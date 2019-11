Resultado do jogo Brasil x Colômbia

0:02 Nós, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela companhia, um grande abraço e até a próxima!

0:00 Fique ligado! Em breve você acompanha aqui a crônica da partida.

23:59 Foi uma boa atuação, contra um bom time, onde mais uma vez o craque Neymar fez a diferença. Agora, o Brasil enfrenta o Equador, nesta terça-feira (9), em Nova Jérsei, nos Estados Unidos.

O árbitro apita, fim de jogo! O Brasil inicia um novo ciclo com vitória, 1 a 0 sobre o forte time da Colômbia!

45' Vamos até os 47.

44' MAICON SALVA O BRASIL! Filipe Luís desaba no campo de ataque e a Colômbia dispara pela direita. Falcao García recebe cruzamento, arma a cabeçada, mas Maicon chega antes para tirar!

43' ERRO: falta que originou o gol do Brasil não existiu.

43' Neymar arrisca de fora da área e manda por cima do gol de Ospina.

42' Boa chance para o Brasil: Robinho, Neymar e Everton Ribeiro se enrolam na grande área e o primeiro chuta em cima da zaga colombiana.

39' Última substituição na Colômbia: entra Ramos no lugar de Sanchez.

37' Uma cobrança de falta perfeita! No ângulo! Sem qualquer chance para Ospina! O Brasil sai na frente, é o primeiro gol na nova Era Dunga!

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! É DO BRASIL! GOL DE NEYMAR!

35' Recorde de público no SunLife Stadium! São 73.429 espectadores acompanhando a partida!

34' Última substituição no Brasil: David Luiz sai com dores e dá lugar a Marquinhos.

31' E para completo delírio da enorme torcida colombiana presente no estádio, Falcao García vem aí no lugar de James Rodríguez. No Brasil, Diego Tardelli sai para a entrada de Robinho.

27' Neymar cobra falta para dentro da grande área, David Luiz se estica, mas não consegue concluir a gol.

26' Duas substituições no Brasil: sai Oscar, entra Philippe Coutinho. Sai William, entra Everton Ribeiro. Na Colômbia, sai Zúñiga, entra Meija.

19' Mexe a Colômbia: sai Teófilo Gutierrez, entra Carlos Bacca. Sai Jackson Martinez, entra Guarín.

13' Ótimo momento do Brasil no jogo. Oscar recebe de costas para o gol e passa de calcanhar para Diego Tardelli, que não consegue concluir. Na cobrança de escanteio, Fernandinho manda mais uma vez por cima.

11' QUASE O PRIMEIRO DO BRASIL! Parecia replay da Copa do Mundo! David Luiz cobrou falta de muito longe e deu trabalho para Ospina, que pegou, soltou, afastou e viu Fernandinho soltar uma bomba de fora da área à esquerda de sua meta.

9' Neymar recebe o passe, domina, avança e recebe falta dura por trás. Cartão amarelo para Teófilo Gutierrez.

6' Na cobrança de escanteio, Fernandinho sobe bem e cabeceia por cima da meta de Ospina.

6' Neymar tenta cobrar a falta por baixo da barreira, a bola desvia na zaga e sai pela linha de fundo.

3' EXPULSO! Cuadrado faz falta em Neymar, reclama com o juiz, leva o segundo amarelo e vai para a rua!

3' DEFENDEU OSPINA! Linda jogada do Brasil deixou Neymar na cara do gol. O brasileiro bateu firme, mas o goleiro colombiano defendeu!

0' SUBSTITUIÇÕES DO BRASIL NO INTERVALO: sai Luiz Gustavo e entra Fernandinho, sai Ramires e entra Elias. Na Colômbia, Arias entra no lugar de Aldo Ramírez.

0' David Luiz falha e entrega a bola de presente para James Rodriguez, que manda para fora. A bola desvia em Miranda, mas o árbitro marca tiro de meta.

O árbitro apita, a bola rola e a gente se liga nos 45 minutos finais de Brasil x Colômbia!

23:08 Colômbia também já voltou. Times devem mexer, são permitidas seis alterações.

23:07 Brasil volta para o gramado.

22:58 Individualmente, Brasil fez um bom primeiro tempo, conseguiu criar algumas jogadas e melhorou ligeiramente no quesito mais grave na Copa: a ligação entre defesa e ataque. No entanto, a falta de entrosamento e de um padrão de jogo, como era de se esperar, prejudicam os brasileiros.

