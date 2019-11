Jogo Brasil x Equador

00:00 Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Brasil e Equador. Acompanhe a repercussão da partida em breve aqui no site e não esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa página no Facebook!

23:55 Brasil derrota Equador e vence sua segunda partida seguida na era Dunga. Na partida de estreia contra a Colômbia, Neymar foi decisivo e marcou o gol na vitória. Desta vez, contra os equatorianos, Willian marcou o tento que deu o triunfo para a Seleção Brasileira. Próximo compromisso será no dia 11 de outubro, contra a Argentina, em Pequim.

47' FINAAAAL DE JOGO!!

45' Teremos mais dois minutos de acréscimos.

44' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! SAI: Danilo; ENTRA: Gil.

43' Valencia recebe cruzamento na marca penal e testa buscando o canto direito, mas joga para fora.

42' Coutinho lança mal da lateral esquerda para o meio e deixa nos pés de Castillo.

41' Filipe Luís cobra arremesso lateral direto para fora.

40' Brasil volta a jogar no dia 11 de outubro, contra a Argentina, em Pequim.

38' Equador cobra falta levantando na área, e a bola sai pela linha de fundo.

36' SUBSTITUIÇÃO NO EQUADOR! SAI: Ibarra; ENTRA: Martínez

35' Neymar cobra a falta, a defesa desvia, a bola vai para fora, mas o árbitro marca tiro de meta.

34' CARTÃO AMARLEO PARA ERAZO!

34' FALTA PERIGOSA! Neymar é lançado no mano-a-mano com Cangá, corta o zagueiro na meia lua e sofre falta.

32' Danilo erra passe na direita do meio campo e arma contra-ataque. Angulo recebe na entrada da área, cisca na frente de Marquinhos e acaba desarmado.

31' Philippe Coutinho chuta fraco de fora da área e Domínguez encaixa.

30' QUASE UM GOLAÇO! Neymar é acionado no passe esticado para dentro da área, tenta tirar do goleiro, mas Domínguez consegue cortar parcialmente. Na sobra Éverton Ribeiro tenta de cobertura e o camisa 22 faz nova boa defesa!

28' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! SAI: Luiz Gustavo; ENTRA: Fernandinho

27' Paredes abre na meia direita, recebe o passe com espaço e cruza do bico da área. Jefferson sai estranho, mas fica com a bola.

26' Neymar entorta Cangá na ponta esquerda, mas adianta muito na sequência e Erazo afasta.

25' Rojas domina na ponta esquerda, cisca na frente de Danilo, leva para o fundo e ela sai.

23' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! SAI: Ramires; ENTRA: Elias.

21' SUBSTITUIÇÃO NO EQUADOR! SAI: Cazares; ENTRA: Angulo

21' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! SAI: Diego Tardelli; ENTRA: Philippe Coutinho

19' Impedimento de Tardelli na meia direita do ataque.

18' Valencia tenta a finta para cima de Marquinhos na ala direita e acaba desarmado.

17' Ricardo Goulart e Éverton Ribeiro entraram para jogar pela direita do ataque.

16' QUASE!! Paredes é acionado na linha de fundo pela direita e cruza na segunda trave. Valencia vai no terceiro andar e testa firme. Jefferson faz defesa parcial e Filipe Luís salva sobre a linha!

14' Equador se manda mais para o ataque e deixa espaços para contra-ataques.

13' Cazares fica com a sobra na direita da área e chega batendo de bico. Defesa de Jefferson no meio do gol

12' Passe para Valencia dentro da área pelo meio e Marquinhos se estica todo para fazer o corte.

11' Danilo cruza da ponta direita, Neymar não consegue o cabeceio e Ricardo Goulart acaba travado por Erazo na hora do chute.

10' Neymar tenta puxar o Brasil ao ataque pela esquerda, mas Paredes acompanha o lance e faz o desarme.

9' Ibarra tabela na meia direita, recebe dentro da área e cruza rasteiro. Marquinhos só desvia e Miranda dá um bico para longe.

8' Paredes alça da meia direita para dentro da água e Miranda corta de cabeça.

7' Éverton Ribeiro recebe de Danilo no bico da área pela direita, gira para cima do marcador, invade a área e cruza por baixo. Corte de Cangá.

6' Marcado por três, Neymar vai avançando pelo lado esquerdo e consegue o lateral.

5' Brasil toca a bola com mais calma e parece estar acostumado ao gramado.

4' Éverton Ribeiro recebe no círculo central e acaba travado na hora do passe.

2' INACREDITÁVEL! Danilo faz boa jogada na ponta direita, chega no fundo e cruza rasteiro. Ela passa por Domínguez e Neymar, na pequena área, desvia no travessão!!

0' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! SAI: Willian; ENTRA: Ricardo Goulart

0' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! SAI: Oscar; ENTRA: Éverton Ribeiro.

