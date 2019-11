Resultado do jogo Cruzeiro x Internacional no Campeonato Brasileiro 2014

Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de sábado. Um grande abraço. Fique com Deus e tenha um ótimo domingo!

Com a vitória, a vantagem do Cruzeiro para o segundo colocado, o Internacional, aumenta para nove pontos. Raposa chegou aos 56 pontos, enquanto o Colorado ficou com 47 pontos.

Gols do Cruzeiro foram marcados por Marcelo Moreno e Marquinhos. Alex fez para o Internacional.

Torcida do Cruzeiro faz a festa no Mineirão, que recebeu um público de 51.994, gerando uma renda de R$ 2.948.985,00.

49' Fim de jogo! Cruzeiro 2x1 Internacional!

47' Cruzeiro vai segurando o resultado e garantindo os três pontos.

46' Fabrício toca para Alan Patrick que manda para longe do gol.

45' Juan manda de cabeça, mas o goleiro Fábio faz a defesa.

44' Partida seguirá até os 49 minutos. Quatro minutos de acréscimo.

41' Agora, é a vez do Cruzeiro fazer sua última modificação. Sai: Marcelo Moreno. Entra: Borges.

37' UUUUUHHHHHH! Egídio cruzou rasteiro, a bola chegou até Marcelo Moreno, que, sozinho, bateu para fora.

36' Última modificação no Internacional! Alan Patrick entra no lugar de Willians.

35' Marcelo Moreno chuta da fora da área, mas a bola bate na defesa do Inter.

34' DIDA! Goleiro colorado espalma bola que foi chutada por Marquinhos.

31' Leandro tenta fazer sua primeira jogada na partida, mas a bola vai para a linha de fundo.

30' No Internacional, o atacante Leandro entra na vaga do meia Valdívia.

27' Bola lançada para Marcelo Moreno, mas o atacante não consegue chegar.

23' Duas alterações no Cruzeiro: Dagoberto e Nilton nas vagas de Willian e Everton Ribeiro, respectivamente.

21' QUASE! Após bate-rebate na área do Inter o atacante Marcelo Moreno mandou para o gol, mas Gilberto salvo em cima da linha.

20' AMARELO! Henrique faz falta em Alex e recebe cartão.

18' Egídio cruza muito forte pela esquerda, Marcelo Moreno tenta chegar e acaba fazendo falta.

15' Marquinhos desceu em contra-ataque e tentou tocar para Everton Ribeiro, mas errou e a bola ficou com Paulão.

13' Torcida do Cruzeiro pede Dagoberto na equipe.

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! Alex fez boa jogada pelo meio e bateu para o gol, a bola ainda tocou na trave, mas entrou. Golaço de Alex para o colorado.

8' Willians faz falta em Mayke e jogadores do Cruzeiro ficam pedindo o cartão amarelo, que seria o segundo do jogador.

6' PERDEU! Willian cobra pênalti para fora e perde a chance de fazer o terceiro.

5' Pênalti para o Cruzeiro! Marcelo Moreno foi derrubado dentro da área.

4' NA TRAVE! D'Alessandro bateu a falta e acertou a trava, na sobra Egídio salvou a Raposa em cima da linha.

2' Falta perigosa para o Internacional. Alex sofreu falta e os jogadores do Cruzeiro reclamam bastante.

1' AMARELO! Rafael Moura faz falta dura em Marquinhos e recebe cartão amarelo.

0' Começa o segundo tempo no Mineirão!

Intervalo' Internacional também voltou e, diferentemente da Raposa, terá uma alteração. Saiu Wellington e entrou Alex.

Intervalo' Cruzeiro está de volta ao gramado do Mineirão. Sem alterações a Raposa para a segunda etapa.

Intervalo' O Cruzeiro teve 53% de posse de bola contra 47% do Internacional.

Intervalo' No primeiro tempo, o Cruzeiro finalizou nove vezes, três foram certas, enquanto o Internacional só acertou um chute e errou dois.

Intervalo' "Era para nossa equipe marcar nos primeiros 15 minutos e sair no contra-ataque. No entanto, não conseguimos.Vamos ver se a gente consegue empatar no segundo tempo", falou o meia Valdívia.

Intervalo' Estamos de parabéns, fizemos um bom primeiro e na segunda etapa podemos ampliar", comentou o lateral Egídio.

46' Fim do primeiro tempo! Cruzeiro 2x0 Internacional.

