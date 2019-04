Geninho tem desfalques e dúvidas pra escalar o Avaí diante do ABC

Após a derrota diante do Náutico na Ressacada por 2 a 0, no último sábado (4), o Avaí viaja até Natal pra enfrentar o ABC buscando recuperação e almejando a liderança da Série B. Com 49 pontos, o Leão da Ilha conta com um tropeço da líder Ponte Preta, que joga contra o Boa Esporte, em Varginha, para voltar à ponta do campeonato.

No entanto, o técnico Geninho terá problemas para escalar o seu time. Os laterais-esquerdos, Marrone e Eltinho levaram o terceiro cartão amarelo no último jogo e cumprem suspensão automática. Carleto, recuperado de lesão, deve ser o titular da posição. Já Eduardo Costa, poupado, não viajou ao Rio Grande do Norte. Eduardo ainda se recupera de lesão e Geninho preferiu poupá-lo da viagem ao Nordeste. Eduardo Neto, que cumpriu suspensão no jogo contra o Náutico, volta à equipe titular.

As dúvidas na escalação ficam por conta de Marquinhos e Anderson Lopes. O meia está com um cansaço muscular e Anderson sofreu uma pancada na última partida e por isso, é dúvida. Apesar disso, os dois viajaram com o grupo.

"Marquinhos tem um cansaço muito grande e preocupa de como vai estar na partida, menos se vai conseguir jogar. O Anderson preocupa mais, é uma dúvida. Se ele não puder jogar, começa o Bruno Mendes. Se o Marquinhos não jogar, vai o Diego Jardel", explicou Geninho.

A partida entre ABC e Avaí acontece no Frasqueirão, em Natal, às 21h50. O provável time do Avaí é: Vágner; Bocão, Antônio Carlos, Pablo, Carleto; João Filipe, Eduardo Neto, Diego Felipe, Marquinhos (Diego Jardel); Roberto, Anderson Lopes (Bruno Mendes).