E termina o primeiro tempo! Nada de gols em Miami!

44' Diego Tardelli dispara pela esquerda e é parado por Sanchez com falta dura. Cartão amarelo nele!

41' Boa chance do Brasil: Maicon faz boa jogada pela direita e Neymar bate de primeira para fora.

39' Agora é a Colômbia quem responde em chute de fora da área. Jefferson cai bem pra defender.

38' Ramires arrisca de longe e Ospina defende.

38' Zúñiga faz falta em Neymar e leva cartão amarelo.

37' Zúñiga manda uma bomba de muito longe e a bola vai por cima da meta de Jefferson.

33' Aldo Ramírez recebe e bate forte de fora da área, exigindo boa defesa de Jefferson.

32' Luiz Gustavo também abusa da força e leva cartão amarelo.

32' ASSIM NÃO, OSCAR! William puxa contra-ataque em alta velocidade e deixa o meia brasileiro na cara do gol. Livre de marcação, ele se apressa e chuta mal, para fora.

29' Se do lado brasileiro Neymar é caçado, com os colombianos é Cuadrado quem sofre com o excesso de vontade do adversário. Agora foi Ramires quem derrubou o colombiano. O brasileiro foi advertido com cartão amarelo. Colombiano Sanchez também havia sido advertido.

24' PAROU! Filipe Luís recebe desmarcado, bate pro gol, Ospina defende e na volta Diego Tardell manda para as redes. O árbitro, porém, assinalou, equivocadamente, impedimento.

21' Cuadrado arrisca direto e manda por cima do gol.

19' Miranda derruba Cuadrado e o árbitro marca falta perigosa para os colombianos. Jogadores brasileiros reclamam de falta em Neymar no início do lance.

11' SÓ COM FALTA... Neymar recebe o passe na ponta esquerda, dá o drible de corpo, dispara e só é contido com a falta de Cuadrado. O árbitro mostrou cartão amarelo.

10' Lindo lançamento para Maicon que, no entanto, mais uma vez não consegue alçar a bola na área e fica com o escanteio.

5' ATENÇÃO, OSPINA! Zaga colombiana recua para o goleiro, que vacila e quase perde a bola para Diego Tardelli.

3' William faz bom passe para Maicon, que tenta o cruzamento e ganha o escanteio.

2' Filipe Luís chega forte em Cuadrado. Falta para a Colômbia.

O árbitro apita, a bola rola e a gente se liga no início da nova Era Dunga na Seleção Brasileira! Bola rolando em Miami!

22:01 Agora os fogos são nas cores da Colômbia.

FOTO: o SunLife Stadium aguarda o início da partida (Foto: Divulgação/SunLife Stadium)

21:59 Fogos em verde e amarelo explodem após a execução do hino brasileiro.

21:58 Hino Nacional Brasileiro sendo executado em Miami.

21:50 As luzes do estádio se apagam e começa o protocolo de abertura da partida.

21:46 Torcida colombiana marca presenca e é maioria no Sun Life Stadium. (Foto: Divulgação/Federação Colombiana de Futebol)

21:31 O BRASIL TAMBÉM ESTÁ CONFIRMADO. Dunga reestreia com Jefferson; Maicon, Miranda, David Luiz e Filipe Luís; Luiz Gustavo, Ramires, Oscar, Willian e Neymar; Diego Tardelli.

21:19 A COLÔMBIA ESTÁ CONFIRMADA pelo técnico José Pekerman. E Falcao García começa no banco! O onze inicial é formado por: Ospina, Zúñiga, Zapata, Valdés e Armero; Aldo Ramírez, Carlos Sanchez, Cuadrado e James Rodríguez; Jackson Martinez e Gutierrez.

21:06 Brasileiros e colombianos já começam a ocupar as cadeiras do SunLife Stadium. Do lado de fora, tem show de samba e até churrasco. (Foto: Divulgação/Sun Life Stadium)

20:47 O canadense David Gantar é o árbitro da partida de hoje.

20:45 O colombiano Zuñiga falou sobre a relação com Neymar após o acidente de trabalho entre os dois no Mundial: "Ele é muito generoso. O importante é a pessoa. O que aconteceu dentro de campo foi sem intenção. E teria sido igual se fosse o contrário. O importante agora é pensar no reencontro entre Colômbia e Brasil. Sabemos que será uma partida muito difícil", acredita.

20:42 Filipe Luís elogiou a opção de Dunga em manter parte do elenco da Copa: "Não tenho dúvida de que quanto mais tempo com o grupo e os jogadores, mais você consegue ver do que cada um precisa, as qualidades e defeitos de cada um. Sabemos como cada um se movimenta, como gostam de atacar e defender. Muita gente se conhece, não só os jogadores do Chelsea. A Alemanha passou tantos anos com o grupo fechado e foi campeã", exemplificou.

20:40 Casa do Miami Dolphins na NFL e do Miami Marlins na MLB, o SunLife Stadium receberá a partida de hoje. Expectativa é de bom público no estádio com capacidade para 76.500 torcedores. (Foto: Divulgação)

20:36 Na Colômbia, o time é praticamente o mesmo do Mundial: as novidades são o lateral-esquerdo Valdés e, claro, Falcao García.

20:33 Do time que disputou a Copa do Mundo entre os titulares, sete jogadores iniciarão a partida: Maicon, David Luiz, Luis Gustavo, Ramires, Oscar, William e Neymar.

20:30 FIQUE DE OLHO: quem também volta para a sua Seleção é Falcao García. O craque colombiano perdeu a Copa do Mundo por conta de uma lesão no início do ano e é o reforço do time de Pekerman para esta partida. (Foto: Getty Images)

20:26 FIQUE DE OLHO: depois da lesão na partida contra a Colômbia, o craque Neymar volta a defender a Seleção Brasileira justamente contra os colombianos - e como capitão. (Foto: Getty Images)

20:22 José Pekerman, por sua vez, tratou de derrubar qualquer suposto favoritismo de sua Seleção contra o Brasil: "As duas equipes estão no mesmo nível. Não podemos esquecer que o Brasil venceu o último confronto", declarou.

20:18 Às vésperas da sua primeira partida após voltar à Seleção, Dunga falou sobre o "fantasma dos 7 a 1", referindo-se, claro, à eliminação para a Alemanha na semifinal do Mundial: "Todos sentiram muito, a ferida ainda está aberta, mas a oportunidade é nossa, foi dada pela segunda fez e temos que aproveitar da melhor maneira possível cada instante que estamos na Seleção. Todos nós que trabalhamos com esporte fazemos o que gostamos, então não temos que ter medo nem angústia, só prazer", acredita.

20:15 A Colômbia venceu o Brasil em apenas dois dos 26 jogos entre as duas equipes. O último deles foi na Copa América de 1991, em Viña del Mar. No mais, são 16 vitórias brasileiras e oito empates.

20:13 O último confronto entre brasileiros e colombianos ainda está vivo na mente de todos os torcedores. Foi no Estádio Castelão, em Fortaleza, pelas quartas de final do Mundial. O Brasil abriu 2 a 0, sofreu um gol já na reta final do jogo, mas conseguiu se segurar e avançar para as semifinais. O jogo, no entanto, ficou marcado pela joelhada de Zúñiga que tirou o craque Neymar do torneio. Hoje, os dois estarão em campo.

20:10 Já a Colômbia, depois da excelente campanha na Copa do Mundo do Brasil, continua com o argentino Jose Pekerman no comando da Seleção Nacional. A nova geração colombiana vem carregada de expectativa para as duas edições da Copa América, em 2015 e 2016, e, claro, para a Copa de 2018.

20:06 Dunga comandou a Seleção em 60 jogos em sua primeira passagem: foram 42 vitórias, 12 empates e seis derrotas. Com ele, o Brasil faturou dois títulos: a Copa América de 2007 e a Copa das Confederações de 2009. De lá para cá, Dunga ainda foi o treinador do Internacional, em 2013, sagrando-se Campeão Gaúcho.

20:03 Depois do vexame na tão aguardada Copa do Mundo em casa, a Seleção Brasileira esteve no centro de uma série de debates sobre futuro, planejamento e renovação. Para a CBF, o caminho para comandar o trabalho visando a Copa de 2018, na Rússia, foi a volta de Dunga, que estreou como técnico em 2006, justamente pelo Brasil, e comandou a equipe até a eliminação nas quartas de final da Copa da África do Sul, em 2010.

20:00 Muito boa noite para você que a partir de agora se liga em todas as emoções do início da nova Era Dunga na Seleção Brasileira. Começa na noite desta sexta-feira (5), em Miami, no Sun Life Stadium, a segunda passagem do capitão do tetra no comando da amarelinha. O adversário, é a Colômbia, uma das sensações da última Copa do Mundo.