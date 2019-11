Após decepcionar na Copa, Brasil enfrenta Colômbia em reestreia de Dunga

Nesta sexta-feira (5), às 22h, no SunLife Stadium, em Miami, o Brasil terá início de uma nova era sob o comando técnico de Dunga. Após comandar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2010, o treinador retorna quatro anos depois sob desconfiança e reprovação da maioria dos brasileiros. Além disso, a partida contra a Colômbia marcará o reeencontro entre Neymar e Zuñiga, protagonista de lance que tirou o atacante do último Mundial.

A última partida entre Brasil e Colômbia foi pela Copa do Mundo de 2014. Em jogo válido pelas quartas de final, disputada no estádio Castelão, em Fortaleza, a Seleção Brasileira venceu por 2 a 1 e se classificou às semifinais - sendo eliminada de forma vexatória para a Alemanha. Thiago Silva e David Luiz marcaram os gols para a amarelinha e James Rodríguez descontou para os colombianos.

No histórico de confrontos, a Seleção Brasileira leva uma ampla vantagem. Ao todo, foram 26 jogos entre as seleções principais de Brasil e Colômbia, sendo 16 vitórias brasileiras, oito empates e apenas dois triunfos colombianos. No total, a amarelinha marcou 57 gols e sofreu somente 12 tentos.

Dunga volta à Seleção para resgatar a confiança dos jogadores após vexame no Mundial

Em sua primeira convocação após o retorno à Seleção Brasileira, Dunga optou por chamar dez remanescentes da disputa da Copa do Mundo de 2014, além de nomes do futebol brasileiro. Sendo assim, a principal tarefa do treinador será resgatar a confiança, tanto dos jogadores como da torcida brasileira. Para isso, ele conta com a dedicação de seus jogadores.

''A gente vive de resultados. Somos cobrados para vencer. Queremos sempre isso. Mas o torcedor também precisa ver uma Seleção vibrante dentro de campo. Ele deve ter a certeza de que os atletas não deram só 100% ali, mas 110%. Compreendemos que a Colômbia é forte, tem o mesmo treinador há algum tempo e já vem jogando junta, mas vamos acreditar no Brasil'', disse.

Jogadores como Jefferson, Maicon, David Luiz, Luiz Gustavo, Ramires, Oscar, Willian e Neymar, que participaram da Copa do Mundo, irão começar a partida diante dos colombianos. No banco de reservas, estarão o lateral-esquerdo Marcelo e o volante Fernandinho. Para eles e também às novidades, Dunga recomendou:

Não temos que ter medo nem angústia, só prazer. - Dunga

''Todos sentiram muito, a ferida ainda está aberta, mas a oportunidade é nossa, foi dada pela segunda fez e temos que aproveitar da melhor maneira possível cada instante que estamos na Seleção. Todos nós que trabalhamos com esporte fazemos o que gostamos, então não temos que ter medo nem angústia, só prazer''. Além disso, Dunga elegeu Neymar como o novo capitão da Seleção Brasileira: ''Apesar da pouca idade, ele é experiente e tem uma boa postura, sempre agregando o grupo'', completou.

Em relação ao time que Dunga colocará a campo, mais da metade dele disputou o Mundial - com exceção apenas de Miranda, Filipe Luís e Diego Tardelli. Na parte ofensiva, Willian, Oscar, Diego Tardelli e Neymar eram os responsáveis por levar o time ao ataque nos contra-ataques. Em alguns momentos do treinamento, o técnico queria que seus comandados ''atacassem mais a bola'', com os goleiros indo a encontro da bola para evitar a antecipação dos atacantes adversários.

Cortado da Copa por lesão, Falcão Garcia será titular contra o Brasil

A Colômbia terá poucas modificações em relação ao time que disputou o Mundial. Na defesa, não estará mais o zagueiro veterano Mario Yepes, que se aposentou da seleção colombiana e deu lugar para Carlos Valdés. A maior mudança, entretanto, será no ataque. Recuperado da lesão no joelho que o tirou da Copa do Mundo, o centroavante Falcão García ficará com a vaga de Teófilo Gutiérrez.

James Rodríguez, artilheiro da última Copa do Mundo com seis gols, também é presença garantida. O meia, que foi contratado pelo Real por R$ 240,5 milhões, descartou qualquer sentimento de revanche pela derrota nas quartas de final do Mundial, por 2 a 1. ''Jogar contra eles é sempre especial e temos que sair para ganhar. Começar esse novo projeto com vitória e entender que isso seria grande para nós. Somos muito amigos, estamos sempre unidos e penso que isso deva se refletir dentro do campo'', afirmou.

Chorei muito com aquela eliminação. - José Pékerman

O atacante Neymar não foi o único que foi as lágrimas depois da última partida contra a Colômbia. ''Chorei muito com aquela eliminação, pois sabia que a gente poderia eliminar o Brasil ou qualquer outra Seleção na Copa do Mundo. Mas isso já passou. Quis o destino que nos encontrássemos de novo agora. Vou fazer o possível para vencermos'', prometeu o técnico argentino José Pékerman.

Além disso, a renovação do contrato do técnico argentino deixou os jogadores colombianos aliviados. ''É vital porque ele conhece tudo isso, sabe como jogamos e como atuamos. Penso que foi muito grande o que ele fez aqui até agora, e espero que siga assim'', completou James.

A seleção colombiana deverá ir a campo com: Ospina; Zúñiga, Zapata, Valdés e Armero; Guarín, Sánchez, Cuadrado, Ibarbo e James Rodríguez; Falcão García.