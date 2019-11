Em busca de recuperação, São Paulo e Fluminense se enfrentam no Morumbi

Neste sábado (27), em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Fluminense vão a campo, às 21h, no estádio do Morumbi. No G-4 e com 43 pontos, os paulistas não vencem há três partidas e se veem mais distante do líder Cruzeiro, que tem nove pontos a mais. Por sua vez, a equipe carioca ocupa a sétima colocação com 37 pontos, também não vence há três jogos e almeja a vitória para entrar no G-4.

A última partida entre São Paulo e Fluminense foi com vitória carioca. Em jogo válido pelo primeiro turno do Brasileirão, o Tricolor carioca goleou o time paulista por 5 a 2, no Maracanã. Os gols da vitória dos mandantes foram marcados por Walter (2x), Lucão (contra), Wagner e Rafael Sobis. Rogério Ceni (Pênalti) e Alexandre Pato descontaram para os visitantes.

No histórico de confrontos, São Paulo e Fluminense se enfrentaram em 111 ocasiões. Aconteceram 42 triunfos tricolores, 20 empates e 49 vitórias são-paulinas. O Fluminense assinalou 171 gols no total, contra 181 do São Paulo.

Ricardo Marques Ribeiro apitará São Paulo e Fluminense. Ele é da Federação de Minas Gerais e da FIFA e será auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG).

Sem Muricy, São Paulo também poderá ter o desfalque de Souza

Nesta quinta-feira (25), o técnico do São Paulo Muricy Ramalho sofreu uma taquecardia e está internado na UTI do hospital São Luiz. Com isso, Milton Cruz ficará a frente da equipe no confronto contra o Fluminense. No último treino antes da parrida, o auxiliar comandou apenas um rachão em campo reduzido.

Além disso, três jogadores não foram ao gramado: Antônio Carlos, Kaká e Souza. Dentre eles, apenas o último, com dores musculares na coxa esquerda, preocupa. Os dois primeiros fizeram fortalecimento muscular no Reffis e têm presença garantida no confronto. ''Os três ficaram no Reffis por uma questão de precaução. O campo está molhado, pesado e não tem sentido forçar algo'', afirmou o médico José Sanchez.

Caso Souza não jogue, dois atletas disputam a posição: Maicon e Hudson. Na lateral esquerda, Alvaro Pereira está confirmado após cumprir suspensão diante do Flamengo pela expulsão contra o Corinthians.

O atacante Alexandre Pato mostrou preocupação com o estado de saúde do treinador e afirmou que a equipe correrá ainda mais para dedicar ao comandante uma vitória sobre o Fluminense.

''Ficamos todos preocupados, mas depois o médico nos tranquilizou. É uma pena o que aconteceu com ele. Temos de buscar o resultado para dedicar a vitória ao Muricy. A gente vai sentir falta dos xingamentos em campo (risos). Estamos acostumados com o Milton, cada um tem sua postura, mas vamos atrás da vitória''', afirmou o jogador. Na sequência, Pato até mandou uma mensagem para o comandante tricolor. ''Professor, estamos esperando sua volta. Vamos sentir muito a sua falta e vamos ganhar para você.''

Sendo assim, o São Paulo deverá ir a campo com: Rogério Ceni; Auro, Antônio Carlos, Edson Silva e Alvaro Pereira; Denilson, Souza (Maicon ou Hudson), Kaká e Paulo Henrique Ganso; Alexandre Pato e Alan Kardec.

Fluminense terá três baixas, mas conta com o retorno de Conca

Para o confronto diante do São Paulo, o Tricolor Carioca terá o retorno de Darío Conca, que cumpriu suspensão na última rodada contra o Grêmio. O técnico Cristovão Borges ressaltou a importância do meia argentino.

'''O Conca é um jogador experiente, participou de quase todas as partidas, importante para nós. Ele preocupa mais o adversário. Vou dar uma olhada ainda no São Paulo para ver que maneira escalar e escolher a estratégia de jogo. Tenho que ver de acordo e com a estratégia deles'', disse o treinador tricolor.

Atravessando uma irregularidade no Brasileirão, o Fluminense, nos últimos sete jogos, foram cinco empates, uma vitória e uma derrota. A instável fase do Tricolor na competição, na avaliação de Cristóvão, tem várias explicações, que passam pelos ajustes de um elenco crescimento de adversários na segunda metade da competição.

''Esse últimos resultados preocupam, mas há equipes próximas que também empataram bastante. Grêmio e Corinthians, porém, encaixaram vitórias, enquanto nós só conseguimos um resultado positivo e perdemos e empatamos. Precisamos mudar isso. A mudança vem aí. Precisamos dar um salto para voltar a crescer na competição'', disse o treinador.

Henrique, Valencia e Diguinho ainda não estarão à disposição de Cristóvão Borges. O jogador colombiano e o defensor sentem dores no joelho direito, enquanto o volante sofreu estiramento na coxa esquerda. Além desses três, o treinador ainda deve decidir sobre algumas dúvidas para enfrentar o São Paulo. O técnico substituiu Carlinhos por Chiquinho no intervalo do empate contra o Grêmio por opção tática.

Sendo assim, o Fluminense deverá ir a campo com: Diego Cavalieri, Bruno, Marlon, Elivélton e Carlinhos (Chiquinho); Rafinha, Jean, Cícero, Conca e Wagner; Fred.