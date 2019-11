Resultado do jogo Goiás x Fluminens na Copa Sul-Americana 2014

00:00 Obrigado à todos que nos acompanharam pela VAVEL Brasil! Até a próxima, boa noite.

23:55 O Goiás venceu pelo resultado necessário para conseguir a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Fluminense está eliminado e só tem o Campeonato Brasileiro até o fim do ano.

49' FIM DE JOGO! GOIAS CLASSIFICADO!

48' SUBSTITUIÇÃO NO GOIAS! SAI: Esquerdinha / ENTRA: Wellington Junior

45' SUBSTITUIÇÃO NO GOIAS! SAI: Tiago Real / ENTRA: Liniker

45' +4 minutos de acréscimo no Serra Dourada.

44' FEEEEEEEELIIIIIIIPEEEEE!!! Esquerdinha recebeu de frente para o goleiro tricolor e chutou forte, mas o goleiro fez uma defesa espetacular!

37' Walter tenta a finalização de fora da área e Renan defende.

35' Bola rolando novamente.

34' CARTÃO AMARELO PARA KENEDY!

34' CARTÃO AMARELO PARA THIAGO MENDES!

33' CENAS LAMENTÁVEIS! Kenedy e Thiago Mendes se desentendem em campo. Os jogadores de Goias e Fluminense se amontoam e a confusão é formada.

30' Esquerdinha bate colocado no canto e Felipe Garcia defende.

29' Chiquinho tenta o lançamento longo para Walter e Renan fica com a bola.

26' Murilo faz linda jogada e toca para Esquerdinha que chuta forte, no ângulo. Felipe Garcia faz boa defesa!

24' Walter cobra escanteio e a defesa afasta.

23' Conca cobra falta para área e a bola passa por todo mundo. A defesa do Goias conseguiu dar um leve desvio e é escanteio para o Flu.

23' CARTÃO AMARELO PARA LEO VELOSO!

20' Murilo recebeu na frente do Felipe Garcia e tentou um toque por cobertura, mas mandou para fora.

18' SUBSTITUIÇÃO NO GOIÁS! SAI: Valmir Lucas / ENTRA: Rodrigo.

18' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! SAI: Fred / ENTRA: Marlon.

16' CARTÃO VERMELHO PARA ELIVELTON!

15' Walter lança Kenedy que cruza para Fred, mas a bola passa pelo camisa 9.

14' Walter tentou a finalização colocada e Renan defendeu.

11' Com a substituição, Jean vai para a lateral-direita.

10' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! SAI: Bruno / ENTRA: Walter.

8' Conca cobra e a defesa afasta.

8' Fred é travado na hora da finalização, escanteio para o Flu.

7' Contra-ataque do Goias, Erik botou na corrida e tinha o Murilo sozinho na área, mas Chiquinho impediu o cruzamento.

4' O QUE FOI ISSO, ERIK? O atacante arrancou sozinho, entrou na área e tropeçou sozinho. Perdeu boa oportunidade o Esmeraldino.

3' Com o resultado de momento, o Goiás está se classificando para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GOIAS! ERIK! David cobra escanteio, Léo Veloso desvia na segunda trave e Erik desvia para o fundo das redes.

2' Murilo tenta cruzamento e a bola desvia em Elivelton. Escanteio para o Goias, David na bola.

1' Cícero tentou o cruzamento para o Kenedy e mandou forte demais.

0' Começou o segundo tempo!

23:00 Jogo equilibrado no Serra Dourada. Mesmo com a pouca efetividade de Fred, o Fluminense assustou o Goias e perdeu a melhor chance do jogo com Carlinhos. Por outro lado, o Goias tem assustado na velocidade de Tiago Real, Erick e Murilo. Dos pés de Tiago Real, o Esmeraldino teve a melhor oportunidade da equipe, mas Felipe Garcia fez grande defesa.

48' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Goias 0 x 0 Fluminense. Resultado que classifica o Tricolor às oitavas de final. O Goias tem mais 45 minutos para tentar reverter o resultado.

48' David levantou e Cícero afastou.

47' Boa oportunidade para o Goias em bola parada.

47' O Fluminense tem seus dois zagueiros pendurados na partida.

