Resultado do jogo São Paulo x Sport no Campeonato Brasileiro 2014

17:57 O Sport cai para a oitava colocação com a derrota.

17:55 Com a vitória o São Paulo assume a segunda colocação e aguarda o resultado do Internacional para saber a posição final após a rodada.

48' Final de jogo no Morumbi, São Paulo 2, Sport 0.

45' Mais três minutos de acréscimo no segundo tempo.

43' Alteração no Sport, sai Érico Junior, entra Mike.

43' Alteração no São Paulo, sai Alexandre Pato, entra Osvaldo.

42' Cruzamento de Alan Kardec para Alexandre Pato que tenta de letra e perde mais uma chance.

39' Lançamento para Neto Baiano, Rogério Ceni deixa a área e afasta de cabeça, na sequência o goleiro não evita a trombada com o atacante e fica sentindo.

37' Alteração no São Paulo, sai Kaká, entra Boschilia.

36' Troca passes na defesa o São Paulo.

32' Alteração no Sport, sai Felipe Azevedo, entra Neto.

31' Na melhor chegada do Sport Ibson pega mal na bola e desperdiça a chance de diminuir.

30' Alteração no Sport, sai Ronaldo, entra Wiliam.

28' MAGRÃO!!! Kaká arrisca de longe e o goleiro do Sport voa para espalmar de mão trocada fazendo uma linda defesa.

27' Cobrança de escanteio para o São Paulo, Alexandre Pato cabeceia e a bola passa muito perto da trave direita do gol.

25' O Sport tenta se soltar no jogo, mas a defesa são-paulina neutraliza os ataques pernambucanos.

22' Mais um impedimento marcado de Alexandre Pato, mas desta vez incorretamente, o atacante partiu depois do lançamento.

18' Alan Kardec sobe mais alto na cobrança de escanteio e manda a bola à esquerda do gol de Magrão, segue melhor o Tricolor.

14' Alan Kardec recebe livre na entrada da área e finaliza por cima do gol de Magrão.

11' Mais uma chegada do São Paulo, mas dessa vez o auxiliar marca impedimento de Alexandre Pato.

9' O São Paulo diminui a pressão na saída de bola, o Sport tenta respirar com a posse de bola.

6' A equipe pernambucana segue atordoada em campo sem conseguir sair da defesa.

4' O São Paulo pressiona em busca do terceiro gol, se segura o Sport.

0' Começa o segundo tempo.

17:00 As equipes retornam ao gramado para o segundo tempo.

16:55 O São Paulo dominou a partida desde o início e não deu chances para o Sport, que quando ameaçou uma reação viu o Tricolor marcar um dos mais belos gols do campeonato com uma linda troca de passes rápidos. A tendência é de que o Sport se lance ao ataque no segundo tempo e deixe espaços para a equipe paulista.

46' Fim de primeiro tempo no Morumbi.

45' PERDEU!!! Pato recebe a bola na marca do pênalti, sem goleiro mas o atacante fura e desperdiça uma grande chance de ampliar a vantagem.

45' Mais um minuto de acréscimo na primeira etapa.

37' Neto Baiano vê Rogério Ceni adiantado e arrisca de longe mas sem direção.

33' Neto Baiano cobra falta direto na barreira do São Paulo e desperdiça a oportunidade de diminuir a desvantagem.

30' O Sport parece ter sentido o golpe do segundo gol.

25' Uma aula do time Tricolor de contra-ataque, com toques rápidos cinco jogadores trocaram passes rápidos até a bola chegar para Alexandre Pato dentro da área finalizar. Golaço no Morumbi.

25' GOOOOOOOOOOOOOLLLL DO SÃO PAULO!!!!!! ALEXANDRE PATO!!!!!!

24' Neto Baiano recebe a bola na linha da pequena área e Auro chega para travar a finalização e salvar o São Paulo.

22' Cavadinha de Ganso para Kaká, mas a zaga afasta o perigo.

20' Lançamento para Neto Baiano, Rogério Ceni sai da área para afastar.

18' Em vantagem no placar o São Paulo controla as ações no Morumbi.

15' No travessão!!!! Alexandre Pato solta uma bomba, a bola explode no travessão de Magrão.

14' Alteração no São Paulo, sai Paulo Miranda, entra Auro.

13' Paulo Miranda corta a finalização do Sport e fica caído no gramado. Vem alteração no São Paulo.

10' O São Paulo continua controlando as ações da partida.

