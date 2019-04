Dado Cavalcanti não confirma Náutico para jogo contra o América-MG

O Náutico não está definido para o confronto desta terça-feira (07), às 19h30, na Arena Pernambuco, diante do América-MG. Um dos motivos para Dado Cavalcanti não revelar a escalação da equipe alvirrubra é que o treinador teve pouco tempo para trabalhar porque jogou no último sábado (04) contra o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis. Apesar disso, Dado adiantou que o pensamento é manter a base do time que venceu os catarinenses na rodada passada.

“A tendência é manter a base do último jogo, principalmente, por conta do resultado e do rendimento dos nossos atletas. Tivemos um tempo muito curto para trabalha, pois jogamos no sábado e estamos tendo o primeiro contato, desde a volta para Recife, nesta segunda-feira (06)”, comentou o técnico do Timbu.

Dado Cavalcanti também falou que será preciso identificar o nível de cansaço dos jogadores para poder confirmar a escalação. Ele também confirmou que o zagueiro Mario Risso e o lateral-esquerdo Roberto serão relacionados para essa partida. Os dois atletas não participaram do confronto contra o Avaí por conta de lesão. Já o atacante Marinho seguirá fora de combate.

“Precisamos identificar o nível de cansaço dos atletas para conseguir definir algumas coisas. Sendo assim, vou ter uma conversa com alguns integrantes da comissão técnica para escalar a equipe. Com relação a Mario Risso e Roberto, os dois jogadores serão relacionado, enquanto Marinho ainda ficará de fora”, falou.

Na tarde desta segunda-feira (06), os jogadores que atuaram diante do Avaí participaram apenas de um treino regenerativo e deram voltas ao redor do gramado do CT Wilson Campos. O atacante Marinho e os zagueiros Flávio e Edvânio fizeram um trabalho de transição com os preparadores físicos do clube.

Para o jogo contra o América-MG, o técnico Dado Cavalcanti, vale ressaltar, não terá o volante Paulinho, que está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo. Desta maneira, Elicarlos deve ser o substituto, no entanto, Dado não quis confirmar. Além de Paulinho, o argentino Cañete também fica fora pelo mesmo motivo.

O Náutico deverá entrar em campo com a seguinte formação: Júlio César; Rafael Cruz, William Alves, Renato Chaves e Raí; João Ananias, Elicarlos e Vinícius; Crislan, Tadeu e Sassá.