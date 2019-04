William Rocha lamenta vacilo do Atlético-PR nos acréscimos: ''Uma pena''

Nesta quarta-feira (10), o Atlético-PR foi derrotado para o Grêmio em Porto Alegre, na Arena por 1 a 0. Com este resultado, o Furacão soma mais uma partida sem vitórias no Brasileirão, já ampliando para seis jogos.

William Rocha, que ganhou a vaga do ex-titular Dráusio, havia saído lesionado de campo na última partida contra o Palmeiras e destacou a atuação do time durante a maior parte do jogo. Além disso, lamentou o resultado no final:

"Fizemos uma excelente partida, uma pena levar o gol no final. Temos que estar ligados durante todo o jogo, no caso deste, durante os 96 minutos de jogo." ressaltou o zagueiro atleticano.

Com boa parte do tempo conseguindo conter as ações do time gremista, William Rocha destacou a entrega do time, mas reiterou que é necessário continuar trabalhando:

"O que precisamos é trabalhar, continuar trabalhando para buscar a virada desses resultados. Sabiamos que o jogo contra o Grêmio aqui seria difícil, mas o time tem potencial e qualidade, vamos trabalhar para buscar mudar isso" completou William.

O Atlético-PR volta a campo, neste domingo (14), às 18h30, contra o Vitória, em busca de um resultado melhor na Arena da Baixada, para tentar reverter a atual situação.