7' Alan Kardec tenta o cruzamento, Rithely faz o movimento do corte mas joga contra o próprio gol, São Paulo na frente no Morumbi.

7' GOOOOOOOOOOOOOLLL DO SÃO PAULO!!!!!! Rithely faz contra!!!!

6' São Paulo consegue ficar mais presente no campo de ataque.

4' Primeiro ataque é Tricolor, Paulo Miranda cabeceia e Magrão faz a defesa.

2' As duas equipes começam errando muitos passes e buscando o lançamento longo.

0' Começa a partida entre São Paulo e Sport.

15:55 Hino Nacional no Morumbi.

15:53 O Sport tbm sobe para o gramado.

15:52 Ao som de AC/DC o São Paulo vem para o gramado.

15:50 O trio de arbitragem já está no gramado aguardando as equipes.

15:39 O trio de arbitragem já encerrou seu aquecimento no gramado e voltou aos vestiários.

15:32 Com a proximidade do início do jogo o público aumenta no Morumbi.

15:21 A equipe do Sport se aquece no gramado.

15:09 A movimentação de torcedores começa a aumentar nos arredores do Morumbi.

14:52 A partida marca também o final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A conquista simbólica do primeiro turno já é do Cruzeiro por antecipação. O São Paulo terminou o primeiro turno como a melhor equipe em duas oportunidades, em 2006 e 2007.

14:46 Quem apita a partida deste domingo no Morumbi é o árbitro Braulio da Silva Machado, da federação catarinense de futebol.

14:38 O confronto também será especial para o goleiro Rogério Ceni, que completa neste domingo exatos 24 anos de sua chegada ao São Paulo. O goleiro se apresentou ao clube pela primeira vez em 07 de setembro de 1990.

14:31 No Sport a partida deste domingo é especial para o volante Ronaldo, que ganha a vaga de titular do suspenso Wendel. "Estou tranquilo. Venho treinando bem, estou bem preparado e não tenho motivos para estar nervoso. Será um jogo difícil, mas estou pronto para fazer o meu trabalho".

14:26 Esperança de gols e assistências para Muricy Ramalho e a torcida Tricolor, PH Ganso vive sua melhor sequência na carreira, dos 43 jogos do clube na temporada o camisa 10 esteve presente em 40. O meia esteve presente em 92% das partidas do Tricolor, e vive grande fase, sendo o maior assistente do Campeonato Brasileiro e marcando gols importantes nas últimas rodadas.

14:22 As duas equipes vem de confrontos pela Copa Sul-Americana no meio de semana, o São Paulo passou pelo Criciúma e segue na competição continental. Já o Sport foi eliminado pelo Vitória, e agora segue apenas com o Campeonato Brasileiro nesta temporada.

14:18 No Sport o treinador Eduardo Baptista ainda segue com uma dúvida em sua defesa, com a possibilidade de escalar Danilo ou Érico no time que inicia a partida. "Ainda tenho uma dúvida entre Danilo e Érico Júnior. Irei observar algumas situações e olhar como posso montar a equipe. No restante, o time segue o que venho treinando, mesmo".

14:15 Para a partida deste domingo o treinador Muricy Ramalho voltou a relacionar o zagueiro Antonio Carlos, que volta de contusão. O defensor não aparecia na relação das partidas desde o dia 10 de agosto, quando foi substituído no intervalo da partida contra o Vitória com dores na panturrilha.

14:10 O São Paulo inicia a rodada como o terceiro colocado com 33 pontos, atrás apenas de Internacional e Cruzeiro. Já o Sport é o sétimo colocado com 28 pontos, e busca a vitória para se aproximar do grupo dos quatro primeiros colocados.

14:06 Apesar da invencibilidade no Morumbi, a maior goleada do confronto é do Tricolor, mas atuando na Ilha do Retiro. Na Copa dos Campeões Regionais de 2001 o São Paulo fez 5 a 0 no Sport.

14:04 Este será o 36º confronto entre as equipes, até o momento em 35 partidas são 22 vitórias do São Paulo, seis empates e sete vitórias do Sport. Pelo Campeonato Brasileiro o Tricolor venceu todos os jogos disputados no Morumbi contra o Leão.

14:00 Boa tarde leitores do VAVEL Brasil, a partir de agora você acompanha todas as emoções de São Paulo e Sport pela 19ª rodada do Campeonato brasileiro, a partida acontece no estádio do Morumbi e a bola rola às 16h.