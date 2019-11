Em jogo festivo de Rogério Ceni, São Paulo vence Sport com facilidade no Morumbi

Na tarde deste domingo (07), o São Paulo recebeu o Sport no Morumbi. O tricolor paulista não encontrou dificuldade para bater o Leão da Ilha do Retiro, que não assustou. Jogando de forma envolvente no meio de campo, o São Paulo construiu o resultado logo no primeiro tempo, quando fez 2 a 0 e poderia ter marcado outros gols, mas finalizou mal. Os gols da partida foram feitos por Rithely, contra, e Alexandre Pato.

A primeira etapa da partida foi bem tranquila para o tricolor paulista. Sem encontrar dificuldade, o São Paulo chegou rápido ao primeiro gol, enquanto o Sport quando teve uma ótima chance, com Neto Baiano, não soube aproveitar e, com isso, o tricolor não perdoou e no lance seguinte aumentou a vantagem. O Leão teve dificuldade para parar o forte sistema ofensivo dos paulistas.

Na segunda etapa, o tricolor paulista diminuiu o ritmo e, além disso, pecou bastante nas finalizações e acabou não chegando ao terceiro gol. O Sport, assim como no primeiro tempo, continuou inoperante no ataque e quando teve umas chances chutou longe e não levou perigo a Rogério Ceni, que teve uma tarde bastante tranquila.

Resultado deixa o tricolor na 2ª colocação, com 36 pontos, enquanto o rubro-negro ficou na 8ª posição, com 28 pontos. A próxima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro acontecerá já na quarta-feira (10). O São Paulo jogará, às 22h00, contra o Botafogo, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Já o Sport vai enfrentar o Santos, às 21h00, na Arena Pernambuco. A rodada marcará o início do returno da competição.

Sem dificuldades, São Paulo se impõe e marca dois gols

A partida São Paulo e Sport começou com a equipe paulista marcando bem avançado e buscando o ataque com toques envolventes. Os pernambucanos tentavam marcar, mas deixavam muito espaços e, com isso, acabaram sofrendo um gol logo no início de partida, quando Alan Kardec fez uma linda tabela com Paulo Henrique Ganso e bateu cruzado. A bola desviou em Rithely, enganou o goleiro Magrão e foi para o fundo do gol.

Após sofrer o primeiro gol, o Sport resolveu sair para o jogo e conseguiu chegar com mais qualidade pelo lado esquerdo de ataque, pois o lateral esquerdo Reinaldo deixava um buraco na marcação, em uma dessas chegadas, a bola ficou com Neto Baiano, que bateu em cima do zagueiro e ficou com o rebote, depois, sozinho de frente para gol, ele chutou, a bola desviou e foi para longe.

O Sport não soube aproveitar a melhor chance que teve para empatar a partida e desta maneira viu a velha história do “quem não faz leva” aparecer no jogo, pois no lance seguinte após o gol perdido, o meio de campo do tricolor paulista desceu tocando com grande facilidade e a bola chegou até o pé de Alexandre Pato. O atacante, com tranquilidade, só mandou para o fundo das redes.

O Leão seguiu inoperante no ataque. Neto Baiano deu alguns chutes, mas todos sem sustos para o goleiro Rogério Ceni, enquanto Felipe Azevedo e Érico Júnior, praticamente, não chutaram. No fim da primeira etapa, Alexandre Pato teve a oportunidade de fazer o terceiro, no entanto, acabou se atrapalhando e desperdiçando. Sendo assim, o primeiro tempo ficou com a vitória do tricolor paulista, por 2 a 0.

Em segundo tempo morno, São Paulo administra e fica com a vitória

Para o segundo tempo os dois técnicos resolveram não fazer modificações nas equipes. Vale lembrar, que o São Paulo já tinha feito uma substituição na primeira etapa quando Auro entrou no lugar do lesionado Paulo Miranda. Com a bola rolando, também nada mudou nos primeiros minutos, e o tricolor paulista, com toda facilidade, quase marcou o terceiro gol, mas acabou se atrapalhando no ataque.

O Sport conseguiu controlar um pouco a partida, mas também porque o São Paulo diminuiu o ritmo. O Leão começou a tocar a bola, porém, era no campo de defesa, pois a linha defensiva do tricolor paulista estava bem adiantada e exercia uma marcação pressão. Além disso, o time tricolor, quando tinha chances, não estava finalizando bem. Com o passar do tempo, o duelo ficou bem morno e oportunidades de gols sumiram.

Após alguns minutos com as equipes sem levar perigo aos goleiros. O São Paulo resolveu voltar a pressionar. No primeiro lance, Alan Kardec cabeceou livre e a bola passou ao lado da trave esquerda, depois, foi à vez de Alexandre Pato também mandar de cabeça para fora. No entanto, o lance mais perigoso foi o de Kaká, que chutou de fora da área e obrigou Magrão a fazer uma linda defesa.

O Leão foi buscar o primeiro gol na partida e teve a chance com Ibson, que ficou de frente para o gol, chutou, mas a bola desviou na defesa e foi para fora. Eduardo Baptista fez duas modificações no Sport. Ele promoveu a entrada de William e Neto nas vagas de Ronaldo e Felipe Azevedo, respectivamente. Já Muricy Ramalho tirou Kaká, que pediu para sair, e botou Boschilia.

A partida votou a ficar morna e, com isso, o São Paulo apenas administrou o resultado positivo. O Sport tentava sair em velocidade, mas não chegava bem ao ataque. Sendo assim, o tricolor paulista garantiu os três pontos.