-Corinthians e Atlético-MG, estreia hoje no Coritiba. Sofre falta no círculo central.

18' Canteros alça bola na área, forte demais. Tiro de meta para o Coritiba.

16' Martinuccio cruza na área em busca de Zé Love. Léo Moura afasta pelo Flamengo.

15' A torcida do Flamengo empurra o time, mas o Coritiba se defende bem.

14' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! SAI: Luiz Antônio; ENTRA: Léo Moura.

13' Luiz Antônio sentiu lesão no ombro e pediu substituição. Leo Moura vai entrar!

11' Coritiba tem falta no ataque, bola é alçada na área na cobrança, mas juiz flagra impedimento no lance.

10' Flamengo precisa fazer gols para se classificar. Resultado vai classificando o Coritiba.

8' Luxemburgo já deu duas broncas em Samir. Zagueiro se desculpa por erros.

7' João Paulo cruza da esquerda para a segunda trave. Paulinho desvia sem perigo a Vanderlei.

6' Gabriel erra lançamento no campo de ataque. Tiro de meta para Vanderlei.

5' João Paulo sendo uma das principais armas do Flamengo neste ínicio de jogo. Sempre acionado e fazendo os cruzamentos buscando o Alecsandro.

4' Zé Love ajuda na marcação e desarma Canteros. O Coritiba administra a vantagem de três gols.

3' Partida começa movimentada no Maracanã.

2' Gabriel levanta na área e Alecsandro cabeceia, fácil para Vanderlei.

1' Flamengo já começa pressionando no campo de ataque. Pela esquerda, João Paulo cruzou, mas a zaga conseguiu afastar.

0' COMEÇAAA O JOGO!!!

21:56 Times em campo no Maracanã, que recebe bom público - cerca de 15 mil espectadores

21:52 É a vez do Flamengo entrar em campo. Torcida Rubro-Negra faz a festa!

21:50 Time do Coritiba em campo. Torcida do Flamengo vaia no Maracanã.

21:30 Por sua vez, no Coritiba, Marquinhos Santos poupa o capitão Alex e promove a estreia do volante Rosinei, emprestado pelo Atlético-MG.

21:28 Vanderlei Luxemburgo colocou mais titulares do que reservas para este jogo. Escalação é indício que Gabriel deve ser o substituto de Everton. Com isso, temos o time que pega o Grêmio sem Leo Moura e Marcelo.

21:20 FOTO | Escalações de Flamengo e Coritiba (Foto: Fim de Jogo)

20:30 A CBF definiu a escala de árbitros para a partida da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida entre Flamengo e Coritiba será sob o comando do árbitro Wagner Reway (Asp. Fifa-MT). Ele será auxiliado pelos assistentes Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Paulo Cesar Silva Faria (Asp. Fifa- MT).

20:25 O Maracanã é o palco do confronto de logo mais entre Flamengo e Coritiba. O estádio tem capacidade para 73 mil torcedores e promete receber bom público. Mesmo com a dificuldade do resultado, o Rubro-Negro contará com o apoio da torcida. Foram vendidos 11 mil ingressos antecipadamente até o início da noite desta terça-feira (2).

20:23 O capitão do Coritiba Alex, que retornou no empate sem gols com o Atlético-MG, pelo Brasileirão, após lesionar a panturrilha, acredita que a equipe precisa jogar com equilíbrio e estar atento à marcação. ''Não podemos entrar em campo pensando somente nisso (vantagem). Vamos pensar o jogo de 90 minutos e, dentro disso, tentar ser uma equipe equilibrada, marcar quando tiver que marcar, até porque do outro lado tem uma equipe forte. Temos que encaixar bem a marcação para que a confiança exista ao tempo todo, e quando tivermos a bola procurar jogar. Até porque um gol nosso, devido ao peso do regulamento, é muito maior do que um gol numa partida normal. É uma vantagem boa, que temos que saber aproveitar, mas somente no fim da partida. Antes do jogo vamos tentar fazer o melhor possível para que a classificação fique com a gente.''