45' O árbitro sinaliza um minuto de acréscimo.

43' Depois de uma cobrança de falta, a bola ficou com Valdívia, que tentou cruzar, mas a bola desviou e ficou com o goleiro Fábio.

40' Aránguiz cobrou a falta e a bola ficou na barreira cruzeirense.

39' AMARELO! Dedé faz falta e recebe o cartão. É o terceiro dele que está fora da próxima partida.

38' Marquinhos chutou de fora da área e mandou para longe. Ele tinha a opção de Mayke que pedia a bola pela direita.

34' Este foi o quarto gol de Marquinhos no Brasileirão 2014

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! Marquinhos aumenta para a Raposa. Ele recebeu uma bola que veio da esquerda e ficou livre para fazer a festa dos cruzeirenses.

32' Primeiro amarelo do jogo! Willians faz falta em Willian e é amarelado.

29' D'Alessandro fez uma tabela com Valdívia e tentou empatar, mas o goleiro Fábio ficou com a bola.

21' Internacional tenta responder com Rafael Moura, que cabeceia no canto, mas a bola vai para fora.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! Marcelo Moreno abre o placar para a Raposa. Ele aproveitou uam bobeira de Aránguiz e bateu no canto do goleiro Dida.

18' Fabrício tenta cruzar pela esquerda, a bola bate em Mayke e fica com o Cruzeiro.

15' D'Alessandro cobra e a defesa celeste corta

15' O Internacional tem falta perigosa na esquerda.

14' Até o momento, o Cruzeiro é o melhor na partida.

14' Gilberto tenta chegar pela direita, no entanto, o zagueiro Manoel consegue cortar a jogada.

13' Cruzeiro desceu em contra-ataque, a bola sobrou para Marcelo Moreno, que chutou longe do gol.

12' Internacional cobra falta, mas não leva perigo ao goleiro Fábio.

11' Marquinhos arranca pela direita, acha espaço, mas bate mal.

7' Everton Ribeiro faz jogada pelo meio de campo, bate, a bola desvia e vai para fora.

6' Marquinhos tenta cruzar, a bola bate em Wellington e vai para fora.

4' O Cruzeiro leva perigo ao Inter pela primeira vez. Éverton Ribeiro chutou de dentro da área e Dida defendeu.

2' Marquinhos tentou cruzar, mas o zagueiro Paulão afastou.

1' Lucas Silva arisca de fora da área e a bola passa por cima do gol Colorado.

1' Cruzeiro começa o jogo trabalhando a bola no seu campo de defesa e tentando lançar para o ataque.

0' Começa o jogo no estádio do Mineirão! Cruzeiro x Internacional.

18:29 Tudo pronto para bola rolar no Mineirão.

18:27 "Estou confiante. Nossa equipe se preparou bem para enfrentar o melhor time do campeonato", disse o técnico Abel Braga.

18:25 Hino nacional sendo executado neste momento no Mineirão.

18:24 Cruzeiro e Internacional no gramado do Mineirão.

18:23 Torcida do Cruzeiro faz um bela festa no Mineirão. Dentre de alguns minutos, os dois times vão entrar no gramado.

18:17 Já acabou o aquecimento dos goleiros do Cruzeiro e Internacional.

18:16 A hora da partida vai se aproximando os torcedores vão tomando seus lugares nas cadeiras do Mineirão.

18:04 Goleiros de Internacional e Cruzeiro estão no gramado do Mineirão realizando o trabalho de aquecimento.

17:59 Goleiro Dida, do Internacional, veio para o campo de jogo para realizar o aquecimento e foi ovacionado pelos torcedores do Cruzeiro, clube que ele já defendeu na carreira.

17:53 Os reservas de Abel Braga serão os seguintes jogadores: Agenor; Alan Ruschel, Diogo, Ernando, Bertotto, Ygor, Alan Patrick, Alex, Bruno Gomes, Aylon e Leandro.

17:50 No banco, o técnico Marcelo Oliveira terá as seguintes opções: Rafael; Ceará, Léo, Judivan. Willian Farias, Nilton, Marlone, Dagoberto e Borges.

17:49 Marcelo Oliveira escalou o Cruzeiro da seguinte forma: Fábio; Mayke, Manoel, Dedé e Egídio; Lucas Silva, Henrique e Everton Ribeiro; Willian, Marcelo Moreno e Marquinhos.

17:47 O Cruzeiro também está escalado para o jogo diante do Inter.