47' CARTÃO AMARELO PARA ELIVELTON!

46' Escanteio na primeira trave, a defesa e o ataque se enrolam, mas a defesa tricolor consegue afastar o perigo.

45' Com a alteração, Chiquinho jogará de lateral-esquerdo como em outros jogos.

45' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! SAI: Carlinhos / ENTRA: Kenedy

44' Jogo paralisado. Carlinhos no chão com dores novamente.

44' Bola na área do Fluminense e a defesa afasta.

43' CARTÃO AMARELO PARA JEAN!

43' Contra-ataque do Goias com Murilo e Jean para com falta.

43' Chiquinho cobra na primeira trave e a defesa afasta.

42' O lateral-esquerdo do Fluminense sente dores após a jogada.

42' Carlinhos cruzou para Fred e a defesa do Goias coloca para escanteio.

41' CARTÃO AMARELO PARA ERIK!

40' Conca cobra mal e a defesa afasta para lateral.

40' Escanteio para o Fluminense.

36' A torcida do Goias canta para Walter: "Volta Tufão, seu lugar é no Verdão".

36' Valmir lança David que não alcança. Tiro de meta para o Fluminense.

33' Jogo morno no Serra Dourada.

29' INACREDITÁVEL FUTEBOL CLUBE!!! Carlinhos fez linda jogada, entrou sozinho na área, de frente para o goleiro Renan e chutou para fora. Cícero estava sozinho ao lado do camisa 6 que preferiu finalizar.

26' CARTÃO AMARELO PARA VALMIR LUCAS!

25' Nova falta de Henrique. O zagueiro já tem cartão amarelo.

24' Cruzamento para o Fred e Renan afasta de soco.

23' Contra-ataque do Goias e Carlinhos consegue desviar a bola que bateu por ultimo em Murilo. Tiro de meta para o Fluminense.

20' FEEEEELIPE GARCIA!!! Tiago Real recebe belo lançamento, dribla para o meio e chuta forte no ângulo. O goleiro Tricolor espalma para escanteio.

17' Bola levantada na área do Fluminense e a defesa afasta.

17' CARTÃO AMARELO PARA HENRIQUE!

17' Henrique para o contra-ataque do Goiás com falta.

16' QUAAAAASE!!! Conca cobra falta na primeira trave e Carlinhos desvia para fora.

15' Bruno faz jogada individual, coloca na frente e sofre falta. Boa oportunidade para o Fluminense.

13' Bola na segunda trave da área Tricolor e Carlinhos afasta.

13' Escanteio para o Goias.

11' Carlinhos tenta novo cruzamento para Fred e a defesa Esmeraldina afasta.

11' Bola na área do Flu e a defesa afasta.

10' Cruzamento da esquerda para a área do Fluminense e Carlinhos coloca para escanteio.

9' Bruno recebeu de Cícero e cruzou de esquerda na direção de Fred. O camisa 9 foi agarrado, o que impediu de chegar a bola. Na segunda trave, Chiquinho não conseguiu alcançar a bola. Pênalti não marcado para o Fluminense e tiro de meta para o Goias.

7' Bruno cruzou na segunda trave para Chiquinho, a zaga interceptou e Renan ficou com a bola.

6' A cada toque do Fred na bola a torcida Esmeraldina vaia.

4' Conca tentou a finalização de fora da área e parou na defesa.

3' A zaga do Goias de atrapalha, Bruno aproveita para cruzar e ganha escanteio para o Flu.

2' Carlinhos tenta o cruzamento para Fred mas a defesa Esmeraldina afasta.

0' Começou a partida no Serra Dourada! A saída é do Fluminense.

21:59 Vai começar o jogo!

21:55 Hino nacional sendo executado no momento.

21:52 O Goiás entra em campo e é recebido com festa pela torcida Esmeraldina.

21:50 O camisa 9 do Fluminense, Fred, foi ofendido por alguns torcedores do Goiás quando entrou em campo com a equipe. O centroavante passou pela mesma situação na partida contra o América-RN, na Arena das Dunas, e contra o Corinthians, na Arena Corinthians.

21:48 O Fluminense sobe ao gramado do Serra Dourada.

