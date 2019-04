Paraná sai atrás, mas busca empate diante do Avaí

Jogando em Curitiba, o Avaí buscava a liderança, que vinha até os 41 do segundo tempo, mas o Paraná buscou o empate e cada time ficou com um ponto na partida pela 24ª rodada da Série B. Marquinhos abriu o placar pros catarinenses aos 22 do segundo tempo e, já aos 41, o zagueiro Jean conseguiu o empate pros paranistas.

Com o resultado, o Paraná chegou a 31 pontos e ocupa a 13ª posição da Série B, ainda com 10 pontos de vantagem pra zona do rebaixamento. O Avaí, 10 partidas invicto, chegou a 46 pontos e caiu pro 3º lugar na tabela.

Na próxima rodada, o Paraná vai à Arena Pernambuco enfrentar o Náutico, na próxima sexta-feira (26), às 19h30. No sábado (27), o Avaí joga na Ressacada diante do Boa Esporte, às 16h10.

Avaí domina primeiro tempo de poucas chances em Curitiba

O começo de jogo na Vila Capanema foi de bastante estudo. Com muitas passes errados e com pouca inspiração, os times não criaram muito até os 17 minutos, quando Roberto, no contra-ataque, descolou grande passe em profundidade pra Anderson Lopes, que bateu, mas parou em grande defesa do goleiro Murilo.

Após essa primeira chance, o Avaí começou a tomar conta do jogo. Com mais posse de bola, o time catarinense dominava o jogo e a partida se desenvolvia, praticamente, apenas no campo de defesa do Paraná. Aos 22, o Leão da Ilha chegou com perigo mais uma vez. Bocão descolou cruzamento pela direita, Anderson Lopes desviou de cabeça e ela sobrou pra Marquinhos. O camisa 10 avaiano bateu, e mais uma vez, o goleiro do Paraná fez importante defesa. Aos 31, foi a vez de João Filipe arriscar de longe, mas a finalização foi por cima do gol.

A principal chance do Paraná foi aos 41, quanto Adaílton sofreu falta e aacabou sendo substituído. Em seu lugar, entrou Giancarlo, que após ter nogociações fracassadas com o Coritiba, permaneceu no Paraná. Na cobrança da falta, Lúcio Flávio colocou na área e Jean desviou pra fora.

Avaí sai na frente, mas Paraná luta e alcança o empate

Pro segundo tempo, o Paraná começou apertando o Avaí. A primeira chance paranista foi aos 10, quando Ricardinho levantou de pé esquerdo pra área e Giancarlo desviou de cabeça pra fora. Dois minutos depois, Paulinho colocou pra Edson Sitta na entrada da área, o volante bateu forte, mas a zaga evitou que ela chegasse ao gol.

Porém, na primeira chegada do Avaí na segunda etapa, o Leão alcançou o empate. Aos 16, Anderson Lopes fez jogada pelo lado esquerdo e cruzou pra dentro da área. Marquinhos apareceu, dominou e bateu forte pra marcar seu quarto gol na Série B e abrir o placar pro Avaí.

A partir daí, o Paraná passou a criar as principais chances do jogo e Giancarlo, foi desperdiçando-as. Aos 23, Júlio César colocou na área, Vágner saiu mal e ela bateu nas costas de Giancarlo e encobriu o gol avaiano. Cinco minutos depois, em outra jogada de Júlio César, o meia avançou pelo lado esquerdo, foi até a linha de fundo e cruzou. Giancarlo subiu mal e o desvio de cabeça foi pra fora. Giancarlo teve outra chance aos 32, quando Ricardinho subiu pelo lado direito, colocou na área e o atacante, mais uma vez, desviou pra fora.

Aos 41, de tanto tentar, o Paraná foi recompensado. Lúcio Flávio bateu falta pra dentro da área, o zagueiro Jean subiu e desviou de cabeça pra empatar o jogo na Vila Capanema e fechar o placar em Curitiba.