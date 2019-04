Dado Cavalcanti elogia atuação do Náutico, mas ressalta: "Não podemos perder a humildade"

Nesta sexta-feira (12), em partida válida pela 22ª rodada da Série B, o Náutico venceu o Ceará por 2 a 1 graças a dois gols do atacante Sassá. O avançado Magno Alves descontou para os visitantes, chegando ao 14º gol no certame e se firmando no topo da artilharia. Com o triunfo conquistado na Arena Pernambuco, o Timbu foi a 34 pontos e assumiu provisoriamente a sexta posição, voltando a sonhar com o acesso à Série A. Já o Vozão estacionou nos 38 pontos e, apesar do revés, permaneceu no G-4, mais precisamente na terceira colocação.

Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico alvirrubro Dado Cavalcanti elogiou a atuação de seus comandados e, mesmo relatando que a luta pelo acesso à Série A já é uma realidade, ressaltou que a equipe precisa "manter os pés no chão". O comandante ainda apontou o alvinegro cearense como a melhor equipe da Segundona.

"O resultado dá muita confiança. Vencemos a melhor equipe da Série B e que podemos vencer outros times deste porte. Não podemos perder a humildade do jogo de hoje. Estamos perto do G-4. Estamos encaminhando uma briga que está ficando mais clara e evidente. Não podemos perder a força de perceber nossos erros. Precisamos manter os pés no chão", avaliou Dado.

O treinador também comentou sobre o esquema adotado no clássico nordestino. Os donos da casa se preservaram na defesa e conseguiram frear o poder ofensivo do adversário, diminuindo os espaços a partir do momento em que partiam rumo ao ataque.

"É um time que busca sempre o gol e com ao menos cinco jogadores na frente. O que eles não gostam é quando enfrentam um adversário que espera eles na defesa. Por isso coloquei uma marcação na linha do meio campo e fiquei esperando as ações deles", revelou o técnico timbu.

"Tiramos as finalizações de longa distância deles. No todo, acho que tivemos as oportunidades de marcar, tivemos espaços para sair com a posse da bola e conseguimos fazer os gols. Não marcamos apenas", concluiu.

Na próxima semana, o Alvirrubro da Rosa e Silva terá mais um duelo frente a uma equipe do G-4 na Arena Pernambuco. Dessa vez, o adversário será o Joinville, líder da Série B com 40 pontos, em confronto a ser disputado na próxima terça-feira (16), às 19h30m.