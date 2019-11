Dado Cavalcanti finaliza treinamentos com dúvida no meio de campo

A Série B do Campeonato Brasileiro começa a ter um calendário bem apertado a partir de agora, com dois jogos durante a semana, principalmente neste mês de setembro. O Náutico foi um dos clubes que começou a sentir a dificuldade de ter pouco tempo para treinar em preparação para enfrentar o Vila Nova, nesta terça-feira (09), às 19h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

O Timbu enfrentou o Bragantino no último sábado (06), na Arena Pernambuco, e ficou no empate, por 0 a 0. Desta maneira, a equipe do técnico Dado Cavalcanti não teve tempo para realizar os treinamentos apropriados com os atletas ditos titulares, visando o confronto com o Vila Nova. Na manhã desta segunda-feira (08), que foi chuvosa na capital pernambucana, os titulares ficaram na academia do clube, enquanto o restante do elenco trabalhou no gramado do CT Wilson Campos.

Na movimentação realizada em campo, comandada pelo selecionador alvirrubro, foi feito um trabalho tático. O trabalho foi de menor intensidade por conta das fortes chuvas. Para os que ficaram trabalhando internamente, estava prevista algo mais específico, mas foi cancelado também por causa da tempestade.

Apesar disso, o comandante só tem uma dúvida para escalar o time que enfrentará os goianos. Sem contar com o volante Paulinho, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante dos paulistas, ainda não está definido quem será o substituto. Elicarlos e Marcone disputam a vaga no meio de campo.

“Não podemos excluir nenhum desses aspectos. Elicarlos é um jogador mais técnico e experiente. Já o Marcone tem força e chuta bem de fora da área. Vamos esperar um pouco mais para escolher um dos dois atletas”, disse Dado.

Outra alteração será feita nos onze iniciais, mas por opção. Rafael Cruz, que ficou de fora da última partida por estar suspenso, voltará no lugar de Neílson. Já na esquerda, Roberto seguirá. No meio, será mantida a formação com Cañete e Vinícius.

O Timba deverá enfrentar o Tigre com a seguinte escalação: Júlio César; Rafael Cruz, Mário Risso, Renato Chaves e Roberto; João Ananias, Elicarlos (Marcone), Vinícius e Cañete; Sassá e Crislan.