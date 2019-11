Em duelo da parte de cima da tabela, Corinthians recebe o Sport tentando se aproximar do G-4

Este sábado (4), excepcionalmente devido ás eleições majoritárias, será o dia do fechamento da 26º da Série A do Campeonato Brasileiro. Às 18h30, o Corinthians recebe o Sport em Itaquera, buscando se aproximar do G-4, enquanto os visitantes buscam manter a boa campanha na competição.

O Timão aparece na 7º colocação com 40 pontos ganhos, três a menos que o Atlético-MG, primeiro time da zona de classificação para a Libertadores, lugar onde os paulistas desejam retornar. Já os pernambucanos, na nona colocação, querem dar o troco após a goleada sofrida na Ilha do Retiro e seguir em boa fase.

No primeiro turno, Corinthians e Sport se enfrentaram na 7º rodada em Recife. Com dois gols de Jadson e dois de Romarinho, a equipe alvinegra foi imponente, goleou por 4 a 1 e frustrou as esperanças da torcida da casa. Foi a primeira e única derrota do Leão jogando eu seus domínios.

Em contrapartida, o rubro negro de Pernambuco leva uma leve vantagem no histórico do confronto. Foram 30 partidas disputadas, com dez vitórias do Timão, oito empates e doze triunfos dos pernambucanos.

No Parque São Jorge, Libertadores é obrigação

As expectativas da torcida corintiana não eram pequenas. Após a chegada do treinador Mano Menezes era esperado um bom aproveitamento do Timão, que já não havia ido bem no Campeonato Paulista. No Brasileirão, o Corinthians até teve boas atuações, mas, definitivamente, ainda não engrenou.

A oportunidade diante do Sport parece ótima. Isto porque, uma vitória diante dos rubro negros pode deixar o alvinegro próximo da zona de classificação para a Copa Libertadores da América, além de acalmar um pouco os ânimos da torcida, que está insatisfeita com as atuações da equipe.

Para o confronto, Mano Menezes já adiantou que seu time terá mudanças na formação titular. A tendência é que o Timão tenha pelo menos dois jogadores poupados. O meio-campista Renato Augusto, com situação física mais delicada, deve dar lugar a Jadson na equipe titular.

Já o lateral-esquerdo Fábio Santos é outro que pode ser poupado, para ser substituído por Uendel. Desfalque certo é Ralf, que foi vetado pelo departamento médico por conta de dores no joelho direito. O jogador deve retornar ao time na próxima rodada, quando o Corinthians enfrenta o líder Cruzeiro.

Com o time alvinegro na sétima colocação, o comandante deve fazer tudo para não alterar o esquema de jogo da equipe. Dessa maneira, o time deve mostrar a mesma disposição do meio de semana, quando enfrentou e venceu o Atlético-MG por 2 a 0 pela Copa do Brasil.

Sport busca dar o troco da goleada no primeiro turno

A derrota para o Corinthians por 4 a 1 na sétima rodada, não foi só a vitória mais elástica sofrida pelo Leão na competição, como o único insucesso da equipe rubro negro jogando diante de seu torcedor. Para dar o troco, o empate ou uma vitória na Arena Itaquera seria suficiente.

Mas o treinador Eduardo Baptista sabe que não será nada fácil. Apesar sinalizar que pode poupar alguns atletas da equipe titular. “Será um jogo muito difícil. O Corinthians tem uma grande equipe e certamente vai tentar se impor. Até por jogar em casa. Cabe ao Sport não aceitar a imposição do adversário e fazer o nosso jogo”, enfatizou.

Ciente da qualidade do sistema defensivo do Corinthians, que tem a segunda melhor defesa da Série A, com apenas 18 gols sofridos, o treinador rubro negro alertou para os erros de finalização de seu time. Problema traduzido nos números do ataque leonino, que marcou apenas 21 vezes na competição.

“Teremos três ou quatro chances e vamos precisar aproveitar. Não podemos perder as chances que aparecerem, a gente tem que estar focado e colocar a bola para dentro”, concluiu.

Pelo lado negativo, existe o péssimo retrospecto fora de casa. Nas sete ultimas vezes que deixou o Recife para jogar pela Série A, o Leão acumulou nada menos que seis derrotas e um empate, fez um único gol e sofreu 14. Retrospecto que diverge da campanha do clube na competição, onde nunca esteve abaixo do décimo lugar.