0' SUBSTITUIÇÃO NO EQUADOR! SAI: Sornoza; ENTRA: Rojas

0' COMEÇAA O SEGUNDO TEMPO!!

22:50 Brasil jogou melhor neste primeiro tempo. Com um gol de Willian, após bonita jogada ensaiada, a Seleção Brasileira vai vencendo a do Equador por 1 a 0. Em instantes, começa o segundo tempo. Fique conosco!

46' FINAAAL DE PRIMEIRO TEMPO!

45' Mais um minuto de acréscimo.

45' Castillo domina com espaço na meia direita e alça para área. Miranda mergulha e corta.

44' Ibarra experimenta da meia direita e joga longe!

43' Ayoví recebe na ala esquerda, domina em cima da linha lateral e cruza. Marquinhos tira de cabeça.

42' Valencia bate a falta no pé direito e carimba Luiz Gustavo na barreira.

41' Cazares recebe bom passe de letra de Noboa, avança pelo meio e cai no carrinho de Luiz Gustavo. O árbitro pega falta frontal.

39' Valencia encara marcação de Miranda e acaba desarmado.

38' Marquinhos mata contra-ataque na jogada de Valencia, mas nada de cartão.

37' Ramires recebe uma pancada no meio campo, recebe atendimento do lado de fora e já volta para o jogo. O lance foi com Noboa.

36' PRA FORA!!! Diego Tardelli é acionado pelo meio no ataque, avança até a entrada da área e chuta forte de pé direito. Sobre o gol!

35' NA TRAVE!!! Valencia recebe de Paredes na direita da área, fica com Miranda na sua frente e chuta por baixo. Ela passa por baixo da mão de Jefferson e pega no pé da trave esquerda!

34' Paredes tenta sair em velocidade pela direita do campo de defesa, adianta muito e perde para Luiz Gustavo.

33' Foi o terceiro gol de Willian na Seleção Brasileira.

32' Willian recebe de Neymar na intermediária, coloca velocidade e estica para dentro da área. No vazio!

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL!! WILLIAN! Jogada bem ensaiada na cobrança de falta da intermediária. Oscar rola com Neymar que, de primeira, dá um tapa para dentro da área. Willian entra nas costas da zaga e cutuca na saída de Domínguez!

29' Neymar tenta abrir a jogada na direita com Danilo, mas joga nos pés de Ayoví.

28' Muita ligação direta e pouca bola no chão neste primeiro tempo.

27' POR CIMA! Neymar bate colocado com o pé direito e joga sobre o travessão de Domínguez!

26' Luiz Gustavo avança pelo meio com a canhota, protege pedindo a falta e recebe. Cazares deu tranco por trás faltoso. Boa chance para o Brasil!

25' O campo pequeno dificulta a troca de passes das duas seleções. Jogo truncado.

24' Ayoví bate falta do meio campo para dentro da área e manda direto pela linha de fundo.

23' Cazares gira para cima de Miranda na esquerda do ataque e perde para o camisa três brasileiro.

22' Falta de Neymar sobre Cangá na meia esquerda do ataque brasileiro.

21' UUUH!! Lançamento da defesa para o ataque nas costas da defesa. Neymar escapa em velocidade, traz para a entrada da área pelo meio e chuta. Sobre o travessão de Domínguez!

20' Brasil encontra dificuldades para manter a bola no setor ofensivo.

19' Diego Tardelli recebe de Willian na direita da área, perde no corpo para Cangá e o Equador ganha tiro de meta.

18' Danilo lança muito forte na direita do ataque, mas joga mais para Erazo, que domina e recua.

17' Neymar aperta marcação para cima de Paredes e comete falta.

16' Equipes não conseguem chegar ao gol.

15' Oscar lança do meio campo nas costas da defesa. Willian chegaria bem, mas Erazo de estica todo e consegue o desvio.

14' Noboa lança pelo meio buscando Valencia e o camisa 13 cai. Falta de Miranda.

13' Ramires finta Sornoza na meia direita, invade a área e cruza nas pernas de Erazo.

12' Lançamento para Sornoza na esquerda do meio campo, mas o camisa 17 não domina e Danilo ganha arremesso.

11' Tudo bem com o camisa cinco do Equador. Segue o jogo.

10' Ibarra recebe carrinho masi forte de Filipe Luís e fica sentindo.

9' Neymar traz a jogada na diagonal, da esquerda para dentro, e estica buscando Willian, mas o passe foi muito forte.

8' Filipe Luís recebe de Neymar na esquerda da grande área e cruza para dentro. Corte de Erazo se jogando de carrinho.

7' Valencia é lançado na direita da área, Miranda chega no tranco legal e consegue o desarme.

5' Ambas das seleções estão com treinadores novos. Dunga e Vizuete fazem apenas seu segundo jogo a frente de Brasil e Equador, respectivamente, em 2014.

