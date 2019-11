Via rede social, Jorge Henrique explica provocação de Marquinhos

O Figueirense venceu heroicamente de virada o Internacional no Beira-Rio, depois de estar sendo derrotado por 2 a 0 com gols de D'Alessandro e Paulão a equipe catarinense virou o placar na segunda etapa com dois gols em 2 minutos, Everaldo, Marco Antônio e Giovanni Augusto respectivamente deram a vitória para o Figueirense que levou para Florianópolis mais três pontos e aumentou a crise no Inter.

No intervalo da partida uma suposta provocação do atleta colorado Jorge Henrique pode ter sido mais um dos motivos para o Figueirense voltar com tudo no segundo tempo, o atacante teria chamado a equipe adversária de "time de merda".

No fim da partida um dos principais jogadores do Figueirense, o zagueiro Marquinhos não deixou por isso, em entrevista respondeu a provocação: "É um time de guerreiros, como o Argel fala, mas entramos no sono no primeiro tempo. E só para deixar registrado, o Jorge Henrique falou no final do primeiro tempo que nosso time era de merda. O time de merda ganhou deles aqui dentro", retrucou o zagueiro.

Apos a resposta de Marquinhos o já polêmico Jorge Henrique usou sua página nas redes sociais se defendendo e se explicou dizendo que recebeu uma entrada do próprio zagueiro alvinegro, ainda aproveitou para dar mais uma cutucada no atleta do Figueirense: