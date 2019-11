No retorno de Dunga, Neymar marca de falta e Brasil vence Colômbia

Começou com vitória a nova era sob o comando técnico de Dunga na Seleção Brasileira. Com um belo gol de falta de Neymar no segundo tempo, o Brasil derrotou a Colômbia nos Estados Unidos. Com oito remanescentes da última Copa do Mundo no time titular, o treinador montou a equipe no 4-2-3-1. Ramires e Luiz Gustavo ficaram à frente da zaga, enquanto, mais próximos do ataque, Willian foi escalado na direita, Neymar na esquerda e Oscar centralizado. Diego Tardelli tornou-se o novo centroavante da Seleção.

Confira como foi o tempo real da partida pela VAVEL Brasil

Antes do ínicio do amistoso, Neymar e Zuñiga, colombiano que fraturou uma vértebra do brasileiro após joelhada nas quartas de final do Mundial, se abraçaram. Entretanto, ambas equipes abusaram das faltas, algumas até violentas. Neymar foi perseguido em campo. Até o final de 2014, o Brasil terá disputado cinco partidas amistosas, já incluída a de ontem, contra a Colômbia, em Miami. Na terça-feira (9), a Seleção Brasileira voltará a campo para enfrentar o Equador, em Nova Jersey.

Brasil começa bem, mas esbarra na falta de entrosamento no primeiro tempo

A partida começou movimentada no estádio SunLife Stadium, em Miami. Com uma formação diferente da qual foi usada na Copa do Mundo, Dunga escalou um Brasil sem um legítimo camisa 9, com o trio Willian, Diego Tardelli e Neymar se revesando no campo de ataque. Pelo outro lado, Falcão Garcia começou no banco de reservas, a pedido da comissão técnica do Manchester Unied, clube pelo qual atua o atacante. A nova formação do Brasil mostrou que a pressão na saída de bola era intensa, mas o 4-2-3-1 utilizado pelos brasileiros saia mal para o jogo e como consequência, as jogadas só fluiam com os meias. Apesar disso, o Brasil tentava dominar a Colômbia, que não conseguia encaixar os contra-ataques.

A prova de que o amistoso estava truncado e com muitas faltas, é que a primeira chance de gol foi apenas aos 21 minutos, em cobrança de falta de Cuadrado. Com a marcação intensa dos dois lados, as jogadas pelas laterais do campo eram as melhores opções. Aos 24 minutos, pela esquerda, Filipe Luís recebeu desmarcado, bateu pro gol, Ospina defendeu e na volta, Diego Tardeli mandou para as redes. O árbitro, porém, assinalou impedimento do atacante. A partir dos 20 minutos, a partida melhorou consideravelmente, não faltando emoções aos colombianos e brasileiros presentes no estádio.

A Colômbia começou a gostar da partida e teve oportunidades de abrir o placar. Aos 37 minutos, Zúñiga chutou com força de longe e levou perigo ao gol de Jefferson. Curiosamente, o posicionamento de Neymar na partida era bastante semelhante comparado com o de Messi na Argentina. O atacante não precisava voltar pra marcar e se poupava pra posse de bola, com o Diego Tardelli na recomposição. Aos 39 minutos, mais uma vez, o camisa 10 infernizou a defesa colombiana, tocou para Ramires, que chutou para a defesa de Ospina. No geral, a Seleção Brasileira fez um bom primeiro tempo. Todavia, a falta de entrosamento e de um padrão de jogo, como já era de se esperar, prejudicaram os brasileiros.

Cuadrado é expulso e Neymar decide no segundo tempo

Chances de gols, mudanças e expulsão. Tudo isso com menos de cinco minutos do segundo tempo. Provas de que a etapa complementar começaria melhor do que a primeira. E começou. James Rodriguez e Neymar, um para cada lado, quase marcaram. Além disso, Elias e Fernandinho entraram nas vagas de Ramires e Luis Gustavo, respectivamente, pois haviam recebido cartões amarelos no primeiro tempo. Pelo lado colombiano, o lateral Arias entrou na vaga de Ramírez. Resultado: Zuñiga não seria mais o responsável pela marcação em Neymar. Quem pensou que por causa disso o camisa 10 brasileiro teria sossego, se enganou. Assim como na primeira etapa, o jogador foi caçado pelos colombianos com faltas ríspidas. E em uma delas, Cuadrado empurrou Neymar na entrada da grande área e recebeu o cartão vermelho.

Com um a mais em campo, o Brasil começou a sufocar a seleção colombiana. Aos 11 minutos, David Luiz cobrou falta, Ospina defendeu no susto, em cima da linha, e Fernandinho cabeceio em cima do goleiro. Um minuto depois, Oscar deu um belo passe de calcanhar para Tardelli, que chutou para fora. O técnico argentino José Pékerman colocou Bacca e Guarín, mas a seleção canarinha continuava na pressão, enquanto a Colômbia, ficava fechada na defesa e se segurando para não tomar gols. Aos 26 minutos, Dunga fez mais duas alterações: Everton Ribeiro e Robinho entraram nas vagas de Willian e Oscar, respectivamente.

Cinco minutos depois, Robinho e Falcão Garcia, estrelas em suas respectativas seleções, entraram para tentar mudar o resultado da partida. Porém, quem brilhou foi novamente ele, Neymar. Aos 37 minutos, quando o jogo já se encaminhava para um empate sem gols, o atacante cobrou a falta da entrada da área com muita categoria e a bola morreu no ângulo esquerdo de Ospina, que nada pôde fazer. No fim, o Brasil tocou a bola e administrou o resultado.