Guerrero é absolvido pelo STJD por encontrão em árbitro

Após ser enquadrado no mesmo artigo que Petros, Paolo Guerrero foi absolvido por unanimidade pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por esbarrão no juiz Leandro Bizzio Marinho, durante a primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 27 de agosto.

O artigo 254-4 trata sobre casos contra membros da equipe de arbitragem e prevê pena mínima de 180 dias. Caso condenado, o jogador só voltaria aos gramados em abril de 2015. Diferentemente do que aconteceu com o companheiro, o camisa 9 não teve problemas durante a votação e venceu as acusações por cinco votos a zero.

O julgamento contou com o relator Felipe Bevilacqua, o mesmo de Petros, além do procurador Gustavo Silveira, que acusou o centroavante corintiano de ter agredido o árbitro. O advogado do clube alvinegro, João Zanforlim, argumentou posição incorreta de Leandro Bizzio Marinho no lance para defender Guerrero. A ausência do atleta no julgamento foi justificada por sua convocação pela seleção peruana.