4' Equador toca a bola no campo de defesa. Brasil aperta na marcação.

2' Brasil começa o amistoso mais no campo de ataque.

1' Primeira falta dura do jogo em cima do Willian!

0' COMEÇAA O JOGO!!

21:57 Hinos nacionais já executados. Tudo pronto para a bola rolar!

21:30 EQUADOR CONFIRMADO! Domínguez, Paredes, Cangá, Erazo e Ayoví; Ibarra, Noboa, Castillo e Sornoza; Cazares e Enner Valencia.

21:30 BRASIL CONFIRMADO! Jefferson; Danilo, Miranda, Marquinhos, Filipe Luis; Ramires, L.Gustavo e Oscar; Willian, D.Tardelli e Neymar.

20:30 Edvin Surisevic, dos Estados Unidos, será o árbitro da partida entre Brasil e Equador. Ele será auxiliado pelos compatriotas Frank Anderson e Peter Manikowski.

20:25 O estádio MetLife, em Nova Jersey é o palco do confronto de logo mais entre Brasil e Equador. O estádio tem capacidade para 82 mil torcedores e promete receber bom público. (Foto: Getty Images)

20:23 O técnico Vizuete terá algumns desfalques importantes para o confronto diante do Brasil. São eles: o capitão Antonio Valencia, o atacante Jefferson Montero e o meia Felipe Caicedo. O treinador explicou suas omissões, revelando que Montero e Valencia pediram para não jogar. ''Eles me pediram para não jogarem neste momento, porque eles estão em processo de adaptação física e tática em seus clubes. Quando eles estiverem prontos, eles vão voltar e dar tudo de si para a seleção''

20:20 Se na Copa do Mundo, o Brasil possuia jogadores altos no ataque como Fred e Jô, na nova era Dunga isso não será mais prioridade. Um grupo de “baixinhos”, cujos mais altos são Oscar e Diego Tardelli, com 1,79m, enquanto Philippe Coutinho mede 1,71m, a Seleção Brasileira terá mesmo que trocar muitos passes pelo chão, em velocidade. Gols em bolas aéreas serão raros. ''Esse grupo vai ter a mentalidade de buscar sempre o gol. Pela qualidade técnica que eles têm, precisam fazer isso. Para ganharmos, é preciso jogar bem. Não há outra forma'', disse Dunga.

20:16 FIQUE DE OLHO: Juan Cazares, meia do Equador. O jogador comemorou sua estreia pela seleção principal no final da semana passada ao se destacar na goleada sobre a Bolívia, em Fort Lauderdale. O jovem do River Plate mostrou seu potencial com um passe magistral que colocou Valencia na cara do gol para marcar o terceiro da goleada de 4 a 0. (Foto: AFP)

20:13 FIQUE DE OLHO: Neymar, atacante do Brasil. Após a lesão na partida contra a Colômbia na Copa do Mundo, o craque voltou a defender a Seleção Brasileira justamente contra os colombianos e foi decisivo. O camisa 10 e capitão anotou um belo gol de falta e deu a vitória na reestreia de Dunga. (Foto: Getty Images)

20:10 Com uma lesão a região próxima à patela, osso da região frontal do joelho, David Luiz será desfalque. O zagueiro não quis prever quanto tempo irá durar a recuperação, mas adiantou que já iniciou o tratamento com o departamento médico da CBF, para depois dar sequência no PSG. "Infelizmente acusou uma lesãozinha perto da patela. Não sei muito bem os termos médicos, mas vamos ficar com o grupo, viver essa atmosfera. Já comecei o mesmo tratamento que faria no Paris, só vou dar continuidade. Queria estar bom amanhã (terça-feira), mas depende da forma como o corpo vai reagir e aceitar essa reação", lamentou.

20:06 O volante Luiz Gustavo aprovou Neymar como o novo capitão do Brasil. Entretanto, ressaltou a importância de haver divisão de responsabilidades. Os outros 10 jogadores também precisam falar e cobrar. ''Dunga mesmo falou que não há um só capitão. Os 11 podem falar, se comunicar, se ajudar. Todos têm responsabilidade suficiente para cobrar um companheiro. O Neymar carrega a faixa, mas tem que ouvir também porque com humildade fica mais fácil para todo mundo. Se ele faz uma sombra no adversário, já ajuda muito. E ele tem essa noção, é um moleque muito bom, estão todos muito satisfeitos com o Neymar e a opção dele como capitão.''

PRÉ-JOGO: Seleção brasileira encara a seleção equatoriana sem Maicon e David Luiz

20:03 Para o lugar de Maicon, Fabinho, de 20 anos, será o substituto. Jogador do Monaco, da França, o lateral-direito nunca atuou como profissional no Brasil. Com passagem pela equipe de juniores do Fluminense, estreou no Real Madrid, em maio de 2013, sob o comando de José Mourinho e ao lado de jogadores como Cristiano Ronaldo, Di Maria e Benzema. Neste domingo (7), recebeu a notícia da convocação por telefone. ''Estava no quarto jogando videogame com os meninos, recebi a ligação do Gilmar me avisando da convocação e que teria de ir para os Estados Unidos. Quando recebi a notícia, fui para o banheiro atender porque os meninos estavam fazendo um pouco de barulho e foi para eles que contei primeiro. Depois liguei para minha mãe, para minha namorada, para minhas irmãs e contei para os amigos. Não acreditava. Mostra que temos de estar sempre preparados para surpresas como essa''

20:00 Em relação as dificuldades previstas para enfrentar a Seleção Brasileira, o treinador Vizuete acredita que o time poderá repetir um boa exibição, assim como aconteceu no sábado, em Miami, na goleada sobre os bolivianos. ''Contra o Brasil será muito difícil. Eles têm uma boa equipe, mas também contamos com jogadores muito bons.''

19:56 O Equador, entretanto, passa por uma grande reformulação. O técnico Sixto Vizuete, que substituiu o colombiano Reinaldo Rueda, é apenas interino e na primeira convocação deu chances para inúmeros novatos. A principal dúvida para Vizuete para o jogo contra o Brasil é no gol. Como o goleiro Máximo Banguera voltou para o Equador, para defender o Barcelona pela Copa Sul-Americana, Alexander Domínguez e Adrián Bone disputam a posição.

19:53 O Brasil terá algumas baixas para o jogo desta terça-feira (8). O zagueiro David Luiz está vetado por lesão, enquanto o Maicon foi cortado por indisciplina. Sendo assim, duas vagas se abriram com relação ao time que encarou e venceu a Colômbia na sexta-feira por 1 a 0, em Miami. Danilo deverá herdar a vaga na lateral direita e o jovem Marquinhos na zaga. No mais, os outros nove jogadores serão os mesmos, pelo menos de acordo com o último treino antes do duelo, nesta segunda-feira (8). Assim, Jefferson será o goleiro, Miranda atuará na zaga e Filipe Luís na lateral esquerda. O meio será formado por Luiz Gustavo, Ramires, Willian e Oscar, e o ataque por Neymar e Diego Tardelli.

19:50 O Equador, empolgado pelo triunfo sobre a Bolívia por 4 a 0, no sábado (6), promete uma formação ofensiva para o jogo contra o Brasil. O técnico interino Sixto Vizuete cogita escalar o time com três jogadores de ataque. Apesar de no momento ser apenas uma solução temporária, Vizuete tem sido elogiado por dirigentes da Federação Equatoriana de Futebol por estar dando oportunidade a jovens jogadores, especialmente aos que atuam na liga do país.

19:46 O amistoso será mais uma oportunidade para o Dunga observar novos jogadores e avaliar o rendimento de outros que participaram das últimas competições pelo time brasileiro. O técnico afirmou que se mostrou agradavelmente surpreendido com a exibição da equipe diante dos colombianos e espera que o rendimento seja ainda melhor no segundo amistoso. Ele pretende fazer o maior número de substituições para observar os convocados, principalmente os que estão recebendo a primeira oportunidade.

19:43 O último encontro entre as duas equipes foi no dia 13 de setembro de 2011, pela Copa América, disputada em Córdoba, na Argentina. Naquela ocasião, o time era dirigido por Mano Menezes e venceu por 4 a 2, com gols de Neymar e Alexandre Pato, dois cada.

19:40 O Brasil tem um retrospecto possui ampla vantagem no confronto com a seleção do Equador. No total, foram disputados 28 jogos, com 23 vitórias, três empates e apenas duas derrotas. A maior goleada brasileira foi 9 a 1, aplicada na Copa América disputada em 1949. A última vez que a Seleção Brasileira foi derrotado pelos equatorianos foi em 2005, em Quito, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. No confronto, os brasileiros balançaram as redes muito mais vezes: são 84 gols e apenas 20 sofridos pelos rivais sul-americanos. O retrospecto com o técnico Dunga também é vencedor, com três triunfos e uma igualdade, em quatro jogos.

19:36 O Equador, por sua vez, goleou por 4 a 0 a Bolívia em partida amistosa disputada na noite deste sábado (6) no Lockhart Stadium, de Fort Lauderdale (Flórida).

19:33 Depois do vexame da Copa do Mundo, começou com vitória a nova era sob o comando técnico de Dunga na Seleção Brasileira. Com um belo gol de falta de Neymar no segundo tempo, o Brasil derrotou a Colômbia nos Estados Unidos por 1 a 0.

19:30 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Brasil e Equador, partida válida pelo amistoso internacional, a ser disputada às 22h, no estádio MetLife, em Nova Jersey.