Resultado do jogo Corinthians x Sport no Campeonato Brasileiro 2014

20:30 As equipes voltam a campo na próxima quarta-feira pela Série A do Campeonato Brasileiro! Enquanto o Corinthians vai até Belo Horizonte encarar o líder Cruzeiro, o Sport vai até Porto Alegre encarar o Grêmio. As partidas serão às 22h (de Brasília)

20:28 Já o Sport permanece com 36 pontos, estabilizando na 9ª posição. O Leão não perderá posições com o complemento da rodada

20:26 Corinthians chega aos 43 pontos, ficando na 6ª colocação, ficando empatado com Atlético-MG e Grêmio, mas atrás no número de vitórias.

93' Final de jogo na Arena Corinthians para Corinthians 3 a 0 Sport! Timão derrota Leão com gols de Anderson Martins, Guerrero e Luciano

92' Goooooooooooool do Corinthians! Luciano! Aproveitando mais uma desatenção da zaga leonino no jogo, o atacante corintiano chuta sem dar chances a Magrão, fazendo 3 a 0.

90' Bráulio Machado assinala três minutos de acréscimo

88' Última mudança no Timão! SAI Guerrero, autor do segundo gol, ENTRA Ángel Romero

86' Reta final de jogo na Arena Corinthians e o Corinthians vai conquistando mais uma vitória em seus domínios. Sport vai acumulando a oitava partida sem vencer como visitante

83' Na Arena Corinthians, público de 29.437, gerando uma renda de R$ 1.650.086,50

81' Substituição no Corinthians! SAI Renato Augusto, ENTRA Danilo

80' Já o Corinthians se mostra tranquilo e administra a vantagem já construída

78' Sport tenta criar as jogadas ofensivas, mas peca na qualidade do passe e segue nervoso em campo

74' Substituição no Sport! SAI Felipe Azevedo, ENTRA Ananias

72' Goooooooooooool do Corinthians! Guerrero! Elias toma a bola de Felipe Azevedo, tabela com Luciano e serve Guerrero. Livre de marcação, o centroavante corintiano amplia para 2 a 0

65' UHHHHHHH! Fágner faz boa jogada e serve Luciano, que chuta errado, mas com perigo

62' Substituição no Corinthians! SAI Malcom, ENTRA Luciano

59' Ritmo de jogo começa a cair no segundo tempo e equipes fazem uma partida fraca no momento

54' Substituição no Sport! SAI Willian, ENTRA Zé Mário

52' Cartão amarelo para Durval! Zagueiro do Sport toma o primeiro cartão do jogo após carrinho em Malcom

48' MAGRÃO! Após confusão na pequena área, o arqueiro do Sport faz uma grande defesa e evita o segundo gol do Corinthians

47' Segunda etapa começa com a mesma intensidade que a primeira. Corinthians explora mais os erros e aproveita-se do fator casa

45' Bola rolando para a etapa final de Corinthians 1 a 0 Sport na Arena Corinthians! Saída de bola foi do Timão

19:34 Equipes e arbitragem retornam ao gramado para o segundo tempo

19:27 Já já a bola volta a rolar na Arena Corinthians! Não saiam daqui e acompanhem conosco o segundo tempo

19:20 Com a vitória parcial, o Corinthians segue na 6ª posição, indo a 43 pontos. O Sport também não sai do lugar na tabela e se estabelece na 9ª colocação, permanecendo com 36 pontos

45+1' Final de primeiro tempo na Arena Corinthians para Corinthians 1 a 0 Sport! Com gol marcado por Anderson Martins, aos 24 minutos, o Timão sai em vantagem na etapa inicial

45' Arbitragem assinala um minuto de acréscimo

43' Minutos finais de primeiro tempo na Arena Corinthians e os donos da casa seguem vencendo por 1 a 0, com gol de Anderson Martins, aos 24 minutos

40' UHHHHHHHH! Renato Augusto chuta de perna esquerda e assusta à meta de Magrão

37' Já o Corinthians se mostra tranquilo com a vitória parcial e apenas administra o resultado, tentando explorar os erros do Sport

35' Sport roda a bola no meio-campo em busca de espaços na defesa do Corinthians, mas peca no último passe e perde boas chances

30' Meia-hora de bola rolando e as equipes fazem um jogo bastante equilibrado na Arena Corinthians, com boas chances para os dois lados. Segue Corinthians 1x0 Sport

25' UHHHHHHHH! Logo após a saída de bola, o Leão teve a oportunidade de empatar. Felipe Azevedo teve mais uma boa chance, mas a desperdiçou

24' Gooooooooooooool do Corinthians! Anderson Martins! Após cobrança de escanteio de Renato Augusto na primeira trave, o zagueiro corintiano sobe livre e manda para o gol, fazendo 1 a 0

17' Renato Augusto cobra falta ensaiada para Anderson Martins, que cabeceia fraco e Magrão defende tranquilo

13' Guerrero recebe livre de marcação, mas prefere dominar para finalizar e perde bom momento

11' UHHHHHHHHHHH! Diego Souza deixa Felipe Azevedo novamentge na cara do gol, que perde mais uma chance clara ao tentar encobrir Cássio, que se recuperou no lance e fez a defesa

7' Patric brinca e erra na saída de bola. Guerrero fica com a bola e finaliza, mas sem levar perigo à meta de Magrão

3' Corinthians aproveita-se do fator casa e já começa a equilibrar o confronto, chegando ao ataque em velocidade

0' UHHHHHH! Diego Souza toca para Felipe Azevedo na entrada da área e o atacante chuta com perigo

0' Bola rolando na Arena Corinthians para Corinthians e Sport! Saída de bola é do time rubro-negro

18:30 Últimos detalhes são finalizados e a bola vai rolar na Arena Corinthians

18:27 No momento, 15ºC e sensação térmica de 11ºC em São Paulo. Noite fria para um jogo que promete ser quente

18:25 Equipes no campo de jogo! Falta a pouco para o apito inicial do catarinense Bráulio Machado

18:22 Além de Corinthians x Sport, que você acompanhará aqui, jogarão Cruzeiro x Internacional, Criciúma x Atlético-MG e Goiás x Figueirense, também às 18h30

18:18 Os goleiros das duas equipes saíram do gramado a pouco e em instantes retornarão para a bola rolar! Não saiam daqui!

18:10 Daqui a pouco a bola vai rolar na Arena Corinthians! A torcida rubro-negra se faz presente em bom número em São Paulo, apesar da maioria alvinegra

18:03 Corinthians entrará em campo com uma homenagem a Homer Simpson, personagem da série Os Simpsons. Será uma ação de marketing promovida pelo Timão

17:52 No banco, Mano conta com: Matheus Vidotto, Danilo Fernandes, Felipe, Uendel, Guilherme Arana, Guilherme Andrade, Ferrugem, Danilo, Jádson, Lodeiro, Ángel Romero e Luciano

17:48 Corinthians também está escalado! Cássio; Fágner, Gil, Anderson e Fábio Santos; Bruno Henrique, Elias, Renato e Petros; Guerrero e Malcom

17:44 No banco de reservas, o comandante leonino terá à disposição: Saulo, Vitor, Hyago, Danilo, Horácio, Zé Mário, Ananias, Neto e Mike.

17:42 Sport definido! Eduardo Baptista escala o Leão com: Magrão; Patric, Henrique Mattos, Durval e Renê; Rithely, Wilian, Ibson e Diego Souza; Felipe Azevedo e Neto Baiano

17:30 O Corinthians jogará pela 14ª vez na Arena Corinthians. Dessas, foram 8 vitórias, 4 empates e 1 derrota.

17:25 Pela Série A do Campeonato Brasileiro, cinco partidas começaram às 16h20. Resultados parciais: Flamengo 0x1 Santos (Robinho), Grêmio 0x0 São Paulo, Vitória 0x0 Botafogo, Fluminense 1x0 Bahia (Fred) e Coritiba 0x0 Atlético-PR

17:18 Para a partida que começará em instantes, as duas torcidas precisarão ficar no alerta. Pelo lado do Corinthians, o atacante e artilheiro Paolo Guerrero está pendurado com dois cartões amarelos. Pelo Sport, no entanto, são quatro titulares: o lateral-esquerdo Renê, o volante Rithely e os atacantes Felipe Azevedo e Neto Baiano

17:15 Antes da bola rolar, o paraguaio Gamarra, ex-zagueiro corintiano, será homenageado na Arena Corinthians. O defensor, que foi campeão brasileiro em 1998 e paulista em 1999, receberá uma placa e uma camisa comemorativa no gramado. A iniciativa veio da diretoria e vem sendo recorrente as homenagens aos ídolos. Ainda em 2014, Rivellino também foi agraciado com um busto na sede social do clube.

17:13 O arqueiro ainda garantiu que o Corinthians irá respeitar o Sport, afinal, reconhece a dificuldade que seu time poderá impor, apesar de longe dos seus domínios e sem o apoio da torcida: "Tenho certeza de que eles vão nos respeitar. Estamos fazendo um grande campeonato e aposto que eles estão nos acompanhando e sabem que o jogo não será fácil"

Corinthians recebe o Sport tentando se aproximar do G-4

17:12 Quem falou do lado do Sport foi o goleiro Magrão, que relembrou a goleada sofrida na partida do turno, mas comentando que o panorama será diferente no reencontro: "A derrota para o Corinthians não muda muita coisa. Acredito que foi um jogo atípico. Foi uma partida que tudo deu certo para eles e nada deu certo para nós. Tenho certeza de que, dessa vez, nosso time fará um jogo equilibrado. Teremos muito trabalho, mas temos condições de fazer uma partida equilibrada"

17:09 Trio de arbitragem é catarinense: Para o duelo de logo mais, o comando da arbitragem será do catarinense Bráulio Machado, integrante do quadro da CBF. Os auxiliares serão a conterrânea Nadine Bastos, do grupo da Fifa, e Carlos Berkenbrok, também de Santa Catarina.

17:07 Admitindo o cansaço acumulado entre duas competições, o meio-campista reconhece o desgaste, mas desconhece o que o treinador Mano Menezes optou por fazer: "Tem de ter elenco para conseguir algo a mais em uma competição tão difícil como essa. Se você joga quarta e domingo, o desgaste é muito grande. Não sabemos o que ele vai fazer, mas isso é evidente. Você tem de treinar todos os dias e tem pouco tempo de descanso"

17:05 Em entrevista coletiva, Petros, meia do Corinthians, reconheceu a sequência difícil da equipe, mas admite a força da torcida para conquistar os três pontos dentro de casa: "Só pedreira, né? Prejudica porque nosso torcedor nos ajuda muito. Aquilo ali é um incentivo muito grande, dá vontade de jogar por eles. Estamos fazendo da Arena nosso caldeirão. O Grêmio levou muito tempo para se adaptar à arena deles, e nós fizemos da Arena Corinthians nossa força em tão pouco tempo. Mas temos de ganhar em Manaus, Belo Horizonte, para chegar o mais rápido possível ao G-4"

17:03 A Arena Corinthians é o palco do confronto de logo mais entre Corinthians e Sport. O estádio tem capacidade para 61 mil torcedores e promete receber bom público, já que os donos da casa vivem boa fase no nacional.

17:00 De resto, a equipe deverá ser a mesma que empatou com o Cruzeiro no último sábado (27), na Arena Pernambuco. Com isso, Eduardo Baptista deverá manter Henrique Mattos na zaga com Durval e escalar o Sport com: Magrão; Patric, Henrique Mattos, Durval e Renê; Willian, Rithely e Ibson; Diego Souza, Neto Baiano e Felipe Azevedo.

16:57 O Sport, por sua vez, terá a baixa do volante Wendel para o confronto que começa em instantes. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o atleta abriu uma disputa pela vaga. Augusto e Willian, também cabeças-de-área, concorreram e o último foi o escolhido pelo treinador Eduardo Baptista para preencher o espaço.

16:54 Mesmo com os imprevistos, Mano Menezes não deverá ter muitos problemas para escalar a equipe e deverá confirmar o Corinthians com: Cássio; Fagner, Gil, Anderson Martins e Uendel; Bruno Henrique, Elias, Petros e Jadson; Malcom e Paolo Guerrero.