17:44 Cruzeiro chegando no Mineirão e a torcida vibrando bastante com as imagens que estão sendo reproduzidas no telão do estádio.

17:43 Abel Braga mandará sua equipe para o jogo com a seguinte formação: Dida; Gilberto, Paulão, Juan e Fabrício; Willians, Wellington, Aránguiz, D'Alessandro e Valdívia; Rafael Moura.

17:42 O Internacional está escalado para o duelo decisivo de logo mais.

17:30 Torcedores do Cruzeiro em grande número no lado de fora do Mineirão. Torcida do Inter também está em bom número.

17:22 Mineirão deverá ficar lotado. Antecipadamente, foram vendidos mais de 40 mil ingressos.

17:19 Torcedores já começam a entrar no Mineirão. Estádio já recebe um bom público. Cerca de dez mil torcedores estão presentes dentro do Mineirão, neste momento.

17:00 A arbitragem para o jogo deste sábado (30) será da Fifa. A partida será comandada por Marcelo de Lima Henrique. Marcelo de Lima, 43 anos, é natural do Rio de Janeiro e é Militar. Esse será seu 16º jogo na Série A do Campeonato Brasileiro e o 18º na temporada. Ele é árbitro do quadro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Fifa. Marcelo será auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho e Marcelo Carvalho Van Gasse. Ambos são de São Paulo e também pertencem ao quadro da Fifa.

Campeonato Brasileiro 2014: resultado e gols de Cruzeiro e Internacional

16:58 Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte, em Minas Gerias, recebe jogos, principalmente, do Cruzeiro e do Atlético-MG. Este será o palco para o jogo de logo mais. O Mineirão tem, atualmente, capacidade para cerca de 62.160 mil torcedores. O estádio recebeu jogos da Copa do Mundo 2014, entre eles o trágico duelo onde o Brasil levou 7 a 1 da Alemanha.

16:55 Abel Braga, técnico do Internacional, acredita que sua equipe não poderá bobear na partida decisiva contra o Cruzeiro. Apesar disso, Abel falou que é preciso correr risco para conseguir os três pontos e colocar de vez na Raposa: “Se perder a bola, é mortal. A transição deles é muito rápida, e a equipe do Cruzeiro usa muito bem. Temos que estar bem postados. Mas tem que correr risco. O Cruzeiro tem o costume de marcar "alto". Ali que vai estar a chave do jogo. A gente precisa tentar sair dessa marcação para usar aquilo que vamos ter como estratégia.”

16:53 Pouco tempo para realizar os treinamentos, jogos um em cima do outro, com várias viagem e, claro, um grande número de jogadores lesionados. Este e o retrato do calendário do futebol brasileiro e o técnico Marcelo Oliveira, do Cruzeiro, resolveu reclamar dessa gigantesca sequência de partidas, aonde a equipe já vai para o nono jogo em um mês: "Os jogadores são submetidos a um esforço muito grande em um calendário desumano. O Cruzeiro joga com muita intensidade. É um time muito intenso e os jogadores estão cansados. Não só a gente, mas outros clubes também estão sofrendo com contusões. Essa época do ano é muito corrida. Completaremos nove jogos em um mês, é uma coisa absurda.”

16:50 FIQUE DE OLHO: Andrés D'Alessandro, meia do Internacional, é o grande articulador das jogadas na equipe gaúcha. Bastante identificado com a torcida do colorado, D’Alessandro está no clube desde 2008. No Inter, o argentino conquistou cinco Campeonatos Gaúchos, uma Libertadores, uma Copa Sul-Americana e uma Recopa Sul-Americana.

16:46 FIQUE DE OLHO: Everton Ribeiro, meia do Cruzeiro e da Seleção Brasileira, é um dos grandes da Raposa na Série A do Campeonato Brasileiro. Ribeiro é um jogador bastante perigoso, com isso, os sistemas defensivos dos adversários não tem vida fácil.

16:44 FIQUE DE OLHO: Dida, goleiro do Internacional, é bastante experiente e é a muralha gaúcha para parar o poderoso ataque cruzeirense. O arqueiro de 40 anos já defendeu a Seleção Brasileira em Copa do Mundo e jogou em clubes como o Milan, da Itália. Nesta temporada, já disputou 40 jogos com a camisa colorada.

16:42 FIQUE DE OLHO: Marcelo Moreno é a esperança de gols da torcida do Cruzeiro . O atacante de 27 anos é natural de Santa Cruz de la Sierra, no Departamento de Santa Cruz, na Bolívia e, nesta Série A do Campeonato Brasileiro, já marcou 12 gols com a camisa Celeste.

16:40 CURIOSIDADE: O Internacional é a equipe que mais acerta viradas de jogo nesta Série A do Campeonato Brasileiro. O clube gaúcho já conseguiu 289 inversões de bola de maneira certa, enquanto o Cruzeiro está no quarto lugar, com 226 viradas corretas.

16:38 CURIOSIDADE: O Cruzeiro é o time que mais acerta passes na Série A do Campeonato Brasileiro. Até então, os jogadores da Raposa já acertaram 9659 passes, enquanto o rival desta noite, o Internacional, conseguir concluir o passe de maneira correta por 8490 vezes, com isso, está na quinta colocação deste ranking.

16:36 O lateral-esquerdo Fabrício, do Internacional, é o quarto jogador da Série A do Campeonato Brasileiro que mais acerta passe. Até o momento, Fabrício deu 1041 passes de maneira correta. Ele está atrás, apenas, de Leonardo Moura, do Flamengo, Jean, do Fluminense, e Fábio Santos, do Corinthians. Fabrício também é o terceiro atleta que mais cruza certo no Brasileirão 2014.

16:34 Marcelo Moreno, do Cruzeiro, é o jogador que mais finaliza certo na Série A do Campeonato Brasileiro. O atleta conseguiu chutar de maneira correta em 30 oportunidades. Moreno, vale lembrar, é o artilheiro da Série A, com 12 gols. Henrique, do Palmeiras, também tem o mesmo número de gols no Brasileirão.

16:32 O atacante Marcelo Moreno demonstrou bastante felicidade com a atual fase que ele vem vivendo no Cruzeiro nesta sua segunda passagem pelo clube mineiro. Moreno espera que a fase continue até o fim do Brasileirão: “Eu me sinto muito bem. Sei que vivo um bom momento e espero que isso continue até o final do campeonato, podendo ajudar meus companheiros com gols. Estou muito feliz nessa minha segunda passagem pelo Cruzeiro, que é um time onde tenho a confiança dos jogadores, da comissão e da torcida. Mas para que isso acontecesse, eu trabalhei muito no ano passado e agora estou colhendo os frutos aqui no clube“, comentou o atleta.

16:30 O Internacional não está definido para o duelo de logo mais. O mistério rondou o último treino da equipe e, tanto o técnico Abel Braga, quanto os jogadores não quiseram saber de dar pistas sobre a provável escalação para o confronto decisivo. Um dos atletas que tentaram despistar a imprensa foi o lateral-esquerdo Fabrício: “O Abel treinou com três, quatro opões até. Quem entrar vai nos ajudar com essa perda do Sasha”, falou o lateral.

16:28 Bastante feliz com o desempenho de seu centroavante, assim é que está o técnico Marcelo Oliveira. O treinador celeste elogiou bastante o artilheiro, com 12 gols, da Série A do Campeonato Brasileiro, Marcelo Moreno. Para Oliveira, Moreno é fundamental no esquema tático da Raposa: "O Marcelo Moreno é um ídolo que já teve outra passagem por aqui, obteve conquistas e fez muitos gols. É um jogador extremamente profissional que gosta de trabalhar e de treinar. Ele é fundamental no nosso esquema e o vejo como um jogador decisivo, que vive uma excelente fase", elogiou.

16:26 Nada de ficar atrás esperando o adversário para “jogar por uma boa”, ao menos, isso é o que garante o lateral-esquerdo do Internacional Fabrício. Segundo o lateral, o time Gaúcho não sabe jogar, apenas, se defendendo, pois acaba levando o gol e, por isso, é preciso buscar o resultado positivo: “Ganhando o jogo lá dentro a gente pode ficar a três pontos deles. Nossa equipe não sabe jogar só se defendendo, se não uma hora vai tomar gol. Temos que buscar lá dentro para fazer prevalecer nossa força”, falou o atleta.

16:24 Para Lucas Silva, meio-campista do Cruzeiro, o time mineiro terá que fazer o dever de casa e manter a mesma ‘pegada’ que está sendo utilizada no Mineirão. De acordo com o jogador, a Raposa não pode pensar em outra coisa a não ser a vitória, mesmo jogando contra o vice-líder: "Fazer o dever de casa é fundamental, principalmente quando se fala em conquistar o título. Independentemente do adversário, temos que pensar na vitória de qualquer jeito, mas sem desespero, mantendo o nosso padrão em casa. No Mineirão, temos uma pegada forte, chegamos com qualidade ao ataque”, comentou Lucas Silva.

Fique conosco! Daqui a pouco tem Cruzeiro x Internacional

16:22 No Internacional, o cenário também não é diferente: as lesões atrapalham os planos do técnico Abel Braga para o jogo. Abel não terá o meia Eduardo Sasha, que sofreu uma fratura no tornozelo direito, além disso, o atacante Jorge Henrique ainda está em fase de recuperação e Wellington Paulista está sentindo um desconforto na coxa e, provavelmente, não poderá enfrentar o Cruzeiro.

16:20 Um dos grandes problemas do futebol brasileiro é seu calendário apertado, com isso, as lesões são inevitáveis quando os campeonatos estão chegando na sua reta final. Com o Cruzeiro não foi diferente. A equipe terá um grande desfalque para essa partida diante do Inter, pois não poderá contar com o meia-atacante Ricardo Goulart, que sofreu um estiramento na coxa esquerda e acabou sendo vetado para o duelo.

16:15 90 é número de gols marcados pelo Cruzeiro neste confronto. A equipe de Minas Gerais está na frente do Internacional, que tem 85 gols marcados diante do rival desta noite. A média de gols da Raposa no duelo é de 1,32 por jogos, enquanto a do Inter é de 1,25.

16:14 Nos jogos realizados com o mando de campo pertencendo ao Cruzeiro, a vantagem é do clube Celeste, que ficou com a vitória em 18 oportunidades, enquanto o Saci venceu, apenas, quatro vezes. Os dois times acabaram ficando no empate em outras 11 partidas.

16:13 Até o momento, o duelo envolvendo as duas equipes tem como maior vencedor o Cruzeiro, mas a vantagem é bem pequena, pois a Raposa venceu 26 partidas, enquanto o Internacional ficou com a vitória em 24 oportunidades. A partida entre os dois times ficou no empate por 18 oportunidades.

16:12 O último duelo entre Cruzeiro e Internacional no Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, aconteceu em 2009, pois o estádio precisou ficar interditado para ser realizado obras visando a Copa do Mundo de 2014. Neste jogo, que era válido pela Série A do Campeonato Brasileiro, o resultado foi 1 a 1. Wellington Paulista, que hoje está no Inter, marcou para a Raposa, enquanto Magrão fez para o Colorado.

16:10 No primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro, o vencedor foi o Cruzeiro. A equipe mineira chegou a ficar atrás do placar, mas acabou conseguindo virar o jogo e vencer por 3 a 1. O duelo foi realizado no estádio Centenário, no Rio Grande do Sul. Os gols da Raposa foram marcados por Ricardo Goulart, Willian e Marcelo Moreno. Wellington fez o gol do Internacional.

16:08 O maior placar envolvendo as duas equipes é de 4 a 1. Quem primeiro fez esse placar foi o Cruzeiro, em novembro de 1993, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano, depois, foi à vez do Internacional. A goleada do Inter com esse resultado é mais recente, aconteceu em 2005, no Beira-Rio, o duelo também era válido pela Série A do Campeonato Brasileiro.

16:06 Em toda a história, foram realizados 68 jogos entre Cruzeiro x Internacional. O duelo das equipes começou a ser disputado no dia 10 de outubro de 1962. O jogo, que foi realizado no estádio Juscelino Kubitschek de Oliveira, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e era válido pela Taça Brasil, acabou ficando no empate. O resultado da partida foi de 1 a 1.

16:04 O Internacional vive uma grande fase na Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe colorada está há cinco jogos sem saber o que é perder. Nessas partidas, vale ressaltar, o Inter só não venceu um jogo, que foi quando ficou no empate, por 0 a 0, com o Sport, em partida realizada da Arena Pernambuco. Na última rodada, o Colorado venceu o Coritiba, por 4 a 2, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

16:02 O mando de campo do jogo desta noite é do Cruzeiro. A equipe do técnico Marcelo Oliveira está na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro e vem para o duelo com o objetivo de aumentar a vantagem para o segundo colocado, que é o Inter. Na última rodada, a Raposa não foi bem e acabou ficando no empate, por 0 a 0, com o Sport, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Pernambuco.

16:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Cruzeiro x Internacional, partida válida pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a ser disputada às 18h30, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais.