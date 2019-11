Resultado do jogo Cruzeiro x Atlético-MG no Campeonato Brasileiro 2014

18:00 Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Cruzeiro e Atlético-MG. Acompanhe a repercussão da partida em breve aqui no site.

17:59 Em um jogo sensacional, o Galo abriu 2 a 0 no primeiro tempo com Carlos e Diego Tardelli, o Cruzeiro econtrou o empate com Ricardo Goulart e Alisson, no final da patida, Carlos marcou e decidiu o clássico mineiro.

ACABOUUU!! O GALO SURPREENDEU O LÍDER DO CAMPEONATO E CONSEGUIU A VITÓRIA NO MINEIRÃO!!!

45+1 A estrela de Carlos brilhou novamente!! O jogador recebeu um belo passe de Leandro Donizete e marcou o gol no final da partida.

45+1 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GAAAAAAAAAAAALO!!!!!

43' Substituição no Cruzeiro. Entra: Willian. Sai: Everton Ribeiro.

42' QUAAAAAAAASE!! Dátolo chuta com força e bola é desviada no meio do caminho.

39' Cartão amarelo para Diego Tardelli. O atacante do Galo fez falta no meio-campo e recebe cartão.

38' Cartão amarelo para Leandro Donizete. Jogador fez falta dura no meio-campo.

37' Dagoberto tabela com Borges e chega em velocidade na área, o jogador finaliza para fora e perde grande chance no jogo;

33' Na cobrança, Lucas Silva carimba a barreira.

32' Donizete faz falta em Everton Ribeiro, falta é perigosa.

31' Substituição no Cruzeiro. Entra: Borges. Sai: Marcelo Moreno.

29' QUAAASE!!! Everton Ribeiro faz boa jogada e deixa Marcelo Moreno em ótima condição, jogador manda para cima do gol.

27' Substituição no Atlético-MG. Entra: Eduardo. Sai: Guilherme.

25' Marcos Rocha faz belo cruzamento para o meio da área, Tardelli não consegue atingir.

23' Dátolo arrisca de longe, forte, e passa perto do gol.

22' Substituição no Cruzeiro. Entra: Dagoberto. Sai: Alisson.

21' Ricardo Goulart arrisca cruzado e Victor consegue fazer a defesa.

17' NA TRAVEEEE!!! Goulart recebe lançamento e econtra Alisson na área, o garoto finaliza na trave,

16' Substituição no Atlético-MG. Entra: Douglas Santos. Sai: Emerson Conceição.

13' Alisson cruza na cabeça de Mayke, Victor faz a defesa tranquilamente no lance.

8' Time atleticano tenta mostrar força, Carlos escora e Luan finaliza para fora. Jogador foi atingido por Edigío no lance.

6' Marcelo Moreno escora e o garoto Alisson faz um golaço, de voleio, paa empatar a partida no Mineirão.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO!!

4' Galo tem novo contra-ataque, Leandro Donizete tenta esticar a bola para Guilherme, que acaba saindo.

3' Marcos Rocha toma a bola e tenta lançamento, passe saiu muito forte.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!

16:57 O Cruzeiro dominou as ações do primeiro tempo, mas o Galo aproveitou o bom momento e fez dois gols em sequência. No final da primeira etapa, a equipe celeste diminuiu o placar. A partida promete ser quente no segundo tempo.

ACABA O PRIMEIRO TEMPO!! CRUZEIRO 1X2 ATLÉTICO-MG!!

45+1 GOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO!! Everton Ribeiro faz grande jogada e deixa Ricardo Goulart sozinho na pequena área.

45' Ricardo Goulart tem chance na pequena área e perde chance.

42' Bomba é estourada e Marcelo de Lima Henrique paralisa partida, clima é quente no Mineirão.

40' Em grande passe de Dátolo, Tardelli completa e amplia a vantagem do time alvinegro no Mineirão.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GALOOOOOOOO!!!

38' Luan cabecea e bola sobra para Carlos na pequna área, Atlético-MG sai à frente do placar.

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GALOOOOO!!

36' Tardelli arrisca de longe e isola a bola.

32' VICTORR!!! Bola sobra na entrada da área para Everton Ribeiro, que chuta colocado e goleiro faz nova defesa.

31' Ricardo Goulart arrisca chute da entrada da área e Victor faz a defesa.

27' Marcelo Moreno tenta drible na área e acaba sendo desarmado, Cruzeiro tem novo escanteio.

22' No momento, as ações do jogo são dominadas pelo Cruzeiro. Atlético-MG tem dificuldades para sair jogando.

19' VICTOR!!! Em cobrança de escanteio, Dedé sobe alto e leva perigo, goleiro atleticano dá um tapa na bola para afastar.

19' Cruzeiro tem 63% da posse de bola no início de partida.

16' Na cobrança, Alisson isola para a linha de fundo.

15' Donizete faz falta dura em Alisson.

13' Tardelli erra passe e dá oportunidade de contra-ataque para Everton Ribeiro, o jogador acionou Marcelo Moreno, que acabou sendo desarmardo por Leonardo Silva novamente.

9' Com Diego Tardelli e Guilherme, Atlético-MG chega rapidamente ao ataque, mas acaba levando contra-ataque da equipe Celeste e Leonardo Silva chega para desarmar.

5' Cruzeiro chega com velocidade ao ataque, mas arbitragem já sinalizava impedimento de Edgío.

4' Tardelli tenta o cruzamento para a área e Dedé chega para afastar.

1' NO TRAVESSÃO!!! ALISSON RECEBE BOLA NA ÁREA E MANDA UMA BOMBA NO TRAVESSÃO, JOGO COMEÇA QUENTE.

0' COMEÇA O CLÁSSICO MINEIRO

15:55 Qual o seu palpite para a partida? Deixe nos comentários.

15:52 O Mineirão está complemente lotado, a partida irá se iniciar nos próximos minutos!

15:28 Cruzeiro sem muitas novidades: Fábio; Mayke, Dedé, Léo, Egídio; Henrique, Lucas Silva, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart; Alisson e Marcelo Moreno.

15:25 Levir Culpi surpreendeu e decidiu entrar com uma formação bastante ofensiva na partida.

15:24 Time do Atlético-MG está escalado: Victor, Marcos Rocha, Léo Silva, Jemerson e Emerson Conceição; Donizete, Dátolo e Guilherme; Luan, Carlos e Tardelli

15:11 Everton Ribeiro completa seu centésimo jogo com a camisa do Cruzeiro, o jogador chegou à Minas Gerais e logo causou grande impacto, com belas atuações e títulos conquistados, o meia agora faz parte da seleção brasileira.

15:07 Na chegada do ônibus do Atlético-MG no Mineirão, a torcida do Cruzeiro atirou objetos contra a delegação do Galo.

14:45 Palco do futebol mineiro, o Minerão será a sede de mais uma decisão. É esperado casa cheia, mais de 45 mil ingressos já foram vendidos. A torcida do Atlético-MG terá direito a 10% dos ingressos.

FIQUE DE OLHO: Marcelo Moreno, atacante do Cruzeiro. Moreno vive uma grande fase com a equipe celeste e está entre os artilheiros do Campeonato Brasileiro, o jogador se destaca nas jogadas áereas e pode ser um grande pesadelo para a defesa alvinegra no clássico. (Foto: Getty Images)

FIQUE DE OLHO: Guilherme, meia do Atlético-MG. O jogador já brilhou bastante nos clássicos pelo lado celeste e agora espera repetir o sucesso com a camisa do Galo. Voltando de lesão há pouco tempo, Guilherme foi importante na vitória sobre o Goiás, onde o atacante marcou dois gols. (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

14:40 Sem grandes experiência nos clássicos mineiros, Lucas Silva garante estar pronto para enfrentar o Galo: "Estou mais preparado. Vejo esse clássico diferente por já ter vivido outros clássicos, por ter passado por grandes jogos aqui no Cruzeiro e também por já ter sido campeão. É um amadurecimento normal e natural. Espero que, como no outro clássico, que consegui uma bola na trave, nesse quem sabe eu consiga fazer um gol."

14:37 Marcelo Oliveira exaltou Egídio e importancia do jogador para o esquema tático celeste: "Acho que essa saída do Egídio por um tempo deve ter feito o torcedor refletir um pouco mais sobre a importância desse jogador. Eventualmente, ele tem até uma ou outra situação que pode evitar no campo defensivo, por que é muito técnico. Mas ele dá um volume muito grande ofensivo. Como temos esse apelo, que o torcedor gosta, é um jogador muito benéfico ao time. Ainda bem que ele voltou e vai nos ajudar muito daqui pra frente.",

14:35 O técnico Marcelo Oliveira não tem problemas para escalar o Cruzeiro e vai com uma equipe completa para cima do maior rival.

14:34 Guilherme acredita na vitória do Galo e mira G-4 do Brasileirão: "Não tem gosto especial. Já joguei do lado de lá contra o Atlético-MG, já joguei pelo Atlético-MG contra o Cruzeiro. O sabor que tem que ter é da vitória e se a gente conseguir isso seria maravilhoso. Um jogo como esse a gente só pensa em jogar bem e vencer. Depois é que a gente vê as consequências em relação a pontuação e a tabela, mas a gente tem a consciência que uma vitória nos coloca em uma condição boa. Temos elenco, temos time para encostar mais no grupo de cima."

14:32 Levir também comentou sobre o clássico e suas motivações: "Essa que é a dificuldade de decidir. Têm vários fatores positivos e outros negativos, e se usar só os positivos leva vantagem, mas fica a dúvida, porque no jogo ocorre de tudo. Por isso tem que tomar a decisão e não se arrepender, porque não se sabe o que ocorreria da outra forma. Tenho confiança que, no jogo mais importante da temporada, ele (Jô) possa fazer o gol. Mas o Jô também tem um problema no joelho e isso pode prejudicá-lo para o jogo. Estamos analisando tudo e queremos fazer o melhor. Não tem nada definido, e não é questão de mistério, e sim de espera para saber dos jogadores."

14:30 "Podem (voltar), fizeram o treinamento hoje, observei e houve reação positiva deles. E é até possível a utilização sim, teremos mais um treino amanhã (sábado) e vamos observar melhor para definir.", disse Levir Culpi.

14:27 Porém, o técnico tem duas novidades para a partida: Pierre e Josué estão a disposição.

14:24 Levir Culpi tenta resolver os problemas de lesões para conseguir escalar o time. Com o departamento médico cheio de jogadores, o técnico teve mais duas baixas: Claudinei está praticamente fora da partida e Jô sofreu uma pancada e pode ficar de fora.

14:20 O Cruzeiro enfrentou o Atlético-PR no Mineirão e venceu o jogo por 2 a 0, líder isolado da competição, a equipe celeste busca sua primeira vitória contra o rival nesse ano e se aproximar mais ainda do quarto título.

14:17 Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Galo venceu o Goiás pelo placar de 3 a 2 e encostou no G4 da competição, uma vitória hoje será fundamental para tentar chegar entre os quatro melhores do Brasileirão e garantir vaga na próxima Libertadores.

14:15 Na última partida, as equipes protagonizaram um clássico polêmico e cheio de erros de arbitragem. A partida terminou com o resultado de 2 a 1 para o Atlético-MG. Moreno abriu o placar, Marion e André guiaram a equipe alvinegra na vitória.

14:12 A maior goleada do confronto é do Atlético-MG, o time alvinegro goleou o Cruzeiro por 9 a 2, o jogo foi realizado em 27 de novembro de 1927 os gols foram marcados por Said (3), Mário de Castro (2) , Jairo (3) e Getúlio; Ninão descontou duas vezes para a equipe celeste, que na época se chamava Palestra Itália.

14:11 Em um clássico disputado por mais de 90 anos, Os números de Atlético-MG e Cruzeiro em relação ao clássico são diferentes: Segundo o Galo, são 482 partidas disputadas, com 195 vitóra para o time alvinegro e 161 para a equipe celeste; já a raposa contabiliza 464 jogos, com 181 vitórias para o Atlético e 160 para a equipe celeste.

14:10 Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil! Hoje temos o clássico entre Cruzeiro x Atlético-MG, e claro, você acompanha todos os detalhes conosco.