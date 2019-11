Para voltar ao G-4 e com retorno de selecionáveis, Corinthians recebe Atlético-MG na Arena

Na primeira rodada do returno, a 20ª do Campeonato Brasileiro, o Corinthians recebe o Atlético Mineiro nesta quinta-feira (11), às 19h30, na Arena Corinthians - o duelo também coloca frente a frente as duas equipes que se enfrentarão nas quartas-de-final da Copa do Brasil. O grande objetivo do alvinegro paulista é confirmar o mando de campo, vencer os mineiros e retornar ao G4, posição perdida por conta dos resultados dessa quarta-feira. O Galo, oitavo colocado, não é derrotado há três partidas e pode assumir a quinta colocação dos corinthianos em caso de vitória.

Para o duelo, ambas as equipes terão jogadores retornando dos amistosos com suas seleções e serão reforços. No Timão, Gil e Elias defenderam a Seleção Brasileira, Lodeiro a uruguaia e Guerrero representou o Peru. Diego Tardelli, principal atacante do Atlético-MG, também retorna dos amistosos com o Brasil e deve ser um importante reforço para os mineiros, visto que Jô, o atacante titular, completou cinco meses sem marcar um gol.

Mano deve ter time completo para o duelo; Petros é a única dúvida

A princípio, o técnico Mano Menezes terá a sua disposição todo o elenco disponível para o confronto diante do Atlético-MG. Com o retorno de Gil, Elias, Lodeiro e Guerrero dos compromissos com as suas respectivas seleções e de Luciano suspenso, o comandante deve ter força máxima nesta quinta-feira.

“Lodeiro treinou hoje (quarta-feira) à tarde e, a princípio, todos os jogadores estão relacionados. Gil, Elias e Paolo também. Foi isso que combinamos previamente. Vamos ter uma conversa com todos amanhã, próximo ao meio-dia, para analisar a condição de cada um, e tomar as decisões sobre o aproveitamento deles, se para início, se no decorrer... Vai depender disso. É uma coisa particular. Cada jogador sabe como reage”, comentou Mano.

Entretanto, um desfalque de última hora pode promover alterações na equipe. Punido pelo STJD por conta da agressão ao árbitro Raphael Claus no clássico contra o Santos, o meio-campista Petros conseguiu um efeito suspensivo e pode participar das últimas partidas do Timão. Porém, o novo julgamento do camisa 40 está marcado para a tarde desta quinta-feira. Caso seja novamente punido, Petros está fora da partida contra o Galo.

Durante a semana, o grande assunto no Corinthians foi a possibilidade de reforçar a equipe. Com a venda de Romarinho, o Timão perdeu um atacante no elenco e especulava-se a contratação de um substituto. Mano Menezes, entretanto, afirmou que não irá atrás de reforços e que o elenco tem condições de se manter no topo da tabela. Sem poder contar com Guerrero, na seleção, Luciano, suspenso, e Romarinho, vendido, no último domingo, o técnico colocou como titular o garoto Malcom, de apenas 17 anos.

“Se temos essas possibilidades, as condições financeiras fogem daquilo que é a filosofia do clube neste momento. Entendemos que os jogadores que estão aqui satisfazem aquilo que quero, e comprovaram isso nessa semana. Se tivermos, numa emergência extrema, principalmente para a situação de ataque, vou recorrer às categorias de base” afirmou.

Em meio a problemas, Galo conta com retorno de Tardelli

Servindo a Seleção Brasileira nos amistosos contra Colômbia e Equador, o atacante Diego Tardelli desfalcou a equipe do Atlético Mineiro nas últimas partidas, mas está de volta ao alvinegro. O jogador desembarcou nesta quarta-feira (10) em São Paulo e se juntou a delegação atleticana. Mesmo cansado, o camisa 9 disse que está a fim de jogar e que a experiência com a seleção foi espetacular.

“Experiência foi a melhor possível. Poder jogar esses dois jogos como titular e vencer os dois jogos. Agora focado no Atlético-MG, voltadas as atenções para o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Estou preparado para jogar, já quero atuar de novo e com muita vontade de jogar pelo Atlético-MG”, afirmou.

O retorno de Tardelli é fundamental para Levir Culpi, que terá uma dura missão de montar uma equipe com muitos desfalques. São dez jogadores que estão no departamento médico e fora da partida desta quinta-feira: Dátolo, Emerson, Josué, Lucas Cândido, Maicosuel, Marion, Pedro Botelho, Pierre, Rafael Carioca e Réver.

Além dos desfalques certos, Levir não poderá contar com o atacante Guilherme pelos 90 minutos. Se recuperando de lesão na coxa, o atleta disse estar confiante para começar jogando, mas que ainda não consegue aguentar o ritmo de uma partida completa.

“Já dá para iniciar. Não sei se os 90 minutos completamente, porque tem esse receio do retorno. A cada dia vai melhorando a questão física e estou confiante para esta quinta-feira” comentou.

No primeiro turno

Na estreia de ambas as equipes no Brasileirão, o Atlético-MG recebeu o Corinthians no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). Em uma partida de baixo nível técnico e poucas oportunidades de gol, o Galo foi ligeiramente superior, mas os times não sairam do zero.

ESCALAÇÕES

Galo: Victor; Alex Silva, Leonardo Silva, Otamendi e Emerson Conceição; Pierre e Leandro Donizete; Guilherme (Neto Berola), Ronaldinho, Diego Tardelli e Fernandinho (Marion)

Técnico: Paulo Autuori

Timão: Cássio; Fagner, Cleber, Gil e Fábio Santos; Ralf, Guilherme (Bruno Henrique), Petros e Jadson (Zé Paulo); Luciano (Guerrero) e Romarinho

Técnico: Mano Menezes