20:20 Para conseguir a classificação às quartas, o Flamengo precisa vencer por quatro gols de diferença. Se conseguir uma vitória por 3 a 0, a decisão será nas cobranças de pênaltis. Luxemburgo, que prioriza o Brasileirão, garante que independentemente da escalação o time buscará a classificação para as quartas de final. Mas admite a dificuldade de reverter a grande vantagem do Coritiba. ''Esse resultado de quatro gols é muito difícil de acontecer. Vamos tentar fazer o primeiro, depois pensar no segundo. Vamos com o intuito de querer passar. Se não acontecer, pensaremos no Brasileiro, onde podemos chegar a 28 pontos e encostar no Grêmio, nosso adversário de sábado.''

20:16 FIQUE DE OLHO: Alex, meia do Coritiba. O treinador Marquinhos Santos terá um importante reforço do jogador para a partida diante do Flamengo. O camisa 10 e maestro do Coxa, que recuperado de lesão, voltará à equipe titular e reassumirá a tarja de capitão. (Foto: Divulgação / Coritiba)

20:13 FIQUE DE OLHO: Eduardo da Silva, atacante do Flamengo. O jogador tem feito a diferença. Há 30 dias desde da sua estreia contra a Chapecoense, ele tem sido decisivo entrando no segundo tempo dos jogos, como nos triunfos contra Sport, por 1 a 0, e Atlético-MG, por 2 a 1, quando anotou o gol decisivo, ou quando fez o segundo tento nos 2 a 0 sobre o Criciúma, dando tranquilidade ao time. Até agora, foram três gols marcados pelo Rubro-Negro. (Foto: Divulgação / Flamengo)

20:10 O fato do Coritiba estar em vantagem não significa que o jogo será tranquilo. O volante Norberto pede atenção do grupo para que a equipe garanta a classificação às quartas de final da competição. ''Do mesmo jeito que fizemos 3 a 0 no primeiro jogo, se não formos atentos, eles também podem fazer na gente. Temos que entrar ligados e mais atentos do que entramos no primeiro jogo para podermos sair de lá (Maracanã) com um bom resultado'', disse o jogador em entrevista coletiva à imprensa.

20:06 Com a ampla desvantagem no confronto, o Flamengo deverá jogar com uma equipe reserva nesta quarta-feira (3). Pelo menos foi assim que Vanderlei Luxemburgo escalou o time no último treino antes do jogo. Os titulares serão relacionados, mas com a alta carga de partidas em sequência, o treinador deverá poupar a maioria dos jogadores que vem atuando."Vou ver a recuperação de cada um. Jogar quarta-feira e sábado diminui o tempo de recuperação. Se fosse domingo o jogo com o Grêmio talvez a história fosse diferente. Esse resultado de quatro gols é muito difícil de acontecer. Vamos tentar fazer o primeiro, depois pensar no segundo. Vamos com o intuito de querer passar", afirmou Luxa na coletiva pré-jogo.

20:03 O Coritiba tem uma situação bastante confortavel, podendo perder por até três gols - exceto 3 a 0, que leva a decisão para os pênaltis - o time do técnico Marquinhos Santos sabe que não terá moleza para sair de campo com a classificação para as quartas de final. De olho na vaga, o meia Alex alerta para os perigos do Flamengo, que vem de cinco vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. ''O Flamengo é sempre muito forte no Maracanã. Piora a situação devido a esse momento flamenguista, de estar vencendo. Depois da chegada do Vanderlei, o Flamengo cresceu bastante, haja vista a posição que se encontra no Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá respeitando tudo isso, a condição que eles sempre tiveram e que se encontram hoje, e em busca da nossa classificação, que é o nosso objetivo'', disse o capitão.

20:00 Escalado inicialmente como volante na última partida contra o Vitória, na qual o Flamengo venceu por 2 a 1, Márcio Araújo foi logo deslocado para ala direita por conta do ímpeto ofensivo de Juan. Assim, o Flamengo trocou o 4-3-3 para um 4-2-3-1 e ganhou alternativas no contra-ataque. Atuando avançado, o volante passou a chegar mais na área e por pouco não fez seu gol - primeiro em duas tentativas que pararam em Gatito Fernandez e na trave, em seguida ao não alcançar por muito pouco cruzamento de Everton. Se o gol não saiu, o camisa 8 ao menos celebra a boa atuação e espera seguir surpreendendo os rivais nos jogos fora de casa. No Maracanã, o próprio Márcio dá uma de Luxemburgo e avalia a situação como taticamente inviável ''Comecei o jogo como terceiro volante, mas, como o Juan subiu muito, o Vanderlei pediu para mudar. Passei a jogar mais avançado, nas costas dele, além de continuar ajudando na marcação. Deu certo. Fiz boas jogadas, quase fiz um gol. Já tinha jogado assim no Palmeiras. Em casa, é mais complicado, os times jogam mais fechados, mas fora pode ser uma boa possibilidade'', disse.

