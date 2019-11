Corinthians finaliza venda de Romarinho para o Qatar

Nesta terça-feira (9), o Corinthians concretizou a venda de Romarinho para o El Jaish, do Qatar. A negociação, que já estava encaminhada há alguns dias – o atacante, inclusive, não participou da última partida diante do Criciúma por conta da venda -, foi finalizada e o atleta se apresentou na nova equipe.

Através do Instagram, Romarinho postou uma foto posando com o manto do seu novo clube. No El Jaish, que também conta com o brasileiro Bruno Mendes, ex-Coritiba, e foi o último clube de Nilmar, que chegou a negociar com o Timão para ser o substituto de Romarinho, o atacante vestirá a camisa 31, mesmo número que utilizou na sua passagem pelo Parque São Jorge.

Contratado na metade de 2012 pelo Corinthians, Romarinho não demorou para cair nas graças da Fiel Torcida. Logo em sua primeira partida como titular, no dia 24 de junho, o atacante fez dois lindos gols diante do Palmeiras na vitória por 2 a 1 no principal clássico paulista – a estreia havia sido sete dias antes, na derrota por 1 a 0 diante da Ponte Preta.

Três dias depois, o atacante entrou para a história do clube alvinegro. Na primeira partida da final da Copa Libertadores da América, contra o Boca Juniors, o então camisa 21 entrou no decorrer do segundo tempo e, aos 40 minutos, anotou o gol de empate, calando La Bombonera e ajudando o Timão a conquistar o tão sonhado título continental.