Santa Cruz anuncia a contratação do zagueiro Alemão, ex-Vitória

Na manhã desta quarta-feira (24), a diretoria do Santa Cruz, anunciou através de seu twitter oficial a contratação de mais um reforço para o restante da Série B. Trata-se do zagueiro Alemão, que já teve passagens por clubes de Pernambuco e estava atuando na Série A, pelo Vitória.

O jogador tem 28 anos e surgiu para o cenário nacional defendendo as cores do Salgueiro, onde foi um dos destaques do Carcará no Estadual de 2013. Depois o atleta se transferiu para o Náutico e não conseguiu manter a mesma performance, transferindo-se para o Cuiabá, onde jogou a Série C do ano passado.

No começo de 2014, o zagueiro voltou a aparecer, quando foi destaque no Ituano, campeão paulista deste ano em cima do Santos. Nesta mesma temporada foi contratado pelo Vitória, para jogar a Série A, mas não repetiu os bons jogos que fez no Paulistão pela equipe de Itu.

De acordo com a diretoria tricolor, Alemão é aguardado nesta quinta-feira (25) no Arruda, para realizar os exames médicos de praxe e assinar contrato com o clube.

Ficha do Jogador:

Nome: Rafael Berger

Data de nascimento: 14/07/1986 (28 anos)

Nacionalidade: Brasileiro

Naturalidade: Vila Velha, Espirito Santo-ES

Altura: 1,90m

Clubes onde atuou: Marília-SP, América-SP, Campinense, Salgueiro, Náutico, Cuiabá, Ituano e Vitória