19:56 Com foco total no Campeonato Brasileiro, Vanderlei Luxemburgo treinou na véspera da partida contra o Coritiba com uma equipe praticamente de suplentes, na tarde desta terça-feira (2), no Ninho do Urubu. Paulo Victor foi o único do time titular escalado. Com isso, os recém-contratados Eduardo da Silva e Elton formariam a dupla de ataque, e na defesa, Samir ganharia nova chance na zaga depois de atuar improvisado na lateral esquerda no jogo de ida contra os paranaenses, quando seis jogadores foram poupados.

19:53 O Coritiba encerrou na manhã desta terça-feira (2) os preparativos para a partida decisiva com o Flamengo, no Maracanã. No CT da Graciosa, o técnico Marquinhos Santos comandou o último treinamento coletivo antes da viagem para enfrentar o Rubro-Negro carioca. Para esta partida, o treinador não poderá contar com o zagueiro Welinton, que pertence ao Flamengo. Outros desfalques são o volante Germano e o atacante Geraldo, vetados pelo departamento médico

19:50 Para o Flamengo, a missão se tornou extremamente complicada. Depois de derrotar o Vitória, domingo, em Salvador, e com o jogo contra o Grêmio, sábado, no Maracanã, o técnico Vanderlei Luxemburgo vem estudando a melhor forma de não desgastar os seus jogadores nessa sequência alternada entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Por isso, deve escalar um time misto, como aconteceu em Curitiba.

Precisando reverter vantagem do jogo de ida, Flamengo e Coritiba se enfrentam no Maracanã

19:46 Do outro lado, a classificação para as quartas de final pode ser um alento para o Coritiba e servir de combustível para reagir no Brasileirão – o time ocupa a 18ª posição, na zona de rebaixamento. Por isso, segurar o resultado e a vaga se tornou ainda mais importante, com seus principais jogadores em campo.

19:43 No ano passado, o próprio Flamengo passou por situação semelhante na Copa do Brasil, quando acabou conquistando o título, chegando a poupar jogadores em clássicos no Brasileiro. Em 2014, o clube carioca inverteu sua prioridade, pois chegou a ocupar a lanterna da principal competição nacional.

19:41 Por sua vez, o Coritiba demitiu, recentemente, o treinador Celso Roth, que não conseguiu tirar a equipe da zona de rebaixamento e saiu do cargo na derrota para o Palmeiras, no Pacaembu. Para substituí-lo, Marquinhos Santos retornou ao comando técnico da equipe após 11 meses. Reestreiou na goleada sobre o Flamengo pela no jogo de ida na Copa do Brasil e ficou no empate sem gols contra o Atlético-MG, em Curitiba. (Foto: Getty Images)

19:38 No Campeonato Brasileiro, as equipes lutam para cada vez se distanciarem da zona de rebaixamento. O Flamengo mostrou melhoras após a chegada de Vanderlei Luxemburgo. Com ele, o Rubro-Negro acumulou uma série de cinco vitórias consecutivas, saindo da lanterna, para a nona posição do Brasileirão. (Foto: Getty Images)

19:35 Na última vez que as equipes se enfrentaram no Maracanã, o Flamengo bateu facilmente o Coritiba pelo placar de 3 a 0, no Maracanã, pela fase única do Campeonato Brasileiro de 2009. Os gols foram marcados por Petkovic, Adriano e Willians. O Rubro-Negro, naquele ano, sagrou-se campeão brasileiro e o Coxa foi rebaixado à segunda divisão.

19:33 Flamengo e Coritiba se enfrentam pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na partida de ida, em Curitiba, o Coxa goleou o Rubro-Negro por 3 a 0. Leandro Almeida, Luiz Antonio contra e Zé Love marcaram os gols. Com o resultado, os mandantes poderão perder por até dois gols de diferença, que mesmo assim se classificará para as quartas de finais da competição.

19:30 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Flamengo e Coritiba, partida válida pela Copa do Brasil 2014, a ser disputada às 22h, no Maracanã.