16:51 Apesar do desgaste, o comandante alvinegro terá um desfalque certo para o duelo de logo mais. O volante Ralf, com dores no joelho direito, irá dar espaço a Bruno Henrique, que o substituiu quando não tinha condições de atuar.

16:48 Devido à maratona de jogos, Mano Menezes, treinador do Corinthians, optou por poupar alguns jogadores considerados titulares. O meio-campista Renato Augusto, com situação física mais delicada, deve dar lugar a Jadson na equipe titular. O lateral-esquerdo Fábio Santos é outro que pode ser poupado, para ser substituído por Uendel.

16:46 FIQUE DE OLHO: Ibson, meio-campista do Sport. Versátil e disposto a atuar em qualquer posição no meio-campo, o atleta vem se destacando pelas múltiplas funções que desempenha dentro de campo, dando opção de variação tática para o treinador Eduardo Baptista

16:44 FIQUE DE OLHO: Guerrero, atacante do Corinthians, que vive excelente fase na Série A do Campeonato Brasileiro. Em 22 jogos disputados no nacional, marcou sete gols, sendo o artilheiro da equipe; na temporada, é o terceiro maior goleador, perdendo para Luciano e Romarinho, negociado com o El-Jaish na última janela de transferências.

16:41 Enquanto isso, Eduardo Baptista, comandante do Sport, admitiu a dificuldade que terá no confronto por ser visitante, mas confia no grupo para fazer um jogo parelho: "Será um jogo muito difícil. O Corinthians tem uma grande equipe e certamente vai tentar se impor. Até por jogar em casa. Cabe ao Sport não aceitar a imposição do Corinthians e fazer o nosso jogo. Precisamos mostrar que o jogo é igual"

16:38 Durante a semana, Mano Menezes, técnico do Corinthians, afirmou que alguns jogadores não serão poupados, sim serão escalados os que tiverem em melhor condição física: "Não é poupar, é escalar quem está em melhor condição. Quem está desgastado não consegue render bem. O Sport não jogou no meio da semana. Precisamos entrar em campo com os jogadores que estejam bem fisicamente"

16:36 Na década de 90, o Corinthians surpreendeu o Sport na Ilha do Retiro e venceu em dia inspirado de Marcelinho Carioca. Após um primeiro tempo equilibrado, o Timão bateu o Leão por 2 a 0, com dois gols em bola parada; o jogo foi válido pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 1998.

16:33 Em 2008, os adversários de hoje protagonizaram a final da Copa do Brasil. Na ocasião, o meia Luciano Henrique, do Sport, decidiu o confronto e marcou o segundo gol do jogo e deu o título ao time pernambucano.

16:31 O último jogo entre as equipes foi em maio de 2014, pela partida do primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro, e terminou com uma goleada do Timão por 4 a 1. Na ocasião, o Sport teve o zagueiro Durval e o atacante Neto Baiano expulsos, que serão titulares contra o Corinthians no jogo de hoje:

16:27 Favorito no jogo de logo mais, o Corinthians conta com um retrospecto negativo na história do confronto: em 30 partidas, são 10 vitórias, 8 empates, contra 12 vitórias do Sport.

16:25 Contra o líder Cruzeiro, no último sábado (27), empate por 0 a 0 na Arena Pernambuco. Mesmo com a igualdade, a equipe seguiu mantendo o bom momento no campeonato.

16:24 Já o Sport vive sua melhor fase: mesmo alternando entre vitórias e derrotas, é o 9º colocado, com 36 pontos ganhos. No Brasileiro são 10 triunfos, 6 empates e 9 revezes.

16:20 Na última rodada, o Corinthians foi derrotado pelo Atlético-PR por 1 a 0 com gol de pênalti do atacante Cléo. Com gol de pênalti, Atlético-PR derrota Corinthians na Arena da Baixada

16:18 O mando de campo é do Corinthians que ocupa a 7ª colocação na classificação, com 40 pontos ganhos. Até aqui, foram 10 vitórias, 10 empates e 5 derrotas.

16:15 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Corinthians x Sport, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, partida a ser disputada às 18h30, na Arena Corinthians.