21:35 Com a derrota na partida de ida por 2 a 1, o Goiás precisa vencer por apenas 1 a 0 para garantir a classificação. Em 2013, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, após perder por 1 a 0 na partida de ida no Maracanã, o Esmeraldino reverteu no Serra Dourada e se classificou às quartas após vencer por 2 a 0.

21:30 A diretoria do Goiás fez promoção de ingressos e todos esperam casa cheia. Mas não é o que se vê no Serra Dourada no momento. Arquibancadas vazias.

21:25 Protagonista no Goiás em 2013, um ano depois Walter retorna ao Serra Dourada como coadjuvante no Fluminense. Reserva de Fred, o gordinho carismático falou sobre sua situação no Tricolor: "Ano passado fui destaque do campeonato. Este ano está difícil. É normal. Trocar de time é complicado. Estou treinando para voltar a ser o Walter do ano passado. É um grupo de grandes jogadores. Tento achar meu espaço. Tem Sobis, Cícero, Conca e o Fred. Tenho é de estar pronto"

21:20 Terceira opção para o gol do Fluminense, o goleiro Felipe Garcia terá nova oportunidade na equipe. Com o futuro indefinido, o arqueiro falou sobre a chance: "Estou treinando muito bem no Fluminense, sempre preparado para entrar em qualquer partida, mesmo que de surpresa, como foi contra o Goiás no primeiro jogo. Sei da responsabilidade que é defender a meta do Flu e quero fazer um grande jogo, para que, junto dos companheiros, possa sacramentar a classificação"

21:15 O camisa 10 do Fluminense também falou sobre as mudanças que Cristóvão Borges tem feito na equipe nos últimos jogos: "São mudanças positivas. Não adianta o jogador querer jogar todas e depois machucar. Por termos um grupo experiente, bem vivido, temos que deixar o companheiro jogar em alguns momentos. Para ganhar um campeonato é preciso ter 40 jogadores, imagina em mais de um. Não adianta ser egoísta. Temos que ser inteligentes e abrir espaço para os companheiros. Na hora de levantar a taça, esquecemos tudo que ficou para trás."

21:10 Um dos assuntos abordados pelos jogadores do Fluminense na véspera da partida foi sobre a maratona de jogos. O meia Wagner pediu cautela à equipe para evitar que mais lesões como as de Sobis e Edson aconteçam: "Essa semana acabou provando que tem que poupar. Perdemos o Sobis, depois perdemos o Edson... Por mais que o jogador queira, uma hora o corpo não aguenta. O Cristóvão é consciente, conversa com a gente, e não adianta ser fominha e jogar todas. A perna vai pesar e vamos perder jogadores por mais de um mês, um mês e meio. Ano passado perdemos bastante e estamos mais experientes. Não podemos correr riscos à toa."

21:07 O camisa 9 e capitão do Fluminense, Fred, falou sobre a partida de logo mais: "A dificuldade será grande. O Goiás tem qualidade, há o fator casa e estamos desgastados. Apesar dos problemas, fizemos bons jogos. Vamos atrás da classificação"

21:04 O técnico Cristóvão Borges definiu o Fluminense no 4-5-1 com Carlinhos e Chiquinho titulares. O meia Wagner ficará no banco. O Tricolor irá à campo com Felipe Garcia; Bruno, Henrique, Elivelton e Carlinhos; Diguinho, Jean, Chiquinho, Cícero e Conca; Fred.

21:02 O confronto de hoje marca o reencontro de Walter com a torcida Esmeraldina. Goiás e Fluminense já se enfrentaram duas vezes no ano, mas ambas partidas foram realizadas no Maracanã. Logo mais, será o terceiro confronto - o primeiro no Serra Dourada. Walter e Fluminense venceram os dois jogos até aqui.

21:00 O Fluminense acertou nesta quarta-feira (3) a renovação de contrato do goleiro Klever. O reserva de Diego Cavalieri acertou o seu vínculo com o Tricolor carioca até 2016. Por sua vez, o titular ainda segue negociando sua renovação. A pedida de R$500 mil teria sido considerada alta, mas o arqueiro teria aceitado diminuir o valor para R$400 mil. Falta o aval de Celso Barros, que arca com cerca de 50% a 80% do salario.

20:55 FIQUE DE OLHO: O meia Cícero retorna ao Tricolor após cumprir suspensão pelo Campeonato Brasileiro diante do Corinthians. O camisa 5 vive grande fase.

20:50 FIQUE DE OLHO: Erik marcou quatro gols nos últimos dois jogos do Esmeraldino, sendo três contra o Atlético-PR e um contra o Fluminense, adversário de logo mais.

20:45 Carlinhos teria pedido cerca de R$450 mil reais, luvas e vínculo de quatro anos para renovar com o Fluminense, enquanto o goleiro Diego Cavalieri pediu R$500 mil (mas aceitou abaixar a pedida para R$400 mil) e vínculo de quatro a cinco anos. O que impede a renovação é que o presidente da patrocinadora do clube, Celso Barros, quer contratos mais curtos, de dois a três anos. Em 2017, Celso Barros passará por nova eleição presidencial na Unimed e a prestação de contas estaria sendo vista mais de perto por sócios e pela oposição. A Unimed é responsável de 50% a 80% do total do salario dos atletas do clube.

20:43 Carlinhos está negociando a renovação de seu contrato. Desde o ano passado tentando, o lateral-esquerdo pode ter a resposta do mandatário da Unimed, Celso Barros, nesta semana, segundo o seu agente Luizão. O ex-atacante, empresário dele e do goleiro Diego Cavalieri - que também está negociando a renovação - se mostrou motivado quanto a renovação: "A gente fez uma proposta para o Celso para a renovação do Carlinhos, pelo Diego também e estamos esperando uma resposta. Essa semana vou me reunir com o Celso para definir. A situação do Carlinhos é estranha porque coisa de um ano atrás ele recebeu uma proposta do Galatasaray, e o Fluminense não vendeu. O Rodrigo Caetano (diretor tricolor na época e hoje no Vasco) ficou de renovar, mas não renovou. É coisa antiga. A situação do Carlinhos é mais chata. Mas a gente vem mantendo conversas com eles, deve renovar essa semana. Acho que não vai ter problema, não"

20:41 O lateral-esquerdo do Fluminense, Carlinhos, foi absolvido em julgamento no STJD devido a expulsão no jogo contra a Chapecoense, em que o Tricolor terminou derrotado por 1 a 0. Desde então, Carlinhos viu o meia-atacante Chiquinho tomar conta da posição. Na ultima rodada, contra o Corinthians, Chiquinho foi titular, enquanto Carlinhos ficou no banco e entrou somente com o segundo tempo em andamento.

20:37 O técnico Ricardo Drubscky pediu para a torcida comparecer em peso ao Serra Dourada. A diretoria do clube Esmeraldino fez promoção nos ingressos para a partida: "A gente sempre espera e deseja que a torcida venha e nos incentive. Não sou de ficar pedindo o apoio do torcedor, pois se o time está bem, não precisamos nem pedir o apoio deles. Mas espero que a gente consiga somar vitórias, pontos e boas atuações para trazer nosso torcedor. Queremos que o Serra seja um fator de adversidade para o adversário, pois sempre foi assim."

20:33 O Goiás tem um desfalque para o jogo contra o Fluminense. O atacante Samuel, emprestado pelo Tricolor, não poderá entrar em campo devido a uma cláusula no contrato. O clube Esmeraldino não inscreveu o atleta para essa fase da competição, mas em caso de classificação, Samuel será inscrito na fase seguinte.

20:30 Após o triunfo diante dos paranaenses, o zagueiro Leo Veloso pediu para a equipe esquecer também o revés do jogo de ida e focar somente na Sul-Americana: "Uma vitória traz um astral bem diferente, deixa o ambiente mais leve. Estávamos precisando. Mesmo não jogando tão mal, o Goiás não estava conquistando as vitórias. Os resultados não estavam aparecendo, e no último domingo conseguimos. Com certeza o objetivo do nosso clube é conquistar a vaga. A vitória sobre o Atlético-PR deu confiança. Espero que a gente mude de rumo na Copa Sul-Americana também."

20:27 No fim de semana, o Goiás venceu o Atlético-PR por 3 a 1, com hat-trick de Erik, autor do gol no Maracanã na derrota da partida de ida contra o Fluminense. O atacante falou sobre sua noite iluminada: "É um dia marcante. Vou guardar para sempre. Sei que terei mais dias assim, pois me dedico muito. Me sinto preparado, estou mais maduro. Acho que esses gols e essa atuação coroou nosso trabalho. A gente já estava merecendo, o time todo está se empenhando muito."

20:25 Com tantos desfalques, tem ainda uma duvida na lateral-esquerda entre Chiquinho e Carlinhos, e no esquema da equipe: o 4-4-2 com Walter e Fred na frente ou 4-5-1 com Wagner no meio e Fred sozinho na frente. Se optar pelo 4-4-2, o Fluminense irá a campo com Felipe Garcia; Bruno, Henrique, Elivelton e Chiquinho (Carlinhos); Diguinho, Jean, Cícero e Conca; Walter e Fred. Caso escolha o 4-5-1, a equipe será Felipe Garcia; Bruno, Henrique, Elivelton e Chiquinho (Carlinhos); Diguinho, Jean, Cícero, Conca e Wagner; Fred.

20:23 Além dos problemas no gol, o técnico Cristóvão Borges não poderá contar com o volante Edson, autor dos dois gols da partida de ida. O volante está com estiramento na coxa esquerda, assim como Rafael Sobis, que se machucou domingo, contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Além deles, Valencia com uma entorse no joelho também está de fora do jogo.

20:21 O técnico Cristóvão Borges terá problemas no gol do Fluminense. Sem Klever, que foi expulso na partida de ida, e Diego Cavalieri que ainda se recupera de uma gastroenterite, resta apenas ao treinador o terceiro goleiro Felipe Garcia, que entrou no segundo tempo da partida no Maracanã.

20:18 Relembre o duelo pelo Campeonato Brasileiro deste ano:

20:17 Nos dois confrontos contra o Goiás neste ano, o Fluminense venceu os dois. Ambos foram no Maracanã, sendo um válido pelo Campeonato Brasileiro e outro pela Copa Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o Fluminense venceu por 2 a 0, com gols de Cícero e Pedro Henrique (contra). O jogo teve uma baixa: o zagueiro Gum fraturou a fíbula e está de fora do resto da temporada.

20:15 Relembre os gols do confronto pela Copa do Brasil 2013:

20:14 Na partida em que o Goiás eliminou o Fluminense pela Copa do Brasil, o atacante Walter - até então no Esmeraldino e hoje no Tricolor - deu as duas assistências necessárias para Renan Oliveira e William Matheus marcarem os gols que classificaram o Goiás às quartas de final da Copa do Brasil.

20:12 Com boas chances de classificação, o Goiás tem boas lembranças do ultimo confronto em mata-mata com o Fluminense no Serra Dourada. Em 2013, pela Copa do Brasil, o Esmeraldino venceu o Tricolor por 2 a 0, com gols Renan Oliveira e William Matheus, e garantiu a classificação às quartas de final.

20:09 Relembre os gols do jogo de ida:

20:08 LEIA MAIS: Fluminense sofre gol no fim, mas vence o Goiás na estreia da Sul-Americana

20:07 O Fluminense venceu o jogo de ida no Maracanã por 2 a 1, com dois gols de Edson para o Tricolor e um de Erik para os Esmeraldinos, no fim do jogo. Gol importante, já que caso não marcasse, o Goiás precisaria vencer hoje por três gols de diferença.

20:05 Por sua vez, o Fluminense tem um plano: marcar um gol na casa do adversário para ficar mais tranquilo no jogo. Caso tenha sucesso no plano, o Goiás teria de vencer por dois gols de diferença para eliminar o Tricolor. Em caso de 2 a 1 para o Esmeraldino, decisão por pênaltis.

20:03 O mandante de hoje é o Goiás. O Esmeraldino perdeu a partida de ida, no Maracanã, por 2 a 1, e uma vitória pelo placar mínimo de 1 a 0 garante a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana.

20:00 Boa noite, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Goiás x Fluminense, pela Copa Sul-Americana 2014, partida a ser disputada às 22h (de Brasília), no estádio Serra Dourada.