Para voltar ao G-4, Ceará enfrenta líder Avaí no Castelão

Diante de seu torcedor, o Ceará tenta voltar ao G-4, mas para isso terá que passar pelo líder Avaí, melhor visitante do campeonato e invicto há nove jogos na Série B. A partida na Arena Castelão começa às 21h50 desta sexta-feira (19).

No primeiro turno, jogando na Ressacada, Avaí e Ceará empataram em 1 a 1, com gols de Diego Jardel e Bill. Na história, cearenses e catarinenses se enfrentaram 22 vezes, com 11 vitórias avaianas, cinco do Vozão e seis empates.

Ceará quer voltar à regularidade para não se afastar do G-4

Desde a 7ª rodada, quando bateu a Ponte Preta por 3 a 2, o Ceará sempre esteve entre os quatro primeiros da Série B. Mas, com apenas uma vitória nas últimas quatro partidas, o Vozão saiu do G-4 após o 0 a 0 com o Paraná, em Curitiba, e, 16 rodadas depois, deixou a zona de classificação à Série A 2015.

Para a partida diante do Avaí no Castelão, o Ceará terá dois retornos garantidos: o artilheiro do time, Magno Alves e o volante João Marcos, que foram poupados da partida contra o Paraná na Vila Capanema, estarão à disposição do treinador Sérgio Soares para enfrentar o Avaí. O zagueiro Sandro está em processo de recuperação de uma contusão muscular e pode estar disponível para o confronto contra os catarinenses.

Por outro lado, o atacante Bill, que levou o terceiro amarelo e irá cumprir suspensão automática, e o meia Ricardinho, expulso na última partida pelo Vozão estão fora da partida. O Ceará é o 5º colocado da Série B, com 39 pontos. Dentro de casa, foram 11 jogos, com sete vitórias, dois empates e duas derrotas.

Geninho viaja com dúvidas na escalação que vai enfrentar o Ceará

Com três vitórias consecutivas, o Avaí assumiu a liderança da Série B e abriu cinco pontos em relação ao 5º colocado, que é justamente o Ceará, próximo adversário. Há nove jogos sem perder e com apenas uma derrota nos últimos 15 jogos, o Leão da Ilha vai à Fortaleza manter esse bom retrospecto na Segundona.

Diferente das últimas partidas, o técnico Geninho não confirmou a escalação do Avaí. O atacante Anderson Lopes, que cumpriu suspensão na vitória por 3 a 2 sobre o Sampaio Corrêa, deve voltar e assumir a vaga de titular. Assim, o treinador avaiano escolherá um, entre Roberto e Paulo Sérgio, para ser titular contra o Ceará.

Outra dúvida para o técnico do Leão é em relação ao camisa 10 Marquinhos, que foi essencial para a última vitória avaiana e não participou do último treino antes da viagem para o Nordeste, mas está com a equipe. Se as dores persistirem, Diego Jardel deve ocupar o seu lugar. Eduardo Costa, com um problema do joelho, segue fora, assim como o lateral-esquerdo Carlerto. O Avaí lidera a Série B com 44 pontos. Fora de casa, o time não perde há quatro meses, desde 23 de maio. Em 11 jogos longe de Florianópolis, foram sete vitórias, dois empates e duas derrotas.