Eficiente nas finalizações, Vitória bate Sport e garante a classificação na Sul-Americana

Na noite desta quarta-feira (03), o Vitória recebeu o Sport, no estádio Barradão, pela partida de volta da Copa Sul-Americana. Jogando pelo empate por conta do resultado do primeiro jogo, o rubro-negro baiano acabou sendo mais eficiente do que o Leão da Ilha do Retiro e soube aproveitar as chances que teve na partida. Com isso, o clube baiano venceu o duelo por 2 a 1. Os gols do Vitória foram marcados por Willie e Marcinho, enquanto Rithely fez para o Sport.

O primeiro tempo do duelo teve o Sport um pouco melhor do que o Vitória. No entanto o rubro-negro pernambucano pecou bastante nas finalizações e teve dificuldades em acertar o alvo. Diferentemente dos pernambucanos, os baianos não falharam quando tiveram uma oportunidade e ficaram na frente, com gol de Willie, que aproveitou bom passe de Richarlyson e tocou por cima de Magrão.

Assim como aconteceu no primeiro tempo do jogo, o Vitória foi novamente eficiente na segunda etapa e, com isso, garantiu a vaga para a próxima fase da competição. A equipe pernambucana não jogou mal, chegou até a empatar a partida com Rithely, mas acabou vendo Marcinho, que já tinha marcado no primeiro jogo, balançar as redes de novo e decretar a eliminação do Leão da Ilha do Retiro.

O Vitória voltará aos gramados, agora, no próximo sábado (06), às 18h30, diante do Santos, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Em partida válida pela última rodada do primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro. Também pela Série A, o Sport jogará no domingo (07), às 16h00, contra o São Paulo. O duelo será no estádio do Morumbi, em São Paulo.

Sport peca na finalização, Willie marca e deixa Vitória com boa vantagem

A partida começou com o Vitória trabalhando com a posse de bola no seu campo de ataque, mas sem assustar o goleiro Magrão nos primeiros minutos, pois o Sport estava bem postado na sua linha defensiva. Com o passar do tempo, o Leão pernambucano foi se soltando e por pouco não abriu o placar ainda antes dos dez minutos. Renê tocou para Wendel, que fez bela jogada e mandou para Ibson chutar e acertar a trave.

O técnico Ney Franco precisou fazer uma modificação na equipe ainda nos primeiros 15 minutos. Roger Carvalho, após um chute de Neto Baiano em que a bola pegou em sua coxa, sentiu dores e deixou campo para a entrada de Ednei. O Sport marcava bem e buscava o ataque, principalmente, por conta da necessidade da vitória, tendo em vista que o resultado beneficiava o Vitória.

Apesar disso, foi o Vitória quem abriu o placar. Richarlyson mandou uma boa bola para Willie, que estava livre dentro da área. O atacante do rubro-negro baiano tocou por cima de Magrão e fez a alegria da torcida. Mesmo sofrendo o gol, o Sport não ficou abatido e partiu em busca do empate. Quase conseguiu, quando Danilo cobrou uma falta na direita de ataque e Wendel desviou. A bola passou ao lado da trave esquerda e não entrou.

O Sport seguiu com presença no ataque, no entanto, os erros de finalizações era o principal problema dos pernambucanos na partida. Desta maneira, o primeiro tempo do duelo acabou ficando com o Vitória na frente do placar e deixando a vida do Leão da Ilha do Retiro bem complicada para a segunda etapa.

Sport empata, mas Vitória marca novamente e fica com a vaga

Para a segunda etapa, Sport voltou com a mesma formação utilizada no primeiro tempo. Já o Vitória retornou do intervalo com uma alteração. O atacante e autor do gol Willie deixou o time para a entrada do volante Cáceres. Com a bola rolando, o Leão da Ilha do Retiro continuou tomando as iniciativas para chegar ao empate e conseguiu com Rithely, que acertou uma cabeceada após cobrança de escanteio de Renê.

Com o jogo empatado, o Sport teria que continuar no ataque, pois ainda precisava de mais um gol para ficar com a classificação. Três minutos após empatar, o Leão acabou perdendo uma ótima chance de ficar na frente. Danilo cruzou pela esquerda, Neto Baiano tocou para trás e encontrou Felipe Azevedo, que chutou forte para fora. O time do técnico Eduardo Baptista seguiu com a pressão e teve mais algumas chances, mas desperdiçou.

Ney Franco percebeu que o Sport estava bem melhor em campo e resolveu fazer a última alteração na equipe baiana. Ele promoveu a estreia do meia Edno na vaga do atacante Marcos Júnio. Já Eduardo Baptista resolveu tirar o meia Danilo para a entrada do jovem atacante Érico Júnior. Entre chutes pra fora, o Sport viu Marcinho marcar para o time baiano. O meia recebeu uma bola dentro da área após boa jogada de Nino e só mandou para o fundo das redes.

Precisando marcar mais dois gols para ficar com a classificação, o Sport tentou ao menos empatar o duelo, mas não conseguiu. O Vitória, que ficou com um bom placar a seu favor, manteve o resultado e ficou com classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana.