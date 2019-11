Resultado do jogo Flamengo x Fluminens no Campeonato Brasileiro 2014

18:00 Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Flamengo e Fluminense. Acompanhe a repercussão da partida em breve aqui no site e não esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa página no Facebook!

17:56 Fluminense começou pressionando no segundo tempo. Depois dos 20 minutos, o Flamengo equilibrou e pressionou até o final, mas não conseguiu traduzir isso em gols. Eduardo da Silva e Fred marcaram os gols do clássico carioca.

48' FINAAAAAL DE JOGO!!

46' CAVALIERI! Everton pega o rebote de cruzamento na área e tenta a finalização de canhota, mas para no goleiro do Flu.

45' CARTÃO AMARELO PARA CARLINHOS!

45' João Paulo cruza da esquerda, a defesa afasta mal e Lucas Mugni finaliza sobre o gol.

45' Mais três minutos de acréscimos.

43' CARTÃO AMARELO PARA RAFINHA!

42' Jean faz nova falta em Everton e a torcida do Fla reclama, pedindo a expulsão do volante tricolor, que já tem amarelo

41' Márcio Araújo para o jogo com a bola nos pés e pede para que haja troca da bola, que estaria murcha.

40' Público e renda: Pagantes: 37.918; Presentes: 41.666; Renda: R$ 1.588.090,00

38' Léo Moura chuta da entrada da área e Diego Cavalieri segura firme.

37' Lucas Mugni bate escanteio da esquerda e a bola faz a curva por fora do campo.

36' Jean cobra falta da esquerda para área e Paulo Victor afasta de soco.

35' Élton é lançado e o auxiliar ergue a bandeira.

34' CARTÃO AMARELO PARA JEAN!

33' Bruno coloca para correr pela direita, mas perde a bola para João Paulo.

32' Faltas cometidas: Flamengo 10 x 10 Fluminense.

31' João Paulo bate falta da esquerda para área e Fred corta de cabeça.

30' Mugni cobra a falta, a bola desvia na zaga tricolor e passa raspando a trave de Cavalieri.

29' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! SAI: Wagner; ENTRA: Gustavo Scarpa.

28' Lucas Mugni cruza da esquerda e Marlon afasta de cabeça.

26' Wagner faz boa jogada pela esquerda e tenta o passe para Cícero na entrada da área, mas Wallace faz o corte.

25' Os dois times voltam a errar muitos passes no meio campo.

24' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! SAI: Alecsandro; ENTRA: Elton.

23' Gabriel cruza forte demais da direita e a bola se perde pela lateral, do outro lado.

21' Gabriel recebe nas costas de Carlinhos, livre, mas o impedimento é marcado.

20' Finalizações: Flamengo 6 x 11 Fluminense.

19' Faltas cometidas: Flamengo: 9 Fluminense: 8

18' UUUH!! Após cruzamento da esquerda, Fred cabeceia para fora com muito perigo. Grande chance desperdiçada.

17' CAVALIERI! Gabriel recebe na entrada da área e finaliza para o gol, mas o goleiro tricolor, bem posicionado, faz a defesa.

16' Conca faz a cobrança de escanteio fechada e Paulo Victor, de soco, tira a bola da grande área.

15' Fred recebe pela ponta esquerda e cruza desviado. Escanteio para o Fluminense, que pressiona.

13' Cícero cruza e Paulo Victor vai no alto para segurar firme.

13' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! SAI: Luiz Antônio; ENTRA: Gabriel.

11' Conca acerta um chute no peito de Everton, todos os jogadores do Flamengo pedem a expulsão do meia argentino, mas o árbitro alivia.

10' Everton faz grande jogada, mas Luiz Antônio cruza para ninguém.

9' Luiz Antonio dá passe pelo meio e encontra Alecsandro na cara do gol, mas o impedimento é marcado.

8' Alecsandro recebe ótima enfiada de bola, mas em posição irregular.

7' O Fluminense melhora no segundo tempo. A torcida tricolor se anima no Maracanã.

6' Rafinha arranca pelo meio e toca para Conca, que gira e manda para Fred. O passe é muito forte e vai para fora.

5' UUUH!! Fred domina dentro da área, solta uma bomba de canhota e Paulo Victor faz uma defesa fantástica.

3' Wagner dá passe de primeira para Cícero, mas Paulo Victor sai bem do gol e defende.

2' UUUH!! Lucas Mugni lança para dentro da área e Alecsandro acerta um belo chute de primeira, que passa perto de gol.

1' Fluminense já fez duas alterações, contra uma do Flamengo.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!

0' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! SAI: Valencia; ENTRA: Rafinha.

16:50 Flamengo começou melhor o primeiro tempo e abriu o placar no Maracanã com Eduardo da Silva. Com a saída do atacante, contundido, o Fluminense melhorou e empatou na reta final com Fred. Em instantes, começa o segundo tempo. Fique conosco!

48' FINAAAL DE PRIMEIRO TEMPO!!

47' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! SAI: Henrique; ENTRA: Marlon

45' Teremos mais três minutos de acréscimo.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! FRED!! Conca levanta na área e Fred cabeceia no canto esquerdo baixo.

41' Jean chuta da entrada da área, a bola desvia e se perde pela linha de fundo.

40' Bruno levanta a bola da direita e Fred cabeceia para fora.

38' CARTÃO AMARLEO PARA VALENCIA!

37' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! SAI: Eduardo da Silva; ENTRA: Lucas Mugni.

36' Jogo recomeça.

34' No lance anterior, o goleiro Paulo Victor se chocou com Henrique e recebe atendimento médico no gramado.

33' Conca bate falta da intermediária e Paulo Victor voa para cortar de soco.

33' PASSES ERRADOS: Flamengo: 13 Fluminense: 15

31' Eduardo da Silva fica caído no gramado sentindo dores e recebe atendimento médico.

30' Posse de bola: Flamengo: 51% Fluminense: 49%

28' Everton dispara pela esquerda em contra-ataque, dá bonito drible em um marcador e arrisca de longe. A bola vai para fora, sem assustar Cavalieri.

27' CARTÃO AMARELO PARA MÁRCIO ARÁUJO!

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO!! EDUARDO DA SILVA!! João Paulo cruza na área e a zaga do Flu não corta. Eduardo da Silva, na raça, chuta para marcar.

24' QUASE! Carlinhos faz o cruzamento e Cícero se antecipa à zaga e toca de cabeça, mas a bola sai à esquerda do gol.

23' Contra-ataque do Flamengo. João Paulo dispara pela esquerda, mas adianta muito a bola. Henrique toma a frente e é empurrado pelo lateral rubro-negro. A falta é marcada.

22' O jogo começou veloz, mas agora está amarrado no meio campo.

21' João Paulo recebe bom passe na esquerda, mas acaba adiantando demais e comete falta em Henrique.

21' Finalizações: Flamengo 1 x 2 Fluminense

20' Desarmes: Flamengo 5 x 6 Fluminense.

19' Everton bate falta da direita para área e Henrique afasta de cabeça.

18' CARTÃO AMARELO PARA CONCA!

18' Novo cruzamento na área tricolor. A bola passa por todo mundo e Chicão domina. O zagueiro, no entanto, chuta muito mal, por cima do gol.

17' Márcio Araújo ameaça chutar e toca para Alecsandro. Na área, o centroavante cruza rasteiro, e a defesa tricolor afasta.

16' Flamengo iniciou esta 23ª rodada do Brasileirão na décima posição, com 29 pontos.

15' Fred domina na entrada de área, mas chuta fraco.

14' Fred busca jogo no campo de defesa e sofre falta de Chicão.

13' Eduardo da Silva á lançado, mas Elivélton faz o corte e a bola fica com o goleiro Diego Cavalieri.

12' Passes errados: Flamengo 2 x 6 Fluminense.

11' Luiz Antônio parte pela ala direita. Elivélton cede o lateral.

10' IMPEDIDO! Cícero é acionado na área, em posição irregular. Sua bicicleta que acertou a trave não valeu.

9' Carlinhos apoia pela esquerda e cruza enviesado. Paulo Victor dá o tapa para escanteio.

8' João Paulo insiste. Agora descola cruzamento. Alecsandro cabeceia bem marcado por Elivelton e a bola sobra limpa para Cavalieri defender.

7' Eduardo da Silva toca na esquerda para João Paulo e Valencia corta de carrinho.

6' O Fluminense continua troca passes no campo de ataque, mas tem dificuldades para adentrar a área.

5' Fluminense tem mais posse de bola, mas o Flamengo parte em velocidade no contra-ataque quando faz a recuperação.

4' Conca tenta abertura na esquerda para Carlinhos, mas Léo Moura corta.

3' UUUH!! Alecsandro toca ótima bola para Everton. O meia invade a área tricolor sozinho e enche o pé! Cavalieri espalma e faz grande defesa, salvando o Tricolor!

2' Wagner tenta toque para Fred na área, mas Wallace intercepta pelo Flamengo.

1' Everton escapa pela direita e cruza na área. Henrique afasta de cabeça pelo Fluminense.

0' COMEÇAAA O JOGO!!!

15:55 FOTO | Times já no Maracanã! (Foto: Reprodução/Twitter)

15:54 Equipes perfiladas para a execução do Hino Nacional.

15:51 Times de Fla e Flu já em campo no Maracanã. Em instantes, começa o jogo!

15:40 FLUMINENSE ESCALADO! Cavalieri, Bruno, Elivelton, Henrique e Carlinhos; Valencia, Jean, Cicero, Wagner e Conca; Fred

15:40 FLAMENGO ESCALADO! Paulo Victor, Leo Moura, Chicão, Wallace e JP; Cáceres, L. Antonio, M. Araujo e Everton; Eduardo e Alecsandro

14:30 Dewson Fernando Freitas da Silva será o árbitro da partida. Aspirante ao quadro da Fifa, ele será auxiliado pelos gaúchos Marcelo Bertanha e José Antônio Chaves.

14:25 O Maracanã é o palco do confronto de logo mais entre Flamengo e Fluminense. O estádio tem capacidade para 73 mil torcedores e promete receber bom público. Neste sábado, os ingressos para o Maracanã Mais, os mais caros sendo comercializados e que atende às duas torcidas, foram todos negociados. Na sexta-feira, o Setor Norte, destinado aos rubro-negros, já não tinha mais entradas à venda. No total, 33 mil ingressos já foram vendidos. A carga é de 56.604 ingressos.

14:23 Antes mesmo da bola bolar, a arbitragem colocou Flamengo e Fluminense em confronto às vésperas do clássico. Isso porque na partida contra o Palmeiras, o Flamengo marcou um gol depois de um domínio com a mão de Eduardo da Silva. O clube paulista ainda reclamou pênalti de João Paulo em Henrique. Essa situação provocou uma declaração de Mário Bittencourt, vice de futebol do Fluminense, em entrevista coletiva na sexta-feira (19). A resposta do Flamengo aconteceu na manhã deste sábado (20).O vice de futebol do clube, Alexandre Wrobel contrariou as declarações de Bittencourt. Ele, inclusive, fez uma ironia ao rival, mas sem citar o motivo, que seria referente à atuação do dirigente como advogado nas audiências no STJD que levaram a Portuguesa para a Série B no lugar que seria inicialmente do Fluminense.

14:20 O atacante Alecsandro, artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro, com seis gols, aposta em um clássico muito movimentado e com bola na rede. O jogador disputou apenas um Fla-Flu desde que chegou ao clube, em janeiro desde ano, e passou em branco na derrota por 2 a 0 pelo primeiro turno da competição nacional. ''São duas equipes que jogam para frente, tentando a vitória. Vai ser um clássico de muitos gols. Dificilmente vai ficar no 0 a 0'', afirmou.

14:16 FIQUE DE OLHO: Fred, atacante do Fluminense. Com sete gols no Brasileirão, o atacante costuma ser decisivo em clássicos. Mostrou isso no primeiro turno ao marcar o gol da vitória contra o Flamengo. (Foto: Getty Images)

14:13 FIQUE DE OLHO: Paulo Victor, goleiro do Flamengo. Tornou-se titular absoluto do gol Rubro-Negro após chegada de Vanderlei Luxemburgo e tem a confiança dos jogadores e da torcida. (Foto: Getty Images)

14:10 O Fluminense ocupa é o sexto lugar, com 35 pontos. Contra o Flamengo, o Tricolor tenta voltar à zona da Libertadores, o que não acontece há seis rodadas. ''O Campeonato é assim. Os adversários estão todos próximos. Estamos nessa situação há muito tempo. De novo é mais uma oportunidade. Quem consegue uma sequência de vitórias, chega bem lá em cima.' 'Para Cristóvão Borges, o clássico será complicado. Além disso, ele elogiou o rival, atual décimo, com 29 pontos, afinal, mudou de patamar desde a chegada de Luxemburgo. ''Saiu de uma posição bastante incômoda no campeonato. É uma equipe mais forte, está organizada. Deu essa consistência, organização a equipe. O time vem jogando de forma bastante sólida.''

14:08 Sobre se há favorito para o clássico, Vanderlei Luxemburgo, que treinou o Fluminense em 2013, afirmou que é 'sempre muito igual'. ''Clássico, né? É sempre muito igual. Quando cheguei o time não fazia gol fora de casa, não ganhava fora de casa, passou a virar. Em algum momento vai ganhar do Fluminense. Espero que seja esse. Mas é difícil, é um clássico que tem história, vamos jogar sabendo que é uma equipe de muita qualidade, um excelente time'', disse.

Série A 2014: Fluminense Football Club

14:06 Em coletiva, o técnico do Fluminense Cristovão Borges preferiu fugir das perguntas sobre escalação ou formação tática. Wagner, após cumprir suspensão, e Carlinhos, recuperado de lesão na coxa direita, estão à disposição após a derrota para o Vitória. A tendência é que o lateral e o meia jogue domingo. ''Não existe titular absoluto. Pela maneira que jogamos, as suspensões, as lesões... não existe isso. Quem estiver melhor, vai ao jogo. O Carlinhos foi bem hoje (sexta) no treino. Vamos ver se ele vai bem amanhã (sábado). Eles jogaram a maior parte dos jogos''

14:03 Outra vez diante de um confronto com o Fluminense, o meia Everton faz avaliação da evolução do Flamengo na tabela do Brasileirão deste ano, mas coloca o pé no freio na hora de falar do G-4. ''Estamos muito perto ainda da zona de rebaixamento. Se a gente conseguir essa vitória diante do Fluminense, poderemos dar um passo a mais. Mas sabe-se também que será um jogo complicado. O Flu tem uma equipe excelente. Um passo de cada vez. Primeiramente, sair lá debaixo. Sabemos como é difícil jogar lá embaixo. Agora que demos um passinho, temos que focar e manter isso aí'', avaliou.

14:00 Sem revelar o time do Fluminense que irá a campo neste domingo, o técnico Cristóvão Borges conversou com dois jogadores no treino da manhã deste sábado (20) podendo indicar algumas de suas decisões. Ao pé do ouvido, ele falou com Fred e Carlinhos antes de liberar o grupo para o rachão. O papo com o atacante foi um pouco mais longo. Ambos falaram e gesticularam apontando para posições no gramado. Já o lateral-esquerdo, que deve voltar a ser titular após ser barrado e se recuperar de uma lesão na coxa direita, ouviu mais do que falou.

13:56 Após o revés na rodada passada, ficou o sinal de alerta ligado nas Laranjeiras. Isso porque o primeiro gol sofrido pelo Fluminense na derrota por 3 a 1 para o Vitória, fez o técnico tricolor Cristóvão Borges dar atenção a mais ao posicionamento da defesa em cobranças de escanteio. Na manhã deste sábado (20), após rachão, ele armou praticamente todo o time para treinar este tipo de jogada. Apenas o volante Jean e os meias Conca e Wagner não participaram. Diguinho também ficou fora, pois havia saído do gramado mais cedo por sentir dores na coxa esquerda.

Série A 2014: Clube de Regatas do Flamengo

13:53 Assim como Cristóvão, Vanderlei Luxemburgo também fez mistérios em relação a escalação. Para o substituto de Canteros, suspenso, Luiz Antonio, Amaral e Muralha são os principais candidatos. Além disso, o treinamento foi acompanhado por alguns familiares de jogadores e por integrantes de uma escolinha do clube. Quando a atividade foi aberta, a comissão técnica já comandava um trabalho de finalização, cobranças de falta e treinos específicos para os zagueiros. Luxemburgo relacionou 23 jogadores e voltou a incluir o argentino Lucas Mugni, que se recuperou de dores musculares.

13:50 No treno desta sexta-feira (19), o primeiro treino em preparação ao clássico contra o Flamengo, o técnico Cristóvão Borges não indicou qual o time do Fluminense a ser escalado no clássico. Em entrevista coletiva, o treinador preferiu fugir das perguntas sobre escalação ou formação tática. Como o trabalho de sábado deve ser leve, a equipe tricolor é um mistério. Será conhecida apenas momentos antes do confronto das 16h de domingo pelo Brasileirão.

Guia VAVEL do Brasileirão Série A 2014

13:48 Em julho, quando Vanderlei Luxemburgo assumiu o Flamengo, a fase era bem complicada. O Rubro-Negro sofria com números muito ruins no Campeonato Brasileiro, sem perspectiva. Com ele, conseguiu fazer gol e vencer como visitante, saiu da lanterna da competição e está entre os 10 primeiros colocados. Neste domingo, no Maracanã, o desafio será vencer pela primeira vez no ano o Fluminense. Neste ano, foram dois jogos. O Fluminense venceu os dois. Primeiro, por 3 a 0, pelo Campeonato Carioca, na única derrota do Flamengo na campanha do título. A segunda aconteceu no primeiro turno do Brasileiro por 2 a 0.

13:46 Por sua vez, o Fluminense, na última rodada, vem de derrota para o Vitória, no Barradão. Após sair na frente com o gol de Cícero, a equipe baiana conseguiu a virada na etapa complementar com tentos de Dinei, William Henrique e Vinicius.

13:43 Na última rodada, o Flamengo ficou apenas no empate em 2 a 2 com o Palmeiras, no Pacaembu. Com gols de Canteros e Alecsandro, a equipe carioca teve primeiro tempo avassalador, mas no intervalo, já com Valdívia, o Alviverde acordou e empatou com gols de Diogo e Victor Luís.

13:40 O último encontro entre as equipes foi com vitória tricolor no Maracanã. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, pela 4ª rodada, o Fluminense derrotou o Flamengo por 2 a 0. Fred e Chiquinho, um em cada tempo, marcaram os gols do jogo.

13:36 Este será o 49º duelo entre os rivais na competição nacional, que servirá como um tira-teima para a liderança do confronto na história: cada um tem 18 vitórias, além de 12 empates. Atualmente, o Flamengo lidera os principais quesitos no duelo contra o Fluminense. O Rubro-negro tem mais vitórias no geral (111 contra 102) e a maior goleada no duelo em Brasileiros (5 a 0, em 1989) desde a edição de estreia, em 1971.

13:33 Flamengo e Fluminense se enfrentam em posições diferentes na tabela de classificação. O Rubro-negro teve uma recuperação surpreendente após a chegada de Luxemburgo. Com ele, saiu da lanterna e atualmente, ocupa a 10ª colocação. Por sua vez, o Tricolor atravessa uma irregularidade. Nas últimas cinco partidas, a equipe comandada por Cristóvão Borges conquistou três empates, uma vitória e uma derrota, ocupando a 6ª posição do Brasileirão.

13:30 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Flamengo e Fluminense, partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputada às 16h, no Maracanã.