Para se consolidar ainda mais na liderança, Cruzeiro recebe o Atlético-MG no Mineirão

Neste domingo (21), o Cruzeiro recebe o Atlético-MG no Mineirão, e com o apoio de sua torcida, quer conquistar a vitória para se isolar ainda mais na liderança da competição. O Galo precisa da vitória para se aproximar do G-4.

As duas equipes vem de bons resultados na última rodada. Enquanto o Cruzeiro venceu o Atlético-PR no Mineirão, o Atletico-MG conquistou uma bela vitória diante do Góias, fora de casa.

Na última partida entre as duas equipe, o Galo saiu vencedor ao vencer de virada a Raposa por 2 a 1, no Estádio Independência, em uma partida cercada de polêmicas por conta da arbitragem.

O Atlético-MG vai em busca de sua primeira vitória no novo Mineirão. Desde que o estádio foi reinaugurado, o time alvinegro jamais venceu o Cruzeiro jogando no Gigante da Pampulha.

Com volta de Goulart, Marcelo Oliveira arma o time para o clássico

O técnico Marcelo Oliveira conta com um reforço de extrema importância: o meia Ricardo Goulart volta ao time após cumprir suspensão. Se por um lado o treinador conta com o retorno de Goulart, o meia Júlio Baptista, substituto do meio-campista na partida contra o Atlético-PR na última quarta-feira (17), sentiu uma lesão e está fora.

Marcelo Oliveira lamentou a ausência de Júlio Baptista e falou da importância da vitória para a equipe se consolidar ainda mais na liderança.

"É exatamente isso. Infelizmente o Júlio (Baptista) vai ficar um período curto se recuperando. Isso pode acontecer em um campeonato com jogos tão frequentes. O importante é que estamos preparando um time forte, envolvente e que possa fazer um grande clássico. Seria importantíssimo uma vitória em relação à tabela e também pela seriedade do jogo", disse o treinador.

O treinador disse que espera uma partida difícil, mas deixou claro que o Cruzeiro quer a vitória.

"Esse é o nosso sentimento. Espero um jogo difícil, pelo fato de ser um clássico. Temos que pensar unicamente em fazer o nosso papel bem feito. A gente tem hoje uma diferença importante, expressiva, mas não definitiva. O clássico tem uma situação favorável. É uma mobilização natural. Vamos pelas duas frentes. Ganhar para creditar pontos na tabela e também seria importante ganhar um clássico dentro do nosso campo", ressaltou Marcelo.

A partida vai ter uma importância a mais para um jogador do elenco: o meia Everton Ribeiro, que chegou no ano passado, irá completar 100 jogos com a camisa celeste, e logo em um clássico.

O meia comemorou a marca centenária: "É uma marca muito especial, em um ano e oito meses de Cruzeiro pude chegar a estes 100 jogos, que é muito difícil se tratando de um clube grande como é o Cruzeiro, de excelentes jogadores e com uma história brilhante. Estou muito feliz de realizar este feito em um clássico. Espero poder comemorar com uma vitória que seria muito importante", disse.

Tardelli retorna à equipe e Levir Culpi tem dúvidas para definir a equipe

O treinador Levir Culpi ganhou a volta de alguns jogadores que não jogaram a última partida: os volantes Pierre e Josué foram liberados pelo departamento médico e estão disponíveis. Marcos Rocha, que cumpriu suspensão, o zagueiro Leonardo Silva e os atacantes Diego Tardelli e Luan, que foram poupados, retornam à equipe. O atacante Jô, que sofreu uma pancada no joelho, é dúvida.

Levir não confirmou a escalação, mas revelou que tem uma base em mente, e que deve ser repetida.

"Eu sou um cara misterioso, principalmente nessa hora. Mas, na verdade, quem analisa nosso time, pode perceber que não há muitas situações para definir. Temos uma base que deve ser repetida, assim como o Cruzeiro", disse Levir.

Após ser poupado na partida contra o Góias, o atacante Diego Tardelli volta ao time titular. Tardelli explicou o motivo que o levou a ser poupado e garantiu estar 100% para o clássico.

"Entramos num consenso. Se jogasse contra o Goiás nas condições que estava poderia ser preocupante para o clássico, e não queria ficar de fora. Pedi para ser poupado porque estava no meu limite físico e precisava de uma semana. E nela deu para recuperar e fazer o que tinha que ser feito. Agora estou bem, do jeito que gosto, recuperado e 100% para domingo", disse o atacante.

O atacante aproveitou e jogou o favoritismo da partida para o Cruzeiro: "Por ser mando deles, claro que a responsabilidade maior é do Cruzeiro, por estarem na liderança e por tudo que eles vêm fazendo. E a gente joga sem tanta, entre aspas, responsabilidade".

O zagueiro Leonardo Silva afirmou que espera um jogo difícil e sem favoritos.

"Independentemente da posição que cada um ocupa no campeonato, o clássico é sempre difícil, é sempre um grande jogo. Não tem favorito, só vamos saber quem foi o vencedor do jogo quando o juiz apitar o final da partida", disse Léo Silva.