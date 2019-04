Cada vez mais perto do título, Cruzeiro recebe o empolgado Corinthians no Mineirão

Cruzeiro x Corinthians, 27 ª rodada do Campeonato Brasileiro no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

A vitória do Cruzeiro sobre o Internacional no último sábado (4), que fez a Raposa abrir nove pontos sobre o vice-líder, deu mais uma vez, a sensação de que o Campeonato Brasileiro já tem um campeão. A vantagem, aliada ao pouco que falta para o fim do torneio e ao bom futebol jogado pelos mineiros faz da confirmação do bicampeonato cruzeirense quase uma formalidade.

Embora a torcida da Raposa já trate a quarta conquista do Brasileirão como questão de "quando" e não de "se", internamente o discurso é de muito trabalho para poder fazer a festa o quanto antes. Nesta quarta (8), os mineiros recebem um dos três times a vencê-lo nestas 26 rodadas: o Corinthians que, após mais um período conturbado, retomou os dias tranquilos ao vencer, com boas atuações, o Atlético-MG pela Copa do Brasil e o Sport pelo Brasileirão.

Líder com 56 pontos, o clube mineiro certamente usará a derrota por 1 a 0 no Canindé, lá no primeiro turno, como motivação para, ao menos, manter os nove pontos de vantagem. Apesar das duas partidas serem em casa, os cruzeirenses consideram, pela dificuldade dos adversários, a eventual conquista de seis pontos sobre Inter e Corinthians algo complicado e que, se alcançado, poderá deixar a equipe muito perto da taça.

O Timão, por sua vez, aproveita os bons ares para tentar voltar ao G-4. Com 43 pontos, a equipe ocupa o sétimo lugar, mas tem a mesma pontuação dos dois times que estão imediatamente acima na tabela, Atlético-MG e Grêmio, o que torna viável uma volta à zona de classificação para a Libertadores já nessa rodada. Embora um ou outro jogador ainda não tenha jogado a toalha, o Corinthians está 13 pontos atrás do Cruzeiro e sabe que, mesmo vencendo, dificilmente brigará pela taça.

Apesar do bom momento, o Corinthians terá dias complicados pela frente. Em função de uma inversão de mando para um evento-teste na Arena Corinthians, lá no primeiro turno, o Timão fará três jogos fora de casa pelo Brasileirão: além do líder Cruzeiro, enfrentará o desesperado Botafogo e o atual vice-líder, Internacional, longe de sua torcida. Isso sem falar no jogo contra o Vitória, que será longe de São Paulo por uma punição e da decisão da vaga na semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, na próxima quarta (11).

A partida, válida pela 27ª rodada do Brasileirão, será disputada no Mineirão com promessa de bom público. A partida começa às 22h.

Cruzeiro espera retranca corinthiana

O Cruzeiro não aguarda um Corinthians ofensivo para o duelo desta quarta. Jogando em casa contra a segunda melhor defesa do torneio, os mineiros sabem que, não só por conta do potencial defensivo do adversário, como também pelo status que a Raposa atingiu no torneio, a iniciativa terá que ser tomada pelos donos da casa.

Até por isso, os jogadores cruzeirenses esperam partida difícil. O meia Marquinhos falou sobre o adversário: "A gente sabe que o Corinthians é muito difícil. O Anderson Martins eu conheço há tempos, joguei com ele no Vitória; é de alta qualidade, marca muito bem. Mas temos que ter tranquilidade, buscar o espaço para fazer o gol".

O próprio Marquinhos deu um susto no treinador Marcelo Oliveira durante o último rachão antes da partida, na última terça-feira (7). Em uma dividida com o companheiro Léo, ele levou a pior e, embora atendido pelo médico do clube, teve que deixar o treinamento na Toca da Raposa II. Marquinhos, contudo, não preocupa, assim como três jogadores que foram poupados dos treinamentos: Egídio, William e Marcelo Moreno.

Outra boa notícia para o torcedor cruzeirense é a volta do meia Alisson, que sofreu um estiramento na coxa contra o Atlético-MG, na 23ª rodada e voltou a treinar. Outros cinco jogadores, por outro lado, seguem no departamento médico: Eurico, Tinga, Julio Baptista, Ricardo Goulart e Samudio.

Corinthians busca vitória para voltar ao G-4

"Continuo considerando o Cruzeiro a melhor equipe da competição, e os números mostram isso. Mas continuamos pensando como no primeiro turno: não é imbatível". É com esse pensamento que o técnico Mano Menezes viaja para Belo Horizonte enfrentar o líder do torneio. Na entrevista coletiva após a vitória sobre o Sport, ele já avisava que iria para Minas em busca dos três pontos.

A missão, porém, ficou ainda mais difícil por conta da Data Fifa que tirou quatro jogadores do elenco corinthiano para atuar por suas Seleções. Enquanto Gil e Elias defenderão o Brasil contra Argentina e Japão, Guerrero jogará pelo Peru e, Lodeiro, pelo Uruguai. Sem atacantes para compor o elenco, Mano teve que recorrer à base e alçou o jovem Gustavo Tocantins, de 18 anos, ao elenco profissional.

Como de costume, o treinador fechou para a imprensa a primeira parte do último treino antes da viagem para Belo Horizonte. Com a saída de Guerrero, no entanto, a lógica será a de escalar o paraguaio Ángel Romero no ataque ao lado de Malcom. O jogador, rápido, deve se encaixar na estratégia corinthiana de jogar um pouco mais recuado.

Mano ainda falou sobre a perda de Gil, xerife da zaga, em partida tão importante: "Existem dois tipos de liderança: uma de comportamento e outra técnica. O Anderson é mais calado, mas tecnicamente executa muito bem sua função, com qualidade. Ele desarma, antecipa e passa bem. Acaba de fazer seu primeiro gol e isso dá confiança. É bom passar essa segurança para o Felipe, que entra no lugar no